「なんだこの幸せを詰め込んだような光景は」「可愛すぎて涙出た」と絶賛されているのは、赤ちゃんに添い寝をしてあげるわんちゃんの光景。昔はぬいぐるみを抱きしめないと寝られなかったわんちゃんですが、お兄ちゃんになって立場が逆転した光景が45万再生を突破することに。その愛おしさ溢れる光景に、癒される人が続出しています。

【動画：ぬいぐるみがないと寝れなかった犬→赤ちゃんが家にきたら…『まさかの光景』】

ぬいぐるみが無いと寝られなかったぷぷ君

昔はぬいぐるみがないと眠れなかったわんちゃん。そんなわんちゃんの成長ぶりが、TikTokアカウントの『ぷぷ』に投稿され話題となっています。ある日、TikTokアカウント『ぷぷ』に投稿されたのは、トイプードルのぷぷ君が自分と同じくらいの大きさのくまのぬいぐるみを抱きしめて眠っている姿。

その姿は、小さな子どもがお気に入りのぬいぐるみと一緒に添い寝しているようで、なんだかほっこりしてしまいます。

そんな可愛らしい寝姿を見せてくれたぷぷ君ですが、現在は驚きの変化を見せているのだそう。見た人を思わず笑顔にしてしまう、ぷぷ君の変化とは…？

赤ちゃんのお兄ちゃんになったぷぷ君は…

昔はぬいぐるみがないと眠れなかったぷぷ君ですが、なんと今では自分が抱きしめられる側になっているのだとか！飼い主さんに赤ちゃんが生まれてお兄ちゃんとなったぷぷ君は、赤ちゃんに抱きしめられて眠っているのだとか。その頼もしい姿を見ていると、ぬいぐるみと一緒に寝ていた頃が懐かしく感じてしまいます。

ぷぷ君と赤ちゃんがふたりで眠っている姿は、思わず笑顔になってしまう愛らしさ。その光景は、ぬいぐるみを抱きしめて眠っていた頃のぷぷ君とぬいぐるみにそっくりです。

寝起きにぐずってしまうことも

そんな頼りがいのある姿を見せてくれたぷぷ君ですが、時には子どものようになってしまうこともあるのだとか。別の日には、赤ちゃんと一緒に眠っていたぷぷ君がぐずってしまう姿が目撃されたとのこと。赤ちゃんと一緒に気持ち良く寝ていたぷぷ君は、まだ起きたくなかったようで、自分のお顔を前足でゴシゴシと擦って起きるのを拒否していたそう。「あと5分」と言い出しそうな姿が可愛すぎます。

そんなお兄ちゃんのことを、隣でジッと見守る赤ちゃん。そんなぷぷ君と赤ちゃんの寝起きの光景に、思わず癒されてしまう人が続出することとなったのでした。

赤ちゃんと一緒に眠るぷぷ君の姿には、「わんちゃんも赤ちゃんもぬいぐるみも可愛い」「ぬいぐるみ抱きしめてる姿が人間の赤ちゃんみたい」「この時のために練習していたのかな？」など、たくさんの温かいコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『ぷぷ』では、そんなぷぷ君と家族たちの穏やかで癒やし溢れる光景が投稿されています。

