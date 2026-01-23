『ザワつく！金曜日』に超豪華な2人のSPゲスト登場！“大晦日”でも大活躍の世界的アーティストも

1月23日（金）の『ザワつく！金曜日』には、豪華な2人のスペシャルゲストが登場。

世界的アーティスト・YOSHIKIがおなじみ「工場クイズ」に参戦し、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”と早押しクイズバトルに挑む。

さらに、『科捜研の女 ファイナル』主演の沢口靖子がVTR出演。3つの最新掃除機の中から沢口がどれを選ぶか――ザワつくトリオが予想する。

『ザワつく！大晦日』でも大活躍した世界的アーティスト・YOSHIKIが、再び『ザワつく！金曜日』に降臨。おなじみ「工場クイズ」でザワつくトリオとバトルを繰り広げる。

今回“ごほうびグルメ”として用意されたのは、冬場1カ月に1度しか作ることができない超貴重なスイーツ「最高級おみたまプリン」。

実はプリンが大好物だというYOSHIKI。慣れない早押しクイズに挑むが、はたして正解してプリンをゲットすることはできるのか？

また、26年間にわたってドラマ『科捜研の女』の主演を務めた沢口靖子が、『科捜研の女 ファイナル』放送直前、VTR出演をはたす。

2024年に出演した際、“夏のおススメスイーツ”をテーマにした「芸能人差し入れクイズ」の出題役を担った沢口。今回は、沢口が気になっているという“掃除機”をテーマに、沢口がいちばん買いたいと思った掃除機はどれか、ザワつくトリオが予想を展開する。

番組が厳選したのは、「吸引力抜群、高性能センサー付き」、「超軽量でスタイリッシュ」、「まるでモップのようなお手軽さ」――とそれぞれ特長ある最新コードレス掃除機3機種。

スタジオでもザワつくトリオが実際に掃除機を試運転。操作性や吸引力を試してみるが、一茂は「いいね！」、ちさ子は「ほしい！」を連発することに。

はたして、この3つの掃除機の中で沢口が選ぶのはどれなのか？

ついに26年の歴史に幕を下ろす『科捜研の女』。それにちなんで、ザワつくトリオが26年前の自分を振り返る場面も。

26年前というと、一茂は33歳、良純は38歳、ちさ子は31歳。良純はちょうどそのころ、気象予報士の資格を取得したと振り返る。