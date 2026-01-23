大好きな食べ物を手に…キッチンで寝落ちする1歳ハーフ女児の姿に120万回再生「電池切れや」「可愛い事件ですね」
キッチンで倒れている1歳になるハーフの女の子。その手には空になった食べ物の容器が握られている。食べ終えて満足し寝落ちしてしまったであろう、その可愛らしい姿を収めた動画が129.6万回再生を超える反響を呼び、「寝落ちの仕方可愛すぎます」「電池切れや」「事件現場かと思いました」などと、コメントが寄せられた。動画を撮った際の状況や娘さんの普段の様子などについて、お母さんに話を聞いた。
【写真】可愛すぎ！ “事件現場”の全景は…
◆今週3度目、食べながら床で寝落ちした1歳児「特技はどこでも寝られることです」
――Instagramでは、「可愛い事件ですね」「カップ舐め回した跡が最高」「超絶可愛い行き倒れ」などと、食べ終え力尽きて床で寝落ちした娘さんの姿が話題になりました。当時の状況を教えてください。
「数分前までヨーグルトとスプーンを持って『キャーーーー！』と騒いでいた娘が、パタン！と物音を立てた後、急に静かになりました。何かをしているんだなと思い、恐る恐るキッチンに行くと、娘は倒れるように寝ていました」
――ヨーグルトの容器がピカピカになるまでキレイに食べていますが、娘さんの好物なのでしょうか？
「ヨーグルトは大好きで、見せた瞬間にニヤニヤしながら走って近づいてきます。食べ物を食べながら床で寝てしまうことは、3回ほどありました。ヨーグルト、パン、おせんべいです。おせんべいに関しては、テーブルの上で寝ていました」
――娘さんの普段の様子はどういった感じですか？
「娘の特技は、どこでも寝られることです。椅子の上やテーブルの上で寝たり、お出かけをしていても急に床で寝る体制を作ったりします。最近はシェアすることを覚え、おいしいと思った食べ物は家族やお友達にあげたがります」
――成長を感じた瞬間は？
「転んでも、お友達に意地悪をされても泣かず、ニコニコしながら気にしないように楽しんでいる姿には、成長したな、強くなったなと感じます」
――年子の弟さんが生まれてから姉となった娘さんですが、弟さんが生まれたときはどんな様子でしたか？
「弟が生まれて初対面をしたときは、人間ではなく動物だと思っていたようです。家に一緒に帰るとナデナデしたり、お布団をかけてあげたり、たまにイタズラをしたいのか、履いている靴下や帽子、おしゃぶりを取って楽しんだりしていました。以前はおしゃぶりを強奪していましたが、最近はおしゃぶりが外れていると付け直してあげたり、泣いているとナデナデしたりと、お姉ちゃん業を頑張っているようです」
◆「イヤイヤを生まない状況をつくる」子どもと同じ目線に立つことを意識している
――子育てをするなかで、どういったことを大切にしていますか？
「子育てのなかで一番大切にしているのは、『イヤイヤを生まない状況をつくること』です。以前は、イタズラをすると叱ったり、『ダメだよ』と取り上げたり、体を持ち上げて止めたりして、結果的に泣くきっかけや癇癪を起こす場面を自分でたくさん作っていたと思います。今は、子どもと同じ目線に立って『何してるの〜？』と声をかけ、怖い雰囲気を出さずに、“ダメなこと”を伝えるようにしています」
――ほかにも意識していることはありますか？
「物や動物に触れるときは、まず大人が見本を見せてから、子どもにやってもらう。そして、興味を持ったことは、とりあえず全部やらせてみる。そうしたら、いつの間にか『ほしい！』『やりたい！』という気持ちが爆発することが減っていきました」
――子育てをするなか、幸せを感じる瞬間は？
「私が一番幸せを感じるのは、姉が弟を気にかけて『大丈夫？』と近づき、それを見て弟が笑顔になるときです。2人が本能的に仲良くしようとしている姿が、家族みんなの空気を柔らかくしてくれて、『あぁ、幸せだな』と感じます」
