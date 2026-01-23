「なんでも難しく考えてしまう無能な人」に教えてあげたいこと・ベスト1とは？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

難しく考える人ほど、なぜか動かない

物事をやたらと複雑に考えてしまう人がいます。

完璧な計画を立てようとし、正解を探し続け、気づけば何も始まっていない。

本人は「慎重」なつもりですが、周囲から見ると、ただ止まっているだけ。

実は、無能さの正体は、能力不足ではなく「考えすぎ」であることが多いのです。

難しく考えるほど、失敗の可能性ばかりが目につき、動けなくなる。

その結果、経験も増えず、視野も広がらない。

これが、思考過多の悪循環です。

驚くほどシンプルな「行動原理」

『世界の果てのカフェ』という本では、存在理由が見えた人の行動が、極めて具体的に描かれますあ。

もし自分の存在理由が「スポーツカーを作ること」だとしたら、どうするか。

登場人物のジョンはこう答えます。

文献を読む。

実際の製造現場を訪ねる。

経験者に話を聞く。

設計や組み立てに関わる仕事に就くことも考える。

ここには、難しい理論も、壮大な計画もありません。

あるのはただ、関連しそうな場所に行き、関連しそうな人に会い、関連しそうな経験を積むという姿勢だけです。

登場人物のケイシーが確認するように問います。

一か所に留まる？ 誰か一人とだけ話す？

答えは当然、ノー。

視野を広げるために、動く。

それだけです。

人を止めているのは「自分ルール」

さらに物語は、重要な気づきへ進みます。

ジョンは言います。

思っていたより、ずっとシンプルなのかもしれない。

存在理由を満たす方法は、関連する人や物事を探し、実際に体験を積むこと。

それに対してケイシーは、核心を突きます。

人は皆、「現在の経験と知識」に縛られている。

でも問題は、情報や人へのアクセスではない。

自分で自分に課している制限なのだ。

難しく考えてしまう人は、無意識のうちに、

「ここまでしかできない」

「これは自分には無理」

というルールを自分に課しています。

だから動けない。だから、難しく感じるのです。

無能さを脱するベスト1の教え

「なんでも難しく考えてしまう人」に教えてあげたいこと。

それは、たった1つです。

「考える前に、関連しそうなところへ行け」

難しく考える必要はありません。

正解もいりません。

存在理由に「少しでも近そうなこと」を、とりあえずやってみる。

人は、動きながらしか賢くなれません。

経験を積みながらしか、視野は広がりません。

無能とは、能力が低いことではない。

自分に課した制限から、一歩も出ないことです。

その檻を壊す方法は、驚くほどシンプルなのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）