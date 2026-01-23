大雪注意報が出ている「豪雪地帯」をノーマルタイヤ走行

国土交通省 福井河川国道事務所は2026年1月11日、大雪注意報が発令されている福井県南越前町の国道8号で、ノーマルタイヤの乗用車がスタックを起こしたと明らかにしました。



一体何があったのでしょうか。

国道8号は、京都市から琵琶湖東周りを経由して、福井県の敦賀・鯖江・福井、石川県の加賀・小松・金沢、富山県の高岡・富山・魚津、新潟県の糸魚川・上越・柏崎を通り、新潟市中心部を結びます。

【画像】「ええぇぇ…」 これがスタックした「ノーマルタイヤの乗用車」です！ 画像で見る

北陸エリアの主要都市を経由するとともに、かつての北陸道と同じ経路をたどる、北陸・羽越方面の第一選択ルートとして、主要アクセス路を担っています。

このうち南越前町は敦賀市と越前市のちょうど中間地点で、いずれも山に囲まれていることから降雪量もかなり多く、全域が豪雪地帯に指定されているほか、一部エリアでは特別豪雪地帯に指定されています。

町内の8号はトンネルとトンネルに挟まれた山岳区間で、クネクネ道が続きます。冬になれば最低でもスタッドレスタイヤは必須で、場合によってはチェーンなども装着しなければ通行が難しい場所となります。

2026年は早速正月寒波に見舞われており、翌週の10日からの3連休も、日本海北部を進んだ低気圧による前線が本州を通過したことで、10日の夜から強い寒気が襲来。福井県では警報級の大雪になると予想され、実際にかなりの降雪となりました。

国土交通省やNEXCOなどは、一部道路で車両滞留を防ぐための予防的通行止めを行い、外出を控える呼びかけとともに、万が一車で移動する場合には冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行を促しています。

福井県内の国道でも、8号や161号、27号などで積雪量が増えており、福井河川国道事務所はSNSの更新を増やし、最新の雪の見通しや各国道でのピンポイントの路面状況、除雪車の稼働状況などを伝えるとともに、冬用タイヤの装着と慎重な運転を呼びかけていました。

しかし11日の14時頃、南越前町内の8号で、乗用車のスタックが発生しました。事務所によると立ち往生した当該車両は、「ノーマルタイヤで走行」していたといいます。

大雪注意報が出されていた豪雪地帯の南越前町のうち、しかも山越えルートを通る国道8号という、どんなクルマであろうといつスタックするかわからないリスキーな状況において発生したノーマルタイヤ車のスタック事案に、同事務所は怒り心頭。

氷の混じった圧雪路で動けなくなっている当該車両のタイヤと、あたりが雪景色になった現地の道路カメラからの画像を添付するという異例の投稿を行い、「必ず冬用タイヤやチェーンを装着して走行ください」と警鐘を鳴らしています。