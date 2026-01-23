人気ゲーム『利用規約に同意したい』、ホロライブNo.1のRTA走者は誰だ？ 「EN」人気タレントは脅威の3分台クリアを記録
昨今、配信界隈では『利用規約に同意したい』というアクションゲームが盛り上がっており、VTuber事務所「ホロライブ」でも多くのタレントがプレイし話題を集めている。そこで今回は、ホロライブメンバーの中からクリアタイムが早い上位5名（※記事公開時点）を紹介していく。なお、記載のタイムはミスしてもやり直しができない「クラシックモード」での記録となる。
【写真】人気ホロメン勢ぞろい！ 『利用規約に同意したい』タイムアタック上位はこちら
『利用規約に同意したい』は、ウェブサービスやアプリなどを利用する際に表示される“利用規約画面”を題材にした作品だ。全12項目の利用規約に仕掛けられたミニゲームで「同意する」ボタンを押下し、最後に待ち受ける横スクロールアクションステージを突破できればゲームクリア。ミニゲームはどれも直感的かつバラエティに富んでおり、ゲーム内にゴールまでのタイムを競うランキング機能も収録されているため多数の配信者が本作を楽しんでいる。
■第5位：姫森ルーナさん 09:26.18
第5位は、ホロライブ4期生・姫森ルーナさんの09:26.18だった。今年の元旦に寝起きで本作を実況した彼女は、失敗してもリトライ可能な「カジュアルモード」をまず遊び、ミニゲームのコツを掴んでから「クラシックモード」に挑戦。途中で出題された難関クイズはリスナーと協力しつつ、最後の横スクロールアクションステージは見事な操作を見せて好タイムを出している。
■第4位：古石ビジュー 07:41.87
英語圏での活動をメインとしたグループ「ホロライブEnglish」に所属するタレントも本作を楽しんでおり、古石ビジューさんは07:41.87で第4位にランクイン。昨年の12月30日に行った本作への挑戦は実に9時間を超える長時間配信になったが、その甲斐あって7分台の好記録を達成した。配信には日本のファンも多く訪れており、クリア時のコメント欄には「おめでとう。すごい！」「ゲーム上手いな」「フブちゃん（白上フブキさん）超えた」などの声が集まっている。
【2位〜3位】ホロライブきっての“配信モンスター”＆“歌ウマタレント”が登場
■第3位：博衣こより 07:40.22
07:40.22というタイムで先述のビジューさんに僅差で勝利し、3位に入ったのはホロライブ6期生でユニット「秘密結社holoX」のメンバーである博衣こよりさんだ。彼女は昨年12月27日の「クラシックでクリアできるまで終われないかもしれない配信」で、約6時間の死闘の末にクリア。ゴールの瞬間には歓喜の叫びを上げ、コメント欄も拍手と祝福にあふれた。
■第2位：星街すいせい 04:19.52
VTuberとしてだけでなく歌手としても活躍する星街すいせいさんは、脅威の04:19.52でクリアし2位にランクインした。1月8日に行った配信ではランダムで出題されるミニゲームの引きもよく、03:08で横スクロールアクションステージに到達。順調に行けば3分台クリアも夢ではなかったが、最後は焦りが操作に出てしまい、惜しくも4分台でのクリアとなった。それでもこの記録はホロライブ屈指の好記録であり、ファンからは「ナイスタイム」「天才」「十分早すぎる」と称賛の嵐が巻き起こっている。
【1位】「ホロEN」の人気メンバーがタイムアタック王者に輝く
■第1位：ジジ・ムリン 03:27.19
第2位の星街すいせいさんに約1分という差をつけてホロライブ1位の座に輝いているのは「ホロライブEnglish」のジジ・ムリンさんだ。全12種のミニゲームを順調にクリアし、横スクロールアクションステージ到達時点でのタイムは驚異の02:14。そこからも冷静な操作で横スクロールアクションステージのギミックを次々と突破し03:27.19でゴールインしている。この記録はホロライブはもちろん、VTuber全体で見てもかなり上位の記録だ。
【写真】人気ホロメン勢ぞろい！ 『利用規約に同意したい』タイムアタック上位はこちら
『利用規約に同意したい』は、ウェブサービスやアプリなどを利用する際に表示される“利用規約画面”を題材にした作品だ。全12項目の利用規約に仕掛けられたミニゲームで「同意する」ボタンを押下し、最後に待ち受ける横スクロールアクションステージを突破できればゲームクリア。ミニゲームはどれも直感的かつバラエティに富んでおり、ゲーム内にゴールまでのタイムを競うランキング機能も収録されているため多数の配信者が本作を楽しんでいる。
第5位は、ホロライブ4期生・姫森ルーナさんの09:26.18だった。今年の元旦に寝起きで本作を実況した彼女は、失敗してもリトライ可能な「カジュアルモード」をまず遊び、ミニゲームのコツを掴んでから「クラシックモード」に挑戦。途中で出題された難関クイズはリスナーと協力しつつ、最後の横スクロールアクションステージは見事な操作を見せて好タイムを出している。
■第4位：古石ビジュー 07:41.87
英語圏での活動をメインとしたグループ「ホロライブEnglish」に所属するタレントも本作を楽しんでおり、古石ビジューさんは07:41.87で第4位にランクイン。昨年の12月30日に行った本作への挑戦は実に9時間を超える長時間配信になったが、その甲斐あって7分台の好記録を達成した。配信には日本のファンも多く訪れており、クリア時のコメント欄には「おめでとう。すごい！」「ゲーム上手いな」「フブちゃん（白上フブキさん）超えた」などの声が集まっている。
【2位〜3位】ホロライブきっての“配信モンスター”＆“歌ウマタレント”が登場
■第3位：博衣こより 07:40.22
07:40.22というタイムで先述のビジューさんに僅差で勝利し、3位に入ったのはホロライブ6期生でユニット「秘密結社holoX」のメンバーである博衣こよりさんだ。彼女は昨年12月27日の「クラシックでクリアできるまで終われないかもしれない配信」で、約6時間の死闘の末にクリア。ゴールの瞬間には歓喜の叫びを上げ、コメント欄も拍手と祝福にあふれた。
■第2位：星街すいせい 04:19.52
VTuberとしてだけでなく歌手としても活躍する星街すいせいさんは、脅威の04:19.52でクリアし2位にランクインした。1月8日に行った配信ではランダムで出題されるミニゲームの引きもよく、03:08で横スクロールアクションステージに到達。順調に行けば3分台クリアも夢ではなかったが、最後は焦りが操作に出てしまい、惜しくも4分台でのクリアとなった。それでもこの記録はホロライブ屈指の好記録であり、ファンからは「ナイスタイム」「天才」「十分早すぎる」と称賛の嵐が巻き起こっている。
【1位】「ホロEN」の人気メンバーがタイムアタック王者に輝く
■第1位：ジジ・ムリン 03:27.19
第2位の星街すいせいさんに約1分という差をつけてホロライブ1位の座に輝いているのは「ホロライブEnglish」のジジ・ムリンさんだ。全12種のミニゲームを順調にクリアし、横スクロールアクションステージ到達時点でのタイムは驚異の02:14。そこからも冷静な操作で横スクロールアクションステージのギミックを次々と突破し03:27.19でゴールインしている。この記録はホロライブはもちろん、VTuber全体で見てもかなり上位の記録だ。