「安楽死」がテーマの衝撃作で『野獣死すべし』の丸山昇一と高橋伴明がタッグ…主演・毎熊克哉インタビュー

「安楽死法案」が可決された近未来の日本で、さまざまな人々が火花を散らす衝撃のヒューマンドラマ『安楽死特区』が、1月23日から全国順次公開される。監督の高橋伴明、主演の毎熊克哉は、2025年公開の実録逃走≒闘争劇『「桐島です」』が大いに話題を呼んだ新たな名コンビ。原作は『痛くない死に方』（2020年）でも監督と組んだ、現役医師でもある作家・長尾和宏の同名小説（ブックマン社刊）。『野獣死すべし』（1980年）『女がいちばん似合う職業』（1990年）などで知られる脚本家・丸山昇一とタッグを組み、「生と死の熱いバトル」が型破りに展開する。余命宣告を受け、ある使命感をもって終末医療施設「ヒトリシズカ」に乗り込んだラッパー・酒匂章太郎役を演じた毎熊克哉は、いかにしてこの意欲作に挑んだのか？

真剣勝負だった特命医チームとの面談シーン

――丸山昇一さんの脚本を読んだときの印象は？ シンプルで直線的な『「桐島です」』のストーリーテリングとはタイプの違う、なかなかエキセントリックな内容ですが。

毎熊：なんというか、野性的な感触がありました。一見、読み物としては飲み込みづらいところもある。でも、よくよく考えると、シナリオってそもそも「不自然」なものじゃないですか。特に日本の作品って、これは海外のものと比較すると顕著だと思うんですが、会話も展開も「ちゃんと丁寧に」進むものが多い。でも、海外の作品ってわりと好きなタイミングで好きなことを言っているように見せて、必要な情報を織り込みながら会話が進んでいくパターンをよく見るんです。

まあ、考え方はいろいろあると思いますが……あまりに無駄なく綺麗に進んでいく会話って不自然なんだな、ということを今回のホンには改めて教えられた感がありました。

――そこが「野性味」を感じるようなセリフの応酬だったわけですね。

毎熊：実生活での自分たちの会話を思い出しても、本当はもっと本能的な言葉だったり、たどたどしさや回りくどさもいっぱい含みながら話しているじゃないですか。それが文字としてくっきり起こされると、初めは一瞬戸惑ったり、唐突さを感じたりはしてしまう。でも、それをセリフとして自分の体に入れて、共演者との会話にしていくと、生きた言葉、生きたやりとりになるんだなと。そんな新鮮な実感を与えてくれるホンでした。

――章太郎のパートナー・藤岡歩役の大西礼芳さんとの共演シーンでも、一筋縄ではいかないセリフの応酬が展開します。これはどのように現場で作り上げていったのでしょうか？

毎熊：あんまり「このシーンを一所懸命ふたりで作り上げていこう！」みたいな気負いはなかったです。撮影前に入念に打ち合わせしたわけでもなく、お互いに別々のことを考えていてもいいし、感じていてもいい。そのうえで互いに反応し合って積み重ねていくのが「本番の世界」だったというか。

――相手の言葉を「聞こえなかったふり」のようにスルーするくだりも、ちょっとヒヤッとするムードを醸し出していますね。

毎熊：そうですね。映画の行き先はなんとなく決まっていますが、その場の感情の振れ方までは決められない。作品全体のマップや方向性の大まかなイメージはありますが、その道を通るときに個々のキャラクターがどういう感情になるかは、やってみないと分からないところはありました。

――そのほかの先輩キャスト陣も「さすが高橋伴明作品！」と思うような錚々たる顔ぶれでしたが、印象的な場面はありますか？

毎熊：やっぱり、特命医役の奥田瑛二さん、加藤雅也さん、板谷由夏さんを前にした会議室での面談シーンは印象深いです。

シチュエーションも芝居の内容もけっこう大変で……まず、僕が演じた章太郎はすでに喉や呼吸器系に不調を来しているので、音声拡張機をつけている。なのに自分の主張を長々と喋りまくるし、そのうちラップっぽくなっていくし……。メチャクチャ難しいな！と思って（笑）。

けっこうなページ数があるなかで、先輩たちを前に持論をまくしたてるんですが、やっぱりこちらが真剣に訴えないと相手に響かないので、とにかく必死にやるしかない。だから、撮影前はちょっと憂鬱でしたね。

現場に入ると、奥田さんも加藤さんも板谷さんも審問官としてずっとこちらを見ていますし、いま思うと“真剣勝負”だったなぁ、と思います。得難い緊張感でした。

――先輩患者役の平田満さんとのシーンも印象的でした。

毎熊：平田さんは安楽死を望む末期がん患者の役で、基本的に気やすく会話もしない／できない相手なんですが、後半で僕とふたりだけになる場面があるんです。

平田さんは見るからにやせ細っていて、相当な努力でこの役に取り組まれているんだと思いましたが、それでも飄々と演じられていた。その姿を見て、役者という仕事の大変さを改めて感じましたね……。

「歌い方にコツはないです」と断言されたラップシーン

――毎熊さんはもともとストリートダンスをやられていて、音感やリズム感が身についていたと思うのですが、今回のラッパーという役柄に役立った部分はあったのでしょうか？

毎熊：リズム感など部分的には役立ったかもしれませんが、表現としては全然違うので、かなり難しかったです。リリックを紡いでそれを発声して、音楽として聴けるものにするというのは、並大抵の作業ではないですから。

