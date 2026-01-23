新車97万円！

2025年12月5日から7日まで、大阪市住之江区のインテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。

未来のモビリティを体感できる場として多くの来場者で賑わった会場のなかでも、ダイゾーが披露した小型EVトライク「NEO-ONE」にはひときわ大きな関心が寄せられました。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ 全長2.2m級の「”3人乗り”トライク」を画像で見る（31枚）

1936年創業のダイゾーは、造船業から始まり、エアゾール製品や特殊潤滑剤などへ事業を広げてきた老舗メーカー。

近年は小型EV「e-NEO」シリーズを展開しており、そのラインナップのひとつが3人乗りEV三輪トライク「NEO-ONE」です。担当者は次のように特徴を語ります。

「NEO-ONEは普通免許で運転できる点が大きな特徴です。

3000Wモーターによる力強い走りに加え、同シリーズの『NEO-Light』より幅を10cm広げることで走行の安定感を高めました。

さらに室内灯や開閉機構を備え、オプションでエアコンも搭載可能です。親しみやすさと快適性を両立したモデルとして、多くの方に楽しんでいただけると思います」

ボディサイズは全長2245mm×全幅1150mm×全高1630mmとコンパクトなサイズ感で、普通免許で運転可能。車検や車庫証明も不要です。

この先行予約は、春の新生活や新年度に合わせて利用したいというニーズが急増していることを背景に開始されたもの。

都市部での試乗会を通じて、保育園や小学校への送迎、日常の買い物、通勤、さらには法人での業務移動やデリバリー導入など、具体的な短距離移動のニーズが強く顕在化しており、特に、雨風の影響を受けにくいサイドカー構造とバイク初心者でも扱いやすい安定性から、家族利用、とりわけ主婦層からの支持が伸びており、春の導入ニーズが例年以上に高まる見込みだと言います。

外観は未来的なフロントマスクを採用し、存在感のあるスタイルを演出。シャープなラインと丸みを帯びたフォルムが融合し、都市部の街並みにも馴染みながら新しいモビリティらしい個性を放ちます。

カラーはマットブラック、シルバー、ホワイトの3色展開です。

内装は中央に運転席、その後ろに2人掛けシートを配置。バーハンドル式の操作系を採用し、バイク感覚の操縦性を持ちながら屋根付きで安心感を確保しています。

速度やバッテリー残量を表示するデジタルディスプレイは後退時に自動でバックモニターへ切り替わり、USBポートや送風ファン、室内灯など日常使いに便利な装備も整っています。

さらに雨天時に下ろせる専用レインガードやヒルホールドコントロールなど、日常使いに便利な機能も備わり、雨天や坂道でも快適な走行を可能にします。

パワートレインには3000Wモーターとリチウムイオン電池を搭載し、最高速度は約50km/h、航続距離は約100km。

バッテリー寿命は約2000回充電とされ、家庭用100V・200Vコンセントで充電可能です。

価格（税込）は97万9000円からで、エアコンオプションを追加した仕様では130万円台前半となるとのこと。

※ ※ ※

会場では試乗希望者や価格を尋ねる来場者、細部を熱心にチェックする人などでブースは終始賑わいを見せました。反響について担当者は次のように語ります。

「今回が大阪モーターショー初出展でしたが、多くの反響をいただいていますね。

特にエアコン付き仕様は快適性が高く、お客さまからも人気があります。

現在は大阪や東京を中心に導入が進んでおり、都市部での新しい移動手段として注目を集めています」

NEO-ONEは都市部や観光地での移動、シェアモビリティ、軽商用用途など幅広いシーンで活躍が期待されるモデルです。大阪モーターショーでの初出展をきっかけに、今後の展開にも注目が集まります。