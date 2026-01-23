◎全国の天気

日本海側は雪が続くでしょう。降り方は落ち着く所が多いですが、北陸は局地的に強く降る所がありそうです。夜遅くからは九州や四国でも雪が降り出すでしょう。太平洋側は晴れ間が出て、空気の乾燥が続きます。火の取り扱いにご注意ください。

◎予想最高気温

前日と比べるとやや高い所が多いですが、平年を下回る厳しい寒さが続くでしょう。東京は8℃、大阪と福岡は7℃。札幌は氷点下3℃、仙台と新潟は3℃の予想です。関東では風が弱まりますが、全国的には冷たい西風がやや強く吹くでしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

九州や四国は24日(土)にかけて平地も雪の積もる所があるでしょう。25日(日)は晴れ間の出る所が多いですが、山陰や近畿では雪の降る所がありそうです。来週27日(火)頃は沖縄や九州、中国地方で雨や雪が降るでしょう。

・札幌〜名古屋

日本海側は土日にかけて、大雪となる所があるでしょう。その後、来週も日本海側は強弱を繰り返しながら雪が続く見込みです。太平洋側は晴れる日が多いですが、寒さが続くでしょう。

東京は24日(土)11℃まで上がりますが、25日(日)〜27日(火)にかけては再び最高気温が一桁で厳しい寒さとなりそうです。