お笑いコンビ・空気階段（鈴木もぐら・水川かたまり）がパーソナリティを務めるTBSラジオの冠番組「空気階段の踊り場」の大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」。空気階段の2人がお笑い芸人・岡野陽一をゲストに招いて、なかなか誕生日を祝ってもらえない孤独なおじさん（＝こどおじ）のエピソードをご紹介する。※本稿は、TBSラジオ「空気階段の踊り場」『孤独なおじさん、いざゆかん』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集したものです。

誰からも誕生日を祝われない

「こどおじ」からのメール

誰も誕生日を祝ってくれません。



たった今、41歳になったこどおじです。



3月2日に生まれ、はや41年……。誰からもお祝いしてもらうことがなくなって、何年経ったでしょう？思えば学生時代、自分の誕生日を祝って欲しかったから、友達の誕生日を覚え、毎年日付が変わるタイミングで祝ってたのに、いざ自分の誕生日を迎えたときには、誰からもお祝いがなかったなあ。



なので、今さらお祝いがなくても、へっちゃらで〜す。でも、このタイミングでこのコーナーのことを思い出したので、メールだけは送っておきます。来年も覚えてたら、またメールします。それじゃあ。

（ラジオネーム・半ライス大盛り）

かたまり おめでとうございます。

もぐら 41歳になったと。

かたまり 半ライス大盛りさん。覚えました。1983年の3月2日生まれです。

もぐら 昔から、誰からもお祝いされなかったんですね。

かたまり でも、これわかるわ。俺も小学校のとき、お祝いされたいから人の誕生日覚えてた。誕生日が7月22日で夏休みだったからさ。あんまり学校でお祝いされないの。

