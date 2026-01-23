　23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.0ポイント高の3635ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3827.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3721.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3635.00ポイント　　23日夜間取引終値
3626.60ポイント　　5日移動平均
3616.38ポイント　　22日TOPIX現物終値
3614.93ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3605.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3515.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3508.76ポイント　　25日移動平均
3402.59ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3367.77ポイント　　75日移動平均
3355.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3296.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3249.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3190.24ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3043.92ポイント　　200日移動平均


株探ニュース