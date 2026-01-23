全国各地の客室露天風呂で自然のエネルギーを感じられる温泉宿を集めました。どの部屋を選んでも、チェックインしたら部屋を出ることなく露天風呂に好きなだけ浸かれる贅沢を享受できます。

【箱根・宮ノ下温泉】極上の風景ともてなしを求め、予約の絶えない人気宿『箱根吟遊（はこねぎんゆう）』

箱根山中に佇む美景の温泉リゾートで心も体も癒やされ至福時間に浸る

『箱根吟遊（はこねぎんゆう）』【type-TSUKI和室】5万4600円〜 宿の一番下の1階。広いオープンテラスに面した内風呂と、ジャグジー機能もあり野趣あふれる露天風呂を配する。和室と洋室の2タイプ計6室

眼下には早川の流れを、目の前には箱根連山を望むラグジュアリーな湯宿は、その絶景を求めて一年中ゲストが詰めかける。四季折々に表情を変える大自然の風景はいつ訪れても新鮮で、見飽きることがない。5階のエントランスロビーをはじめ、渓谷に面して立つ1階から4階までの客室のすべての場所から、雄大な眺めを楽しめるのが魅力だ。

白足袋を穿いて過ごす畳敷きの館内は、日本の温泉旅館の伝統を受け継ぎつつアジアンリゾートテイストを融合し、独特の魅力をかもし出す。客室は4タイプあり、すべての部屋のオープンテラスには専用露天風呂を備え、箱根十七湯のひとつ、宮ノ下温泉がなみなみと注がれている。谷底から届く川音を聞きながら温泉に身を委ね、極上のひとときを過ごしたい。

さらなる開放感を味わうなら男女交代制の大浴場へ。なかでも、「月代」の露天風呂は山々に向かって湯船が溶け出していくような演出が“山のインフィニティ風呂”の名にふさわしい。ここでしか味わえない特別な湯浴み体験に気分も上がる。

露天風呂付き客室PICK UP！【type-HOSHI和室】4万4700円〜

『箱根吟遊（はこねぎんゆう）』【type-HOSHI和室】4万4700円〜

エントランス＋和室10畳＋掘りごたつ風ダイニング＋ミニキッチンが備わり、4名まで宿泊できる。テラスには露天風呂とリビングをしつらえ、湯涼みにも最適。和室タイプは5室を用意。

ラウンジやスパ、美食で滞在時間を楽しみ尽くす

大自然のエネルギーを全身で受け止めて新たなる日々への活力をチャージする

『箱根吟遊（はこねぎんゆう）』玄関やロビーは宿の最上階である5階にあり、標高約420m。眼下に早川、目の前に雄大な箱根連山の眺望を思う存分満喫したい

館内には展望バーカウンターやラウンジが2カ所に。木々の回廊の先の離れには、ウォーターガーデンや施術を受けるゲスト専用の貸切露天風呂を備えた直営スパもある。五感を潤すハンドトリートメントで身体を解きほぐしたあとは、広い湯船を独占したい。

夕食はその日水揚げされた相模湾の地魚や国産和牛、鎌倉野菜など、よりすぐった食材を使用した月替わりの懐石料理。室内のダイニングルームでいただく気楽さもうれしい。2024年にオープンした鉄板焼きレストランで夕食をいただくプランもあり、好みでチョイスしたい。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム・塩化物泉

【効能】慢性婦人病、虚弱児童、慢性皮膚病など

【大浴場】（源泉かけ流し＋循環式）

【GinyuSpa貸切風呂】（源泉かけ流し）

【客室風呂】（加温、循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全20室）

［平日・休日］4万2500円〜

［休前日］4万6900円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『箱根吟遊（はこねぎんゆう）』

【電話】0460-82-3355

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下100-1

【アクセス】電車／小田急ほか宮ノ下駅より徒歩約3分、車／東名高速道路御殿場ICより国道138号経由で約30分

【駐車場】15台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.hakoneginyu.co.jp

【磐梯熱海温泉】料理と温泉でもてなす宿で何もしない贅沢を『あたたかい記憶が宿る 守田屋（もりたや）』

『あたたかい記憶が宿る 守田屋（もりたや）』【もみじスイート】3万7950円〜 宿で最も贅沢なスイートルームで、10畳のリビング＋ベッドルームの一室。大きな露天風呂からは、せせらぎや緑の景色も楽しめる

