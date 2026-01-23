元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサーが、自宅に設置したブランコに乗る姿を公開した。

平井アナは２３日まで自身のインスタグラムを更新。「家にブランコのある生活 昨年、子どもの誕生日プレゼントに頂いて 思っていた以上に大活躍しています。子ども用だけど仕事と家事に追われた日の夜の気分転換に、実は私が一番乗ってるかも」と記し、部屋の天井からぶら下げられたブランコに乗っている写真をアップ。

「たった１〜２分でも頭がふっと軽くなる感じ。でも大人になってからブランコ乗るとすぐ酔うのはなんでだろ」「＃おうち時間の過ごし方 ＃ママの気分転換 ＃９９キロまでオッケー」とつづった。

この投稿には、「ブランコのある生活 可愛らしい」「良いですね」「家にブランコ羨ましいです しかし、理央さん美しい」「ブランコがある家、小説かけそうなお題ですね」「家の中にブランコなんて夢のようです」「自分なりの気分転換の手段を持っておく事って大事ですね」などのコメントが寄せられた。

平井アナは２００５年４月フジテレビ入社。１２年７月に同局ディレクターと結婚し９月末で退社。１７年１０月に第１子女児の出産を報告したが、２２年１２月に離婚を公表した。