今回は、音楽仲間役で出演もしているgbさんが仮トラックを吹き込んでくれて、それをガイドに本番用のトラックを撮影前に録音したんです。そのときに練習として1〜2時間設けてくれたんですが、「歌い方にコツとかはないです」と断言されてしまって（笑）。「歌謡曲であればメロディという指標があるけど、ラップというのは歌い手自身のパーソナリティが出るものだから、仮トラックをただ真似してもしょうがない。毎熊さん自身が章太郎という人間になりきってやるしかないです」と言われて。「それがいちばん難しいなあ」と思いながら（笑）、一所懸命やりました。

――『「桐島です」』でも、アコースティックギターを弾きながら歌う場面がありましたね。

毎熊：あのときは撮影現場でライブとして演奏して、その映像と音がそのまま本編にも使われています。今回の『安楽死特区』のトラックは、スタジオで数テイク重ねながら普通にレコーディングできたので、そのぶん気は楽でしたね。

『「桐島です」』の演奏シーンも、実際のライブという状況ではないので、ぶっちゃけ失敗してもよかった。でも、桐島の心情としても、現場の監督やスタッフの意気込みとしても「NG出してもいいや」とは決して思っていないはずなので、この一発で決めるぞ！という緊張感がありました。

――毎熊さんといえば『ケンとカズ』（2015年）のころから「声がいい」印象がとても強いのですが、ご本人もそういう意識はあるんですか？

毎熊：いやー、自分ではあんまり意識してないです（笑）。役によって声の出し方も変わってきますし。

題材はヘヴィーでも、現場はものすごく楽しかった

――もともとは監督志望だったそうですが、撮影現場では監督の演出ぶりに目が行ってしまうのでしょうか？

毎熊：うーん、それはないですね。まず、監督が何を撮ろうとしているのか？ということは現場で理解しようと努めます。そこで自分が何をするべきかを見つけるために、監督を注意深く観察したり、その言葉に耳を傾けたりはしますが、ワクワクしながら「この監督はどんな演出をするんだろう？」みたいな感じでは見ていません（笑）。

――役者として参加している以上、そういう感情は抑えている？

毎熊：抑えるというか、「必要ないからしない」という感じですかね。自分が何をするべきかを把握することに現場では集中するべきだし、それ以外の興味は取っ払った状態でシーンに臨みたい。

今回の『安楽死特区』の現場でも、役者もスタッフの皆さんも、全員そうだったと思います。監督がやろうとしていることを把握したうえでテキパキ準備を進めていく、超ベテランの方ばかりでしたから。

そのうえで「自分はこうしよう、ああしよう」という考えは個々にあったと思いますが、そのヒントも至るところにあるわけです。カメラの位置、アングル、テイクの長さなどを考えれば「自分はどうするべきか」ということが見えてくる。

――高橋伴明監督のようなレジェンド級の監督とできるだけ多く仕事したいという意識は強いのでしょうか？

毎熊：もちろん、機会があればぜひ。年齢もキャリアも豊富なベテランの方とご一緒できるのは嬉しいですし、人によって仕事のスタイルもそれぞれ違うと思うので、できるだけいろいろな方の現場を経験したいとは思っています。

今回の『安楽死特区』も、題材はヘヴィーですが、体験としてはものすごく楽しかったんです。余計な言葉をほとんど交わさなくとも、皆が勝手に察して動いていくような現場でしたから。

――まさにプロの仕事場ですね。

毎熊：そのあと、若いスタッフ中心の現場に行くと、正反対の状況も発生しうるわけですが、それに対して優劣をつけるのも違うんだろうなと。それぞれに異なる作り方があるので、いろんな現場のスタイルに対応していく柔軟さも必要だと思っています。

でも、明らかに自分より一回りも二回りも三回りも上の先輩たちが集う現場に、自分もがっつり入ってやれたというのは財産ですね。だから、伴明監督と2本も続けてご一緒できたのは本当に貴重な機会だったと思っています。

――伴明監督は『「桐島です」』のインタビューで「あと5本くらい毎熊で撮りたい」とおっしゃっていましたが、毎熊さん自身はどうですか？

毎熊：それはもう何本でも！ また全然違う難題をやりたいですね。自分が出ないとしても、伴明監督には今後もたくさん撮ってほしいです。監督というのはかなり体力の要る仕事ですが、自分が役に立てるならいつでも出勤します。

毎熊克哉（まいぐま・かつや）1987年3月28日生まれ、広島県出身。2016年公開の主演映画『ケンとカズ』（小路紘史監督）で毎日映画コンクール、スポニチグランプリ新人賞など数多くの映画賞を受賞。主な映画出演作に『サイレント・トーキョー』（2020／波多野貴文監督）、『猫は逃げた』（2021／今泉力哉監督）、『冬薔薇』（2022／阪本順治監督）、『世界の終わりから』（2023／紀里谷和明監督）、『初級演技レッスン』（2024／串田壮史監督）、『悪い夏』（2025／城定秀夫監督）、『「桐島です」』（2025／高橋伴明監督）など。

