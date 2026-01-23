グロース先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
780.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
750.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
725.00ポイント 5日移動平均
721.07ポイント ボリンジャーバンド1σ
719.49ポイント 200日移動平均
715.87ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
705.00ポイント 23日夜間取引終値
700.79ポイント 75日移動平均
696.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
691.40ポイント 25日移動平均
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
668.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
661.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
632.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
602.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
780.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
750.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
725.00ポイント 5日移動平均
721.07ポイント ボリンジャーバンド1σ
719.49ポイント 200日移動平均
715.87ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
705.00ポイント 23日夜間取引終値
700.79ポイント 75日移動平均
696.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
691.40ポイント 25日移動平均
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
668.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
661.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
632.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
602.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース