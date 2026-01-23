【日本】
消費者物価指数（12月）08:30
予想　2.1%　前回　2.9%（前年比)
予想　2.4%　前回　3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)

日銀政策金利（1月）時刻未定
予想　0.75%　前回　0.75%（日銀政策金利)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（1月）09:01
予想　-17.0　前回　-17.0（GfK消費者信頼感調査)

小売売上高（12月）16:00
予想　0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　1.1%　前回　0.6%（前年比)
予想　0.0%　前回　-0.2%（除自動車燃料・前月比)　
予想　1.6%　前回　1.2%（除自動車燃料・前年比)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30
予想　51.6　前回　51.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30
予想　50.7　前回　50.6（製造業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30
予想　52.4　前回　52.7（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30
予想　47.7　前回　47.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00
予想　N/A　前回　48.8（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00
予想　N/A　前回　52.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【カナダ】
小売売上高（11月）22:30
予想　1.3%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　1.2%　前回　-0.6%（コア・前月比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45
予想　52.0　前回　51.8（製造業PMI・速報値)　
予想　52.8　前回　52.5（非製造業PMI・速報値)　
予想　52.9　前回　52.7（コンポジットPMI・速報値)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）24日00:00
予想　54.0　前回　54.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります