「タトゥーは医療行為だ」という驚きの判決…じつは他人事ではない、今、日本で「自由が脅かされている」実態

普段はなかなか意識することのない「自由」の価値。

人は自由でなくなるときに、初めてそのありがたみを知る。

だが、その自由が「普段の自分には関係のない自由」であったとしたら？

我々は「他人にとって大事な自由」についても思いを馳せるべきなのだろうか。

本記事では〈彫師がタトゥーを彫ったら「医師法違反」に問われた「あまりに理不尽な摘発」…タトゥーは「医療行為」なのか？〉に引き続き、タトゥーは医療行為か表現の自由か、そして国家による規制で個人の自由が脅かされる実態について詳しく見ていきます。

※本記事は『Tropic』安田浩一「シン・自由論」より抜粋・編集したものです。

「職業選択の自由」「表現の自由」

事態が急変したのは2015年4月。スタジオ経営が軌道に乗ったころである。当時、吹田市内にあったスタジオに突然、5人の刑事が踏み込んだ。家宅捜索だった。

「当初、家宅捜索される意味がまったくわかりませんでした。何か悪いことをしたのか、失敗でもしたのかと、あれこれ振り返ってみたのだけれど、何も思いつかず、ただおろおろとしているだけでした」

実は、その少し前に、取り引きしていたタトゥー用品販売会社が、義務付けられていた消毒薬の対面販売を怠り、オンライン販売したことで、医薬品医療機器等法違反で摘発されていた。顧客リストに増田さんのスタジオも載っていたことが、家宅捜索の表向きの理由である。

だが、本筋は別にあった。

任意同行を求められた警察署で増田さんに告げられたのは医師法違反の容疑。医師免許なしに客にタトゥーを入れたことが、「医師でなければ、医業をなしてはならない」とする医師法17条に違反しているというのだ。

増田さんは、まるで理解できなかった。古くから存在する彫師という職業を全否定することにもなる摘発だ。

それにしてもなぜ、警察はこの時になって急に、彫師への弾圧ともいえる医師法違反を持ち出したのか。

実は、伏線があった。厚生労働省は2001年に「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」には医師免許が必要との通達を出していた。これは、まぶたや眉の部分に墨を入れる「アートメイク」でのトラブルが各地で相次いだことが端緒となっている。警察はこの厚労省通達に沿って、彫師の摘発を始めていたのだった。つまり、タトゥーは医療行為に当たるという判断だ。

しかし、タトゥーの施術が医師に限定されるというのは無茶な話ではあろう。美容として機能していたアートメイクと、ファッションとしてのタトゥーは、その意味合いも違う。

増田さんへの取り調べは数日間続いた。担当の警察官は、略式起訴されたうえで罰金刑となることを示唆した。

「ならば罰金を支払って終わりにしようかという気持ちもなかったわけではありません。でも、それは自身の職業を否定することにもなります」

そんなことをしてもよいのか、それは全国の彫師の仕事を奪うことにもなりかねない、という思いもあった。

気持ちが揺れた。自分の中で結論が出せないまま、まずは弁護士に相談しようと決めた。

その頃、大阪市では市職員による「大阪市入れ墨調査裁判」が進行していた。市は橋下徹市長（当時）の指示で、すべての職員を対象として、入れ墨の有無を書面で調査。回答を拒んだ職員らに戒告処分を下した。これに対し職員のひとりが「調査はプライバシー侵害にあたる」として処分取り消しを求めていた。増田さんはこの件に着目し、まずは職員側弁護団のひとりに連絡を取った。相談を持ちかけたところ、「ならば適任の弁護士がいる」とほかの弁護士を紹介された。

