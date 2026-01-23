セブンの「優待」はめちゃ使える…！NISA専用「高配当銘柄」も一挙紹介！2026年最初のカリスマ厳選７銘柄

NISA口座で持つと超お得

2026年の大発会で日経平均株価は、前年終値に比べて1493円も上昇！ その後も堅調に推移しています。このままですと今年の年末は日経平均６万円台も夢ではない？

前編『2026年イチオシは…「丸亀製麺」だ！株主優待で超便利！超楽しい！「カリスマ厳選の６銘柄」を一挙紹介します！』では、高配当のヤマハ発動機（東プ・7272）や優待カードがもらえて超お得な丸亀製麺のトリドールホールディングス（東プ・3397）を紹介しました。

投資は「楽しくなければ続かない」のが基本。楽しい点で「優待投資」はもってこいです。今回はNISA口座で保有するのがお勧めの銘柄などをいくつかご紹介です。

NISAなら「ソフトバンク」？

NISA口座でどの銘柄を買おうか、お悩みの際には各証券会社が公表しているランキングが助けになるかと思います。

株式投資も人気投票ですので、まずは人気銘柄に乗ってみるのも良いかと思います。

ランキングに入っているNTT(東プ・9432)は、倒産の危険性は限りなく低いと思います。なんと言っても大株主が財務大臣。最低投資額は2万円もしないので、お小遣い程度で始められるのも魅力ですね。配当利回りは3％を超えていますし、優待も２年以上と５年以上の継続保有でいただけます。まずはこの銘柄から始めてみるのも良いかと思います。

同じくソフトバンク（東プ・9434）も最低投資額が2万円ちょっと。配当利回りも約4％と高い水準です。優待も1年以上の継続保有で、1,000円相当のPayPayマネーライトがいただけます。支払いにPayPayを使われている方は多いと思いますので、便利な優待ですね。

おすすめ優待ではなかなか名前が上がらないですが、NISA口座で保有されている方が多いのがオリエンタルランド（東プ・4661）です。配当利回りも高くありませんし、優待を毎年いただくには500株が必要となります。ですが、100株を3年以上継続保有すると、1デーパスポートを1枚いただけます。一時期に比べると株価も下がっており、今ならお手頃かもしれません。2028年には日本でクルーズ船が就航予定ですので、サプライズを期待できるかも。

株式投資は、長期投資が基本です。株価の上下動で忍耐力が試されますが、長く保有すると優待が増えたり、ランクアップしたりする銘柄が楽しいですよね。

セブンの優待はめちゃ使えます！

セブン＆アイホールディングス（東プ・3382）の優待は有効期限がなく、お釣りも出る商品券となっています。3年以上の継続保有で500円が増額されるのも嬉しいです。イトーヨーカドーやセブン-イレブンだけでなく、アカチャンホンボやデニーズでも使えますよ。

投資額は高めですが、配当が年に2回あり、配当利回りが5％近くと、高配当の西川ゴム工業（東ス・5161）はいかがでしょうか。優待は投資額に対してあまり良くありませんが、200株以上を3年以上継続保有するとクオカード2,000円となります。少しずつ買い集めていくのも良いかと思います。

新設が期待される銘柄

最後に、まだ優待は出していませんが、2026年優待を新設しそうなのがみのや(東ス・386A)。昨年7月に上場したばかりの菓子専門店『おかしのまちおか』を展開している会社です。会社も株主還元で優待を考えているようなので、優待新設のIR発表を期待して待っています。

2026年の株主優待銘柄界隈も引き続き活況だと思います。個人株主に対して優しい企業も増え、配当や優待などで株主還元を積極的に行う企業も多くなると思っています。株投資の基本は「安く買って高く売る」ですが、それに「配当をしっかりもらって、優待で楽しむ」も追加して、全部まとめて2026年の「投資」を楽しみたいですね。

さらに連載記事『「ドン・キ」「ココイチ」「ソフトバンク」が超安い…！大人気企業の株主になってもらえる“鉄板優待”のスゴイ中身』でも注目の優待銘柄を紹介してますので、ぜひ参考にしてくださいね。

