2024年9月の秋場所限りで現役引退した元大関・貴景勝の湊川親方の「別人級」最新ショットが話題となっています。



【写真】激痩せした元貴景勝、意外なタレントと2ショット

湊川親方の近影を投稿したのは、俳優でタレントの松尾貴史さん。「今夜は、元大関 #貴景勝 関（引退後は年寄・湊川親方）と、EXILEの #橘ケンチ さん、#佐藤裕久 さんと、東京ミッドタウン日比谷の『禄』で、今月出張営業なさっている #新潟 『#新多久 』さんの割烹料理をいただきました」と報告し、笑顔の2ショットを投稿。現役時代とは異なり、痩せてすっきりとした体型で、スーツを着こなす姿が見られました。



湊川親方の激変ぶりにSNS上では「こんな繋がりあるんだあ」「もう別人」「同一人物とは思えない」「人間て、こんなに体型が変わるもんですかね」「実年齢より若く見える」などの声が寄せられました。



湊川親方は昨年5月、両国国技館内の相撲博物館でのトークイベントに出席。引退時は170キロあった体重が、8カ月間で「40キロ弱ぐらい落ちて130キロぐらい」と大幅に減量したことを公表していました。現役時代は「もともと食が強くない。気を抜いてしまうと体重が減った」と体づくりに対してストイックであったことを明かし、「現役から一番変わったことは無理してご飯を食べなくてよくなったこと」と笑っていました。