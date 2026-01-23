¡Ö¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤¡áÈþÆÁ¡×¤Ê¤Î¤«¡© ¸½Âå¤ÎÎÑÍý¼çµÁ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡ÚÄ¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¡ßºä°æÉ÷ÂÀ¡Ê3¡Ë¡Û
¿·´©¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶ ·ë¶É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÎÄ¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¤µ¤ó¤È¡¢ºä°æÉ÷ÂÀ¤µ¤ó¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£ºä°æ¤µ¤ó¤ÏÄ¼»ÈÀî¸¶¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¤ªÆó¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÇ®¤¤ÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÂçÀ¾»ÖÈÁ¡Ë
Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¡Ê°Ê²¼¡¢Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ë¡¡º£¤Ã¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤ó¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÇÀ°¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤´µ¡·ù¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤ÎÊý¤¬¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ã¤Ý¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æºä°æ¤µ¤ó¤¬°ãÏÂ´¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¢¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤¤¤Ä¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤ÆÎÑÍý¼çµÁÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºä°æÉ÷ÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢ºä°æ¡Ë¡¡¤¢¡¢Ä¼»ÈÀî¸¶¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Þ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
ºä°æ¡¡¤¿¤Þ¤Ë°úÍÑ¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤È¤«¤Ç¸«¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡º£¡¢ÎÑÍý¼çµÁ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Î¤«¤Ë»ä¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ±ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤È¤«¡¢¸ø¤Î¾ì¤ÇµÄÏÀ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÈþÆÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈþÆÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¸¢°Ò¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¼çÄ¥¤ËÀ¤³¦¤¬´ó¤ê¤¹¤®¤ë¤È´í¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡© ¸ùºá¤¢¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡ºòº£¤ÎÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¤È¤«¡£
ºä°æ¡¡¤¢¤Ã¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢Èà¤é¡¦Èà½÷¤é¤Î¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä°æ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹çÍýÀ¤ò»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÀ¸¤Êý¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¡×¤Î¸ùºá
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¤¤È¤«¡¢Èþ°Õ¼±¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¤âÆâ¿´¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¢¤È¤Ïºòº£¤Ï¡Ø¿ä¤·¡Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Á¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ºä°æ¡¡³Î¤«¤Ë¤Ê¡¼¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»ä¤Î²¾Àâ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¸¤Êý¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä°æ¡¡¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤Ï¡¢1970Ç¯¤°¤é¤¤¤Ë°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦¤¢¤ë°ÕÌ£ÌµÍý¤À¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÉÔ²ÄÇ½À¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤â¤¦Åù¿ÈÂç¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ç¤â¤Í¡¢¤ªÊì¤µ¤óÈá¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºä°æ¡¡¤ªÊì¤µ¤óÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬1948Ç¯¤ÎWHO·û¾ÏÊ¸¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Î·òÁ´À¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤â¤¦´°Á´¤Ë¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¢¸Ä¿Í¤Î¹¬¤»¡¢¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¡×¤ÎÊý¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ï¢ÂÓ¤·¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ºä°æ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£40Âå¡¢50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ºä°æ¡¡¤Ç¤â»ä¡¢Ä¼»ÈÀî¸¶¤µ¤ó¤ò¼Â¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö¾¡¤ÁÆ¨¤²¼çµÁ¡×¤ò¼¡À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤¤
ºä°æ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢½¢³è¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤Î°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬À¸¤»Ä¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇÅ¬²ò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æó½½Âå¤Î¤¦¤Á¤ËÇ¯¼ý1000Ëü¡¢1500Ëü¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥óÁÈ¤ó¤Ç¹Á¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Þ¤ß±×¤Ç°ìÃú¾å¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬À¸¤Êý¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÈÝÄê¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
¡¡¤À¤±¤É»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Î¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¤¤«¤ËÂ¾¤Î¿Í¤Ë¿Ô¤¯¤»¤ë¤«¡¢ÍøÂ¾¼çµÁÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤«Ä¹´ü¼çµÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÄ¥¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¿¤À¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤·¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£
ºä°æ¡¡·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¢¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ä¤·¤Æ»à¤Ê¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼¡À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¾¡¤ÁÆ¨¤²¼çµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡£
ºä°æ¡¡¤ï¤«¤ë¤Ê¤¡¡£
