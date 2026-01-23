昨年10月に総理に就任した高市早苗総理だが、衆議院を1月23日に解散すると表明した。総選挙が27日公示、2月8日投開票で実施される。

そもそも高市総理はなぜ、このタイミングで解散に踏み切るのか。ニュース番組『わたしとニュース』では、コラムニストの月岡ツキ氏と選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに解散の意義やコスト、そして有権者が直面する戸惑いについて考えた。

■総理就任3カ月で解散「判断する素材が少なすぎる」

月岡氏は今回の選挙の意図が理解できないと率直な疑問を投げかけた。「有権者のイメージだと、高市総理はこの間総理になったばかりで、これからたくさん働いて、働いて、という感じだったのに、解散総選挙でもう1回イチからになる。そして、これは何を問われている選挙なの？何の選挙なのかよくわからないというのが正直な気持ち」。

これに対し、伊藤氏は「おっしゃる通りで多くの方がそう思われているのではないかと思う高市総理の言葉を借りるとすれば、内閣総理大臣でいいのか、国民に決めていただくということの要素として、『状況が変わった』ということを1つ大きく挙げられていた。前回2024年の衆院選の時は、総理も違い、政権与党の枠組みも違った。その枠組みが変わり、そして政策実現の優先順位が変わるということもあるので、今回国民の方に信を問いたいという趣旨を発言されていた」と述べた。

続けて「ただ、期間が短いことの批判は避けられないと思う。任期がまだ1年ちょっとしか経っていなくて、4年間の本来あるべき衆議院の任期の折り返し地点も過ぎていない。何をもって判断すべきか、今の任期中にできたことで判断するには素材が少なすぎるという批判はあると思う」との見方を示した。

また伊藤氏によると、選挙ドットコムとJX通信社の調査の中で、解散が「妥当ではない」と考える人が4割、「妥当だ」と考える人が3割だったという。

「『妥当ではない』と考える人の方が少し多く、かつ今回の意識調査では内閣支持率も少し下がっていた。支持率を下げた要因として、この解散の判断というのがあるかなというふうに考えている」（伊藤氏）

■「730億円」の価値は？

実際に選挙にかかる費用として、2024年10月の衆院選では約730億円がかかったとされている。具体的には、投開票運営、選挙公報・新聞広告、候補者の選挙運動の一部などだ。今回は、場所によっては雪の中での選挙戦にもなり、準備する職員の負担も懸念される。

月岡氏は「何のためにこの大変な時期に税金をたくさんかけて選挙をするのか。何で選べばいいのかもわからないし、うろたえてしまうというのが正直な気持ち」とコメント。

これに伊藤氏は「この辺りは政策推進力に関わるところということで、よく言われているのが『高市総理の支持率が高いうちに解散に打って出よう』という説だ。しかし、我々有権者の側からは政治の物事の決め方や話し合いは見えづらく、そこはちゃんと説明していかないと伝わりにくいところではある」と述べた。

さらに、選挙のコストについて「やるからにはどういうことを変えるのか、そしてやった後にはどういうふうに物事が進んでいくのかは、政党各党が示す必要があり、我々有権者もその情報を受け取って適正に判断をするということがより求められる局面という気はする」と語った。