それが亀石さんだった。

その頃はまだ弁護士になって数年のキャリアしかなかったにもかかわらず、前述の「クラブ裁判」で無罪を勝ち取るなど、新進気鋭の刑事弁護人として名を馳せていた。

増田さんは、言われるままに亀石さんの事務所のドアを叩いたのだ。

「いま振り返れば」と前置きしたうえで、増田さんはそのときの心境を次のように話す。

「何が何でも裁判をしたかったわけではないんです。法律の知識もないし、どうしてよいのかわからなかった。ただ、危機感や焦り、不安を聞いてもらいたかった」

亀石さんは摘発そのものを「社会的におかしい」と断じた。増田さんは、その言葉が強く印象に残っているという。

それまでは、彫師である自分自身の問題だと思っていた。だが、亀石さんは「社会」の問題だとした。社会の在り方が問われているというのだ。

この時に「職業選択の自由」「表現の自由」を初めて意識した。

「実は、亀石さんのあのときの一言が、ぼくの運命を変えたと思っています」

亀石さんの言葉は、まるでタトゥーのように胸の中に刻印されていた。

タトゥーを入れたい人の権利

「これまでの弁護士生活のなかで、もっとも印象に残る裁判だったかもしれません」と亀石さんは述懐する。

最初からどう転んでも最高裁まで争うことになる裁判だと思っていた。厳しい展開となることは予測していた。

「当局側は彫師という存在をなめきっているようにも思えたんです。彼らが少数派であることは間違いないし、社会的に高く評価されている職業でもない。こんな小さな業界、広い支援も望めそうにない業界だからこそ、簡単に黙らせることができると考えたのでしょう。だからこそ私としては『最後までやってやる』という気持ちにもなったんです」

社会の偏見を利用した国による"弾圧"であることは、亀石さんもうすうす感じていた。

今世紀に入ってから警察当局はいわゆる暴力団対策法、地域における暴力団排除条例などをフル活用し、各地の暴力団の壊滅作戦を続けてきた。これは筆者の私見に過ぎないが、タトゥーに対する権力の介入は、前述したアートメイク規制とは別の文脈、つまりは暴力団対策というもうひとつの「理由」があったのではなかろうか。つまり、彫師を暴力団と直結した存在に位置づけることで暴対法の効果を高めようとした。銀行口座の凍結や、マンションなどの入居制限は人権上の問題を指摘されることもあるが、タトゥーを「権利」とする見方は世間一般には希薄だ。亀石さんが述べた通り、彫師の「存在をなめきっていた」のだろう。

いずれにせよ闘いが始まった。敵は国家であり、さらに社会の偏見だ。

さて、問題は、まず何を突き崩していくか、だ。

増田さんが問われたのは「医師法違反」。タトゥーは医療行為だという法解釈である。衛生面のリスクがあるので、本来は医師の仕事であり、彫師になりたかったら医師免許を取得せよ、といった飛躍した論理である。

実は、何が医療行為なのか、医師法では明示されていない。医師法では「医師でなければ、医業をなしてはならない」とするだけで、「医業」の解釈はあいまいだ。医師法があいまいゆえに広く解釈することで、医者でないと入れ墨を彫ってはならないという、これまでの常識に反する規制を行おうとするものである。

増田さんが医師法違反に問われた根拠は、前述した通り、アートメイクに対する厚労省通達だ。国民生活センターなどの記録を調べてみれば、アートメイクは確かに苦情を訴える声が少なくなかった。それが厚労省通達の端緒となっている。再び亀石さんが語る。

「しかし、アートメイクは顔を美しく見せるための美容施術です。1ミリのズレも許されないと考える人は多いですし、想像していた表情にならないと後悔する人もいたでしょう。一方、タトゥーは美容でも医療でもない。一種の表現です。ファッションであり、アートなんです。アートメイクとは意味合いがまったく異なるんですね。しかも、タトゥーの場合は苦情、クレームの類がほとんどないんです。びっくりするほど存在しない」

こうしてタトゥーとアートメイクの違いを明確にし、タトゥーはけっして「医業」ではないと訴えていくことを決めた。そのうえで、職業選択の自由、彫師にとっての表現の自由を主張する。

さらに、もうひとつ。憲法13条が保障する幸福追求権のうちの自己決定権である。

「タトゥーを入れる人は、そのことで偏見を持たれたり、温泉施設などの入場制限を受けたり、それなりの不利益を覚悟しています。それでもタトゥーを入れるという決意をしているのです。その決定は守られるべきですよね。しかし、もしもタトゥーを彫る行為が医師に限定されることになれば、おそらくタトゥー自体が廃れていく。そんな時、その決意をした人はどこに行けばよいのでしょう。少なくとも日本国内で自由にタトゥーを入れることができなくなる。つまり、タトゥーを入れたい人の自己決定権が奪われるのです」

