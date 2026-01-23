「なんでも難しく考えてしまう無能な人」に教えてあげたいこと・ベスト1
「なんでも難しく考えてしまう無能な人」に教えてあげたいこと・ベスト1とは？
難しく考える人ほど、なぜか動かない
物事をやたらと複雑に考えてしまう人がいます。
完璧な計画を立てようとし、正解を探し続け、気づけば何も始まっていない。
本人は「慎重」なつもりですが、周囲から見ると、ただ止まっているだけ。
実は、無能さの正体は、能力不足ではなく「考えすぎ」であることが多いのです。
難しく考えるほど、失敗の可能性ばかりが目につき、動けなくなる。
その結果、経験も増えず、視野も広がらない。
これが、思考過多の悪循環です。
驚くほどシンプルな「行動原理」
『世界の果てのカフェ』という本では、存在理由が見えた人の行動が、極めて具体的に描かれますあ。
登場人物のジョンはこう答えます。
実際の製造現場を訪ねる。
経験者に話を聞く。
設計や組み立てに関わる仕事に就くことも考える。
ここには、難しい理論も、壮大な計画もありません。
あるのはただ、関連しそうな場所に行き、関連しそうな人に会い、関連しそうな経験を積むという姿勢だけです。
登場人物のケイシーが確認するように問います。
答えは当然、ノー。
視野を広げるために、動く。
それだけです。
人を止めているのは「自分ルール」
さらに物語は、重要な気づきへ進みます。
ジョンは言います。
存在理由を満たす方法は、関連する人や物事を探し、実際に体験を積むこと。
それに対してケイシーは、核心を突きます。
でも問題は、情報や人へのアクセスではない。
自分で自分に課している制限なのだ。
難しく考えてしまう人は、無意識のうちに、
「ここまでしかできない」
「これは自分には無理」
というルールを自分に課しています。
だから動けない。だから、難しく感じるのです。
無能さを脱するベスト1の教え
「なんでも難しく考えてしまう人」に教えてあげたいこと。
それは、たった1つです。
「考える前に、関連しそうなところへ行け」
難しく考える必要はありません。
正解もいりません。
存在理由に「少しでも近そうなこと」を、とりあえずやってみる。
人は、動きながらしか賢くなれません。
経験を積みながらしか、視野は広がりません。
無能とは、能力が低いことではない。
自分に課した制限から、一歩も出ないことです。
その檻を壊す方法は、驚くほどシンプルなのです。
