華やかなピンク色がインパクト大 簡単“バレンタインチョコ”のアレンジレシピをロッテが紹介 トッピングで存在感アップ
ロッテは、ピンク色がインパクトあるバレンタインのおすすめアレンジレシピ「ピンクパレットチョコ」を紹介した。
【写真】華やかなピンク色がインパクト大 “バレンタインチョコ”のアレンジレシピで使う『ガーナピンクチョコレート』
「そのまま食べるだけでなく、手作りバレンタインとしてもぜひこの時期だけのガーナピンクチョコレートをお楽しみください」と、6日に発売した『ガーナピンクチョコレート』を使った、愛らしいビジュアルの“簡単レシピ”を紹介している。作り方は以下の通り。
【材料】（11センチ×17センチのバット2枚分）
ガーナピンク4枚（180グラムを刻んでおく） 、無塩バター12グラム、
トッピング：バナナチップス適量、フリーズドライストロベリー（ホール＆フレーク）適量、ドライクランベリー、ドライブルーベリー適量
【作り方】
1：型はオーブンペーパーを敷いておく
2：ガーナピンクは50度程度の湯で湯せんをし、ゴムベラでゆっくりと混ぜて溶かす。完全に溶けたらバターを加え、よく溶かして混ぜる
3：型に流し入れて平らにし、トッピングをバランスよくのせ、冷蔵庫で30分以上冷やし固める
※冷蔵庫の温度設定により固まる時間が異なる
4：完全に固まったら型から出し、好みの大きさに割る。保存は冷蔵庫で
『ガーナピンクチョコレート』は、とろけるくちどけのチョコレート「ガーナ」ブランドから6日より発売。ガーナホワイトにいちごパウダーを練りこみ、ミルク感と甘酸っぱい苺の味わいが楽しめる。
