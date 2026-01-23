人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

「動けない」と悩むのは、本気で叶えたい願いを持っている証拠

やりたいことはあるのに動けない。

頭の中ではやるべきことがわかるのに、体が思うように動かず日々が過ぎる。

気づけば準備や情報集めばかりで、「また今日もできなかった」と落ち込む。

多くの人がこのような悩みを抱えています。

人は未知に挑むとき、不安を感じます。

「失敗したらどうしよう」と恐れ、「笑われたら嫌だ」と立ちすくみます。

行動できないのは特別ではなく、自然な反応です。さらに「完璧に始めたい」という思いが行動のハードルをどんどん高くしてしまう。準備をしすぎて動けなくなるのです。

でも、完璧な準備が整う瞬間なんて来ません。

待てば待つほど、不安はますます大きくなるだけです。

思い出してください。あなたも、したことのある大きな決断。決して、最初から自信満々ではなかったはずです。進学や転職、引っ越し、結婚や数々の挑戦。

多くは不安を抱えたまま始めたはずです。

それでも、一歩踏み出したら景色が変わっていった。

そう、大切なのは「小さな一歩」に絞ること。

「今日は誰か一人に話してみる」だけでもいい。「資料を1枚作る」でも十分です。

小さな行動は必ず次の行動を呼びます。不安は行動によってしか薄れません。

わたし自身もかつては動けずにいました。完璧な準備ができるまで待ち続け、20代、30代の20年もの間、動けずに過ごしました。

「動けない」と悩むのは、裏を返せば、本気で叶えたい願いを持っている証拠です。

その気持ちがあるのなら、あなたはすでにスタート地点に立っています。

だからこそ必要なのは大きな覚悟ではありません。

「小さな一歩」のための「小さな決意」なのです。

未来はその瞬間から確実に変わります。

立派な計画よりも、一歩目の行動が未来を動かします。

立派な計画ではなく

たった一歩の行動が

未来を動かす力になる

※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。