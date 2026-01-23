TOPIX先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.0ポイント高の3635ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3827.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
3721.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
3635.00ポイント 23日夜間取引終値
3626.60ポイント 5日移動平均
3616.38ポイント 22日TOPIX現物終値
3614.93ポイント ボリンジャーバンド1σ
3605.00ポイント 一目均衡表・転換線
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3508.76ポイント 25日移動平均
3402.59ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3367.77ポイント 75日移動平均
3355.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3296.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
3249.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3190.24ポイント ボリンジャーバンド3σ
3043.92ポイント 200日移動平均
株探ニュース
