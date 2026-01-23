「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事が終わらせる人のコツ」を紹介する。

「明日やろう」は100％忘れる

たとえば、お客さん向けの提案書を作っているとしましょう。

作業を進めているうちに「ここにこういうデータを入れたら説得力が増すな」「この説明は順番を変えたほうが伝わりやすそうだ」といったアイデアが浮かんできます。しかし、その日はもう時間切れ。さあ、退社前の1分で何をすればよいでしょうか。

ここで「また明日やろう」と何も記録せずに中断するのが、仕事ができない人です。なぜなら、次に作業を再開したとき、せっかくのアイデアを思い出すのに時間がかかってしまうからです。

仕事ができる人は、ここで「中断モード」を使います。

中断モードで仕事は3倍速くなる

「中断モード」とは、「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」のうちの1つです。エアコンの暖房モードと冷房モードのように頭のスイッチを切り替えて、中断モードを使うのです。

やることはシンプルです。作業を終えるタイミングで、必ず「引き継ぎメモ」を書くのです。会議の前、ランチに出る前、退社前、その他「中断」が入るときに、少なくとも15秒、理想は3分くらいかけてメモを残します。

これだけで驚くほどの効果があります。作業を進める中で気づいたことを記録するのです。例えば、次のような「頭のいい自分」をメモとして残しておきます。

・「今回はお客さんの観点で作業をしたけど、まだ競合の観点での作業が終わっていないので、次回は競合分析をやる」

・「とりあえずはA社とB社から始めるのがよさそう。あと2〜3社必要なので、どこにするか考える」

「頭のいい自分」をそのまま引き継ぐ

これくらいの細かさで自分への引き継ぎメモを作っておけば、絶大な効果があります。本来、時間経過とともに100％から80％、70％、60％……と失われていく運命だった「頭のよかった自分」を保存することで、次回の再開がスムーズになるのです。

仕事ができる人は、一度考えたことをムダにしません。中断モードを使うだけで、仕事は少なくとも3倍は速くなります。「何やったか忘れた」を避けることこそが、仕事が速くなるコツなのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の一部を編集・調整・加筆した原稿です）