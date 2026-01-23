お風呂の蓋の上ですやすや眠る猫ちゃんがXで話題になっている。



【写真】お湯が溜まるのが待ち遠しい猫ちゃん

「無駄な抵抗は止めて大人しくご退店お願い申し上げます！」と投稿された動画には、お風呂の蓋の上にタオルを敷いてもらいすやすや眠る猫、こいもちゃんの姿が。



お正月の三が日連続でお風呂の蓋の上で眠っていたそうで、よほどお気に入りの様子。家族全員のお風呂が終わりお風呂の電源を切り閉めようと飼い主さんが起こすと、こいもちゃんはやっと起床。しかし蓋の上から動きたくないと抵抗し、抱っこも拒否。二度寝を強行しようとするも、しばらくの攻防の後、抱き上げられてお風呂から退場させられてしまった。



こいもちゃんは、ほぼ毎日お風呂に通いお昼寝を楽しんでいるそうで、その翌日も無事、蓋の上でのお昼寝を楽しめたそうだ。飼い主に話を聞いた。



――撮影された時の状況について教えてください。



飼い主：一緒にお風呂に入り、私が最後だったので浴室を閉めるときでした。妻も猫見風呂をしていたと聞いたので、合計２－３時間ほど蓋の上にいたと思います。



――こいもちゃんがお風呂の蓋の上の快適さを知ったきっかけは？



飼い主：そもそものきっかけは前回の引っ越し。温かく静かに過ごせる空間だと分かったんだと思います。現在の住居に引っ越してもお風呂ブームは続いてます。暖かさを求めているので、秋から春にかけてお風呂で過ごすのが気持ちよさそうです。



――お風呂に人間が入っているときの、こいもちゃんの様子は？



飼い主：待っているというより寝ています。寝に来ています。真横でシャワーをしても気にせず寝ています。



――動画では帰りたくなさそうですが、その後は？



飼い主：物わかりはいいので、そのまま寝室の布団の上に移動して寝ます。ほぼ毎日お風呂に通っていましたが、1月5日はリビングのお気に入りの場所でぐっすりでした。そういう日もあります。



◇ ◇



SNSでは「うちの猫はシャワー出したら逃げるのに」「去りたくないという強い意志を感じる」「お湯ためた風呂の蓋の上は猫のもの」「猫が寝てるの見ると眠たくなる」などの反響が寄せられた。猫は快適な場所を見つける天才だ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）