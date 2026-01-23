　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比300円高の5万4040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56830.27円　　ボリンジャーバンド3σ
55146.45円　　ボリンジャーバンド2σ
54040.00円　　23日夜間取引終値
53688.89円　　22日日経平均株価現物終値
53462.62円　　ボリンジャーバンド1σ
53414.00円　　5日移動平均
53210.00円　　一目均衡表・転換線
51778.80円　　25日移動平均
51620.00円　　一目均衡表・基準線
50325.60円　　75日移動平均
50094.98円　　ボリンジャーバンド-1σ
50007.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48535.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48411.15円　　ボリンジャーバンド2σ
46727.33円　　ボリンジャーバンド3σ
43557.65円　　200日移動平均


株探ニュース