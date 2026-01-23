世界の主要株式市場が上昇を見せている中、韓国総合株価指数（KOSPI）は文字通り「爆騰」した。22日、韓国取引所などによると、同日までの直近1年間でKOSPIは2547．06から4952．53へと、94．4％上昇した。

ほぼ同時期（2025年1月21日〜2026年1月21日）、米国市場（S＆P500）の上昇幅は約14％にとどまった。2023年から昨年まで3年連続で人工知能（AI）テーマを中心に2桁上昇を続けてきた中、継続的なラリーによる負担感と、実績を中心としたAI企業の「玉石選別」が始まったことによるものと分析される。欧州市場（ユーロ・ストックス50）の上昇率も約14％で、KOSPIに比べ低調な成績となった。

相対的に東アジア諸国の株価が善戦した。中国市場（MSCI China）は政府の強力な株式市場・産業浮揚策により36％程度上昇した。10年以上前から市場活性化政策を展開してきた日本市場（日経225）が約35％、半導体産業の活況により台湾市場（加権指数）が34％上昇した。

ブルームバーグは「KOSPIは史上最高値を更新したが、株価純資産倍率（PBR）はわずか1．6倍にすぎない」とし、「これは競合国である台湾（約3．6倍）はもちろん、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）新興市場ベンチマーク指数（約2．2倍）よりも低い」と報じた。KOSPIが割安である分、まだ上昇余力が残っているという意味だ。

サムスンアクティブ資産運用のヤン・ヒチャン・マネージャーは「現在のAIサプライチェーンにおいて、メモリー半導体が核心である韓国は、ファウンドリ中心の台湾よりも有利な局面にある」とし、「AIバブルへの懸念が高まったり、米中覇権争いが激化したりする場合、受ける恩恵の強度が弱まる可能性がある」と述べた。