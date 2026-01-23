新潟の新ユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦う。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はアルビレックス新潟が特別シーズンで着用する1着に注目している。

アルビレックス新潟の2026特別大会のユニフォームは賛否両論を呼んだ。FPホーム用のユニフォームカラーに採用されたのは新潟県の木である「雪椿」の深紅で、通常のオレンジでなかったからだ。

ともさんは「公式のリリースを読むとこの意図がよくわかり、私には納得の配色だ」と言及。シーズン移行という歴史的転換点であること、その通常でない特別な大会にクラブはあえて伝統のクラブカラーとは異なる色を採用した。

さらにオマージュされた「雪椿」を紐解くと、「厳しい冬の寒風や雪に耐え、鮮やかな花をつけるその姿に、激動の時代を力強く駆け抜け、ピッチで咲き誇るというクラブの決意を込め」とある。

「私はアルビレックス新潟というクラブの、この挑戦する姿勢に大きな拍手を送りたい。新潟県の木という非常に大きなテーマをぶつけるのはこの特別大会しかないではないか、とすら思えてくる。奇しくも2026シーズンはJ２での戦いを強いられるアルビレックス新潟ではあるが、厳しい冬を耐えた後に、美しい花をつけてくれるに違いない。そう感じさせてくれる素敵なユニフォームであると感じる」と印象を語った。（FOOTBALL ZONE編集部）