個人の意思を最大限尊重すべきだと考える亀石さんらしい論理構築だった。

約1年に及ぶ公判前整理手続を終えて、2017年4月から大阪地方裁判所での裁判が始まった。

初公判。証言台に立った増田さんは裁判長から職業を問われ「彫師です」と答えた。それは、仕事への誇りと、絶対にその肩書を奪われないという決意の表れでもあった。

冒頭陳述で、亀石さんは谷崎潤一郎の名作『刺青』を引用しながら、次のように述べた。

「彫師はさまざまな想いをかたちにします。江戸時代から、ずっと変わらない人の営みがあります。しかし、タトゥーに対する世間の評価は大きく変わりました。いつのころからか、タトゥーは悪者のレッテルになりました。人々はタトゥーに眉をひそめ、タトゥーをしている人は、それを隠すようになりました。そしてついに、彫師が、社会から排除されようとしています。今はもう、谷崎が『刺青』で描いた時代ではなくなりました」

「多くの人から偏見を持たれているタトゥー。だから排除しても構わないと、捜査機関は考えているのかもしれません。タトゥーを守りたいという声は小さく、どこにも届かないと思っているのかもしれません。お絵描きが上手だった少年は、彫師を志してから10年後、刑事裁判の被告人になりました。増田さんの未来が、彫師の未来が、日本のタトゥーの未来が、この裁判にかかっています」

まさかの判決

タトゥーの施術が医療行為に当たるとする検察側。職業選択や表現の自由を訴え「医師に独占させなければならないほど危険性の高い行為ではない」と無罪を主張する増田さんと弁護側。真っ向からぶつかった裁判は、2017年9月27日、大阪地裁判決を迎えた。

結果は──増田さんの敗訴だった。

長瀬敬昭裁判長は、タトゥーの施術は「医療行為」であるとして、増田さんの主張を退けたのだ。長瀬裁判長は判決理由を次のように述べている。

「施術が原因で細菌感染や皮膚障害、アレルギー反応を起こす可能性がある。危険性を理解するには医学の知識や技能が不可欠で、入れ墨の施術は医療行為にあたる」

そのうえで「施術の危険性を十分に理解し、適切に判断、対応するためには医学的知識と技能が必要不可欠だ」と続けた。

さらに、弁護側が訴えた職業選択や表現の自由に関しても「被害を防ぐために医師免許を求めることは職業選択の自由や表現の自由に反しない」と退けたうえで、罰金15万円を言い渡した。当初の30万円が半分に減額されたのは「被告は衛生管理に努め、健康被害もなかった」からだという。

衛生管理に努めるのは彫師にとって当たり前のことで、いまさらそんなことを評価されても、増田さんは嬉しくもなんともなかった。

増田さんはすぐに控訴し、舞台は大阪高等裁判所に移った。

タトゥーは医療か、そうではないのか。

一審敗訴とはいえ、その対決構図は世間の注目を集めた。

弁護団は一審同様、タトゥーが医業ではないこと、文化として定着していること、自由と権利が剝奪されてはならないことを主張しながら、あらたに海外の事例などを追加、検察側の不条理を訴えた。タトゥー施術に医師免許を義務付けている主要国はない。たとえば米国は多くの州がライセンス制、英国では登録制、フランスでも届け出制をとり、安全衛生の講習・研修の受講義務を有するが、医業とは異なる枠組みで規制していた。

筆者自身も、それこそがあるべき姿ではないかと思っている。タトゥー施術は人の肌に直接触れ、微細な傷のなかにインクを流し込む行為だ。素人にできるものではないし、衛生管理に無頓着であっては困る。しかし、素人とプロの境目は明確ではない。医師である必要はないが、最低限、共通したモラルと衛生管理を定めたほうが、客も安心だろう。

いずれにせよ、医師ではない人間が彫師として施術する行為に違法性があるのか否か。争点は高裁に引き継がれた。

