「行ってらっしゃい。ヘブンさん」

【写真】郄石あかりのキスをねだる表情が「かわいい」「真剣すぎる」と話題に

郄石あかり（23）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第15週で、ヒロイン・トキがついに夫を名前で呼んだ瞬間、「ついに！」と思った人も多いのではないだろうか。



「ばけばけ」ヒロインの郄石あかりと、夫役のトミー・バストウ 公式Xより

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）とその妻・小泉セツをモデルにした本作で、トキは出会いから結婚後まで、ずっとヘブンを「ヘブン先生」と呼び続けてきた。

第15週では、家族になったのだから「先生」ではなく名前で呼んでほしいというヘブンのリクエストに、トキの父はすんなり「ヘブン」と呼び捨てにし、トキの母は本人に対しては「ヘブンさん」と呼び、家族以外の人の前では身内として「ヘブン」と呼び捨てする使い分けをスムーズに取り入れる。

そんな中、“世界で一番親しい”はずの妻・トキだけが「そげな親しげな……」と恥ずかしがり、夜ひとりで「ヘブン」「ヘブンさん」と呼ぶ練習をしては「むりむりむりー」とテレてしまう。

「そげに私や母の料理が嫌ですか」という詰問から一夜明けて…

しかし、ヘブンが魚の小骨を綺麗に取ることや正座が完璧なことが新聞記事で紹介されると、県知事も松江市民も「日本人より日本人のよう」と大喜びし、連日のようにヘブンの家にお祝いの訪問客が押し寄せる。

ヘブンは毎日それに正座で対応していたが、徐々に疲れてしまい密かに西洋料理を食べに店へ通うように。しかしトキがそれを見つけてしまい「そげに私や母の料理が嫌ですか」と詰問する。

しかしトキはヘブンが「家族だから心配をかけたくなくて嘘をついてしまった」と推測、その心情に理解を示しつつも「家族だから嘘をつかれるのが一番嫌」と本音を明かし、互いに謝罪する。興味深いのは、この夜の時点では、トキはまだヘブンを「先生」と呼んでいることだ。

そしてその翌朝、トキが頬にキスを求める仕草とともに、ごく自然に「ヘブンさん」と呼びかける。2人の関係性の深まりが、呼び方の変化に即座に表れたのである。

朝ドラで、夫婦間の呼び方が変わる作品は珍しい

実は朝ドラの長い歴史を振り返っても、夫婦間の呼び方が途中で変わる作品はそれほど多くない。夫→妻が名前の呼び捨てもしくはさん付けで、妻→夫は「名前+さん」「あなた」が基本だった。交際や結婚のタイミングでも、呼び方が変わることはほとんどなかった。

しかし『ばけばけ』では、ヘブンがトキを呼ぶ名前はこれまでにないユニークな変遷をたどっている。

出会った当初、「しじみ売り」を職業にしていたトキのことをヘブンは「シジミサン」と呼びはじめる。しかし怪談を教えてもらう関係性になると、敬意を込めた「オトキシショウ（おトキ師匠）」や「オトキサン」へと変わる。

さらに第1話に出てきた後年のシーンではヘブンがトキを「ママさん」と呼んでいる描写があり、おそらくトキが子を産んでから「ママさん」呼びが定着することが示唆されている。

一方、トキがヘブンを呼ぶ名前は出会いから結婚後まで一貫して「ヘブン先生」だったが、それが第15週の喧嘩を経てついに「ヘブンさん」に変化したのだ。

この呼称の変遷が象徴しているのは、2人の関係性の質的な変化である。

「しじみ売り」「師匠」「先生」といった呼び方は、いずれも相手の「役割」に基づいている。職業や「怪談を教える人」として、役割で互いを認識していた段階だ。

しかし結婚して家族になることで、互いを「役割」ではなく「個人」として呼び合うようになる。

「先生」から「ヘブンさん」への呼び方の変化は単に照れを克服しただけではなく、「先生」という呼び方が含む“教える側と教わる側の上下関係”から対等なパートナーに2人の関係が変化したことを表している。

呼び方が個性的なのはメインのトキとヘブンの関係性だけではなく、トキの祖父はヘブンを「ペリー」（海の向こうからやってきた人）と呼ぶし、ヘブンは没落武士の祖父を「ラストサムライ」と呼んだりする。傍から見れば不機嫌になってもおかしくないあだ名だが、2人の間では「愛称」として成立している。その愛称で呼びあうことで2人の関係性の温度や信頼感が伝わるのだ。

面白いのは長年呼び方を固定してきた朝ドラが、近年の作品では急に呼び方の変化を描くようになってきていることだ。

たとえば1つ前の『あんぱん』でも、ヒロイン・のぶの夫・嵩への呼び方が、幼馴染時代の「呼び捨て」から結婚後は「さん呼び」へと変わった。しかし場面によって「先生」と呼んでみたり、幼馴染時代のような「呼び捨て」も混ざる。

これは2人の関係性が、小さい頃からのぶが上位で常にリードする立場だったこと、結婚後は世間体を気にして「さん」をつける配慮を表している。しかし夫がどれほど売れっ子になっても時々飛び出す「呼び捨て」が、2人の根本的な関係性が「のぶ上位」のまま変わっていないことを示している。

『ばけばけ』はその流れをさらに強めて、呼び方が変わる瞬間を名場面に変えたのだ。そして今の朝ドラが呼称の変化を意識的に描く理由はおそらく、ヒロインの描き方そのものが変わってきたことに原因がある。

「ママさんがいなければ怪談は完成しなかった」の意味

近年の朝ドラ、特に実在の人物をモデルにした作品では、ヒロインは「偉大な夫を支えた人」ではなく、自分自身の人生を生きる自立した1人の人間として描かれる傾向が強まっている。

『らんまん』の牧野富太郎の妻、『まんぷく』の安藤百福の妻、そして『ばけばけ』の小泉八雲の妻。彼女たちは明らかに「内助の功」ではなく、有名人である夫とともに偉業をなしとげた「共同作業者」として描かれている。

また、本作においては劇中、ヘブンが何度も「ママさんがいなければ怪談は完成しなかった」と口にする。歴史に名前は残っていないが、トキもまた数々の怪談を生み出した重要な当事者だという視点だ。実際、小泉八雲の怪談の多くは、妻のセツが語った日本の民話や伝承を元にしている。

前述の第1話冒頭では、ヘブンはトキのことを「ママさん」と呼んだが、トキはヘブンを呼んでいなかった。それが第15週で初めて、トキからヘブンへの「先生」を脱した呼び名が描かれ、「ヘブンさん」という着地点が示された。

第1話で描かれなかった呼称が、結婚を機にようやく明らかになったのだ。結婚後の呼称をめぐる朝ドラの試みは、自立した女性像と、夫婦の対等なパートナーシップを描く上で、関係性の変化を示す便利な装置として取り入れられているのではないか。

（田幸 和歌子）