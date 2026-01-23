元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が21日、自身のインスタグラムを更新。「最近食べて美味しかったもの」と記して写真を投稿した。



【写真】おでこ全開がかわいすぎ チョコケーキを見つめてうっとり

「最近食べて美味しかったもの色々」と書き出し、「1. チョコケーキ 2. 江刺金札米と江刺りんご 3. バナナミルク 4. 香川のいちご 5. 岩手に帰ったら必ず食べる やまなか家の盛岡冷麺 6. バーニャカウダー」と続けた。



チョコケーキをうっとり眺める写真のほか、22年5月に結婚を発表した夫のバスケットボール日本代表・渡辺雄太の出身地・香川の「いちご」なども紹介。ふんわりしたコーデでバナナミルクを飲む姿もアップした。



江刺金札米と江刺りんごの写真に、フォロワーからは「わたし、りんご農家笑 余計に嬉しいですー！」の声も。胸元V字のトップスで自身の地元・岩手の「冷麺」を食べるショットには「やまなか屋わかるのは東北人ー」と反響。



1日にはベンチに座る夫婦の写真とともに「新しい命を授かりました」と報告しているだけに、「しっかり美味しものを召し上がって、元気な赤ちゃんをご出産くださいね」「赤ちゃんにも良さそうですね」「お腹の赤ちゃんもすくすくおおきくなぁれ」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）