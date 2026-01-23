¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¼çÂê²Î¤ÏKing ¡õ Prince¡ª¡¡3.25È¯Çä¤Î¿·¶Ê¡ÖWaltz for Lily¡×Î®¤ì¤ëËÜÍ½¹ð¸ø³«
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡ßµÈÀî°¦¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼çÂê²Î¤¬King ¡õ Prince¤Î¿·¶Ê¡ÖWaltz for Lily¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Í³·°¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖRay¡×¤¬ËÜºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡ÙËÜÍ½¹ð¡¡King ¡õ Prince¤Î¿·¶Ê¡ÖWaltz for Lily¡×
¡¡3·î27Æü¸ø³«¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô650ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦ÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ÏÂÉ÷Îø°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤¬±é¤¸¤ë¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Èµ´¡Éµ´Î¶±¡ÎèÌë¡Ê¤¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡¦¤ì¤¤¤ä¡Ë¤È¡¢µÈÀî±é¤¸¤ë°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¡Ê¤·¤Î¤Î¤á¡¦¤æ¤º¡Ë¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤¿2¿Í¤Îµæ¶Ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤¬ÍÅ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤ÈÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç¶¶¤«¤é¿È¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍ®»Ò¤ò¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿ÎèÌë¤¬µß¤¤¾å¤²¤ë¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£·îÌÀ¤«¤ê¤Î²¼¡¢ÍÅ±ð¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿¡£²¶¤Î²Ö²Ç¡½¡×¤È¹ð¤²¤ëÎèÌë¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢Í®»Ò¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÇÁüÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬ÃúÇ«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢µ´¤Î²Ö²Ç¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ä¡¢Æó¿Í¤Îå«¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÀ¤³¦¤Ë±²´¬¤¯°ø±ï¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Êª¸ì¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹³¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÍ®»Ò¤È¡¢Èà½÷¤òÍ£°ìÌµÆó¤Î²Ö²Ç¤È¤·¤Æ¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ëÎèÌë¤Î³Ð¸ç¤¬¡¢ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤µ´¤È¡¢°¦¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¡£¼ïÂ²¤òÄ¶¤¨¤¿Æó¿Í¤Î±¿Ì¿¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£
¡¡´ÅÈþ¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ëÈþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Î±ÇÁü¤òºÌ¤ë¤Î¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëKing ¡õ Prince¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖWaltz for Lily¡×¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿King ¡õ Prince¤ÎºÇ¿·¶Ê¡£·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎèÌë¤ÈÍ®»Ò¤Î½Ð²ñ¤¤¤È±¿Ì¿¡¢¤½¤·¤ÆÍÅ±ð¤Ç´ÅÈþ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¥ï¥ë¥Ä¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤»ÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨É½¸½¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£±Ç²è¤ÎÆó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê²Î»ì¤¬±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï3·î25Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥¤È¹â¶¶³¤¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼çÂê²Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¼ç±éºî¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊKing ¡õ Prince¤¬¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¡¢¡Ö±Ç²è¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ³Ú¶Ê¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö±¿Ì¿¤ÎÎø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆó¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÑ³¤µ¤â½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¥ï¥ë¥Ä¤Î»°Çï»Ò¤Ë¤âÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±ÊÀ¥¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â¶¶¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯Âç¿Í¤Ó¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¡¢Ñ³¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÇÀÚ¼Â¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥ï¥ë¥Ä¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¿È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢Í³·°¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖRay¡×¤¬·àÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀ±·îÌë¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÎß·×ºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¸ü¤¤Í³·°¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤¬ËÜºî¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï±Ô°ÕÀ½ºîÃæ¤À¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¸ø³«¤ËÊ»¤»¡¢º£²óËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¤ªÈäÏªÌÜ¡£Çò¤¤Èà´ß²Ö¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ÎèÌë¤ÈÍ®»Ò¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«¤Êµ÷Î¥¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¸ß¤¤¤òÁÛ¤¦³Î¤«¤Ê´¶¾ð¤¬²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡¡±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ï¡¢3·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡¡°Ê²¼¡¢King ¡õ Prince¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚKing ¡õ Prince ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á
¡ã±ÊÀ¥¡ä¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¼ç±éºî¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊKing ¡õ Prince¤¬¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³¤¿Í¤ÎºîÉÊ¤Î»þ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Î2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢³Ú¶Ê¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãüâ¶¶¡äKing ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡±Ç²è¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ³Ú¶Ê¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼çÂê²Î¤Ë¤«¤±¤¿ÁÛ¤¤
¡ã±ÊÀ¥¡ä¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö±¿Ì¿¤ÎÎø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ó¥¯´¶¤â°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤È¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤â´Þ¤á¡¢¤Ð¤Á¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Æó¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÑ³¤µ¤â½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¥ï¥ë¥Ä¤Î»°Çï»Ò¤Ë¤âÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãüâ¶¶¡äºîÉÊ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯Âç¿Í¤Ó¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¡¢Ñ³¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÇÀÚ¼Â¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥ï¥ë¥Ä¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£±Ç²è¤ò¤³¤ì¤«¤é¸«¤ë¿Í¤Ø
¡ã±ÊÀ¥¡ä¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¼«Á³¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¤³¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²è¤¬åºÎï¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Î¡ÖWaltz for Lily¡×¤âºîÉÊ¤òºÌ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎèÌë¤ÈÍ®»Ò¤Î¡Ö±¿Ì¿¤ÎÎø¡×¤Ë¡¢¤È¤¤á¤¤¤¿¤êÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À§Èó¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ãüâ¶¶¡ä¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖWaltz for Lily¡×¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
