　23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

780.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
750.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
725.00ポイント　　5日移動平均
721.07ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
719.49ポイント　　200日移動平均
715.87ポイント　　22日東証グロース市場250指数現物終値
715.00ポイント　　一目均衡表・転換線
705.00ポイント　　23日夜間取引終値
700.79ポイント　　75日移動平均
696.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
691.40ポイント　　25日移動平均
684.50ポイント　　一目均衡表・基準線
668.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
661.73ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
632.05ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
602.38ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


