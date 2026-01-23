【日本】

消費者物価指数（12月）08:30

予想 2.1% 前回 2.9%（前年比)

予想 2.4% 前回 3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)



日銀政策金利（1月）時刻未定

予想 0.75% 前回 0.75%（日銀政策金利)



【英国】

GfK消費者信頼感調査（1月）09:01

予想 -17.0 前回 -17.0（GfK消費者信頼感調査)



小売売上高（12月）16:00

予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)

予想 1.1% 前回 0.6%（前年比)

予想 0.0% 前回 -0.2%（除自動車燃料・前月比)

予想 1.6% 前回 1.2%（除自動車燃料・前年比)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30

予想 51.6 前回 51.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30

予想 50.7 前回 50.6（製造業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30

予想 52.4 前回 52.7（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30

予想 47.7 前回 47.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00

予想 N/A 前回 48.8（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00

予想 N/A 前回 52.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【カナダ】

小売売上高（11月）22:30

予想 1.3% 前回 -0.2%（前月比)

予想 1.2% 前回 -0.6%（コア・前月比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45

予想 52.0 前回 51.8（製造業PMI・速報値)

予想 52.8 前回 52.5（非製造業PMI・速報値)

予想 52.9 前回 52.7（コンポジットPMI・速報値)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）24日00:00

予想 54.0 前回 54.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

