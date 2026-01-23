「久慈」はなんて読む？答えはひらがな2文字！？

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「久慈」はなんて読む？

「久慈」という漢字を見たことはありますか？ 岩手県にある駅名で、答えは2文字です。 いったい、「久慈」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「くじ」でした。 久慈駅は、岩手県久慈市に位置している駅です。 駅のある久慈市は、陸中海岸国立公園と久慈平庭県立自然公園に囲まれた、海の幸、山の幸に恵まれた風向明媚なまちです。 また、2013年に放送されたNHK 連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台になったことでも広く知られており、現在も観光地として多くのファンが訪れる場所として親しまれているのだとか。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『三陸鉄道』

ライター Ray WEB編集部