800余年の歴史をもつ磐梯熱海温泉の山里を流れる、五百川の渓流沿いに構える静寂な宿。館内の湯船を満たす天然温泉は“美人をつくる湯”として知られ、ミネラル成分豊富なとろとろの湯触りの湯は、趣異なる3ヵ所の貸切風呂と客室露天風呂にかけ流されている。

10室の個性豊かな客室は、2024年に人気の高い「きづなすいーと」と大きな檜の露天風呂を配したセミスイート「やまびこ」の2室を、落ち着いたグレーの色調の部屋に改装。和室だった「蔵王の間」はモダンな和洋室にリニューアルした。

「何度でも料理を食べに来たくなる宿」として定評のある夕食は、地産の食材をたっぷり使用した季節の創作料理。会津漆器やこだわりの器に盛り付けられた彩りも見事な逸品を、個室ダイニングでじっくり味わいたい。

露天風呂付き客室PICK UP！【きづなすいーと】3万4650円〜

『あたたかい記憶が宿る 守田屋（もりたや）』【きづなすいーと】3万4650円〜

2名から7名まで幅広い人数に対応できる、宿で一番人気の一室。和10畳＋寝室に、見晴らしのよい夕涼みテラスとゆとり十分の露天風呂が備わる。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純温泉

【効能】リウマチ性疾患、運動機能障害、神経痛ほか

【客室風呂】温泉（源泉かけ流し）

【貸切風呂】温泉（源泉かけ流し、一部循環）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全10室）

［平日・休日］2万4350円〜

［休前日］2万7150円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆、年末年始など）は要問合せ

※半露天風呂付き客室2室含む

〈基本情報〉

【宿名】『あたたかい記憶が宿る 守田屋（もりたや）』

【電話】024-984-2620

【住所】福島県郡山市熱海町熱海5-271

【アクセス】電車／JR磐越西線磐梯熱海駅よりタクシーで約3分、車／東北自動車道郡山JCTより磐越自動車道磐梯熱海IC経由で約5分

【駐車場】10台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.moritaya.org

【上諏訪温泉】全8室の静寂に包まれた湯宿でくつろぐ諏訪湖唯一のインフィニティ露天風呂『寛ぎの諏訪の湯宿 萃sui-諏訪湖』

『寛ぎの諏訪の湯宿 萃sui-諏訪湖』【ワイド】4万5100円〜 全客室にしつらえた半露天風呂は2人でもゆとり十分の大きさ。湯船から眺める諏訪湖の光景に癒されたい

「集い」と「寛ぎ」をテーマに、視界一面に諏訪湖を眺めながら過ごせる湯宿は1日8組だけの特別な場所。プライベートを大切にするこまやかなもてなしで、くつろぎの時間を提供している。

空気をきれいにする「幻の漆喰」の壁や音響熟成木材を使用した客室はすがすがしさに満たされ、全室が檜の半露天風呂付き。宿の屋上には湖と一体化するインフィニティスタイルの展望露天風呂「綿雫」もある。湯浴み着を着て混浴できるので、大切な人と並んで諏訪湖の絶景に浸りたい。

個室料亭でいただく食事はシンプルながら滋味深い味と評判で、信州の味噌や地酒といった調味料が素材の味を引き立てる。20時を過ぎれば庭園を望む「囲炉裏茶の間」へ。「地酒Bar」が開店し、地元の銘酒が味わえる。

露天風呂付き客室PICK UP！【ワイド】4万5100円〜

『寛ぎの諏訪の湯宿 萃sui-諏訪湖』【ワイド】4万5100円〜

75平方メートルのワイドタイプは計4室。湖を眺めながら過ごせる和室の主室とは別に、光を遮り安眠できるベッドタイプの寝室、半露天風呂と檜の内風湯が備わる。

〈温泉DATA〉

【泉質】単純硫黄温泉

【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛など

【客室風呂・展望露天風呂】温泉（源泉かけ流し）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全8室）

［平日・休日］3万8650円〜

［休前日］4万7450円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『寛ぎの諏訪の湯宿 萃sui-諏訪湖』

【電話】0266-58-3434

【住所】長野県諏訪市湖岸通り2-5-27

【アクセス】電車／JR中央本線上諏訪駅より送迎バスで約5分、車／中央自動車道諏訪ICより国道20号経由で約15分

【駐車場】なし（隣接駐車場利用）

【送迎】あり（上諏訪駅前より）

公式サイト：https://www.sui-suwako.jp/

※2025年10月時点の情報です

