パルマのGK鈴木彩艶がチームに合流！ 復帰時期は未定ながら2月下旬〜3月上旬の可能性も
パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶が21日、約2カ月ぶりにチームに合流した。
鈴木は昨年11月に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折。そのままチームを離脱すると日本で手術を受け、リハビリを行なっていた。しかしクラブは22日、鈴木がチームに合流し、チームメイトやスタッフから祝福されている様子をクラブの公式SNSに投稿。動画内では、GKコーチから手の状態を尋ねられ、左手を握ったり開いたりしながら大きな問題がないことなどをアピールしていた。
現地メディアによると、正確な復帰時期は未定となっていて、2月下旬から3月上旬にかけて復帰できる可能性があるものの、見通しは立っていないとのこと。今後は再発を防ぐための段階的なプロセスを経て、復帰に向けた負荷と時期を慎重に評価していく。無理はさせずに、まずは身体能力を100パーセントの状態に戻すことを目指していくようだ。
