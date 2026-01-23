『獣の奏者』や『鹿の王』、『香君』へも繋がる、上橋菜穂子さん「唯一の雑誌連載作品」がついに書籍化！…物語に込められた思いとは

『精霊の守り人』『獣の奏者』『鹿の王』など、数々の名作を世に送り出してきた上橋菜穂子さん。その作家人生において、唯一「雑誌連載」という形で発表されながら、これまで書籍化されることのなかった物語『神の蝶、舞う果て』が、2026年1月22日、ついに発売となりました。

インタビュー前編では『神の蝶、舞う果て』執筆当時のエピソード、そして改稿にあたって大切にしたことなどを語っていただきましたが、後編では作品の中身に踏み込み、さらには上橋さんの創作の系譜についてのインタビューをお届けします。【後編】

〈ものがたりのあらすじ〉

カタゼリム（降魔士）の少年・ジェードは、神と魔物、光と闇が共に宿っているとされる、神聖でありながらも恐ろしい聖域＜闇の大井戸＞で、魔物から聖なる蝶を守る役目を負って暮らしていた。ある日、ジェードの相棒である少女・ルクランが、聖なる蝶が舞い上がって来る予兆の鬼火に触れる事件が起きる。他のカタゼリムたちと違い、なぜか、予兆の鬼火に激しく反応してしまうルクランは、聖域を守る者のなかで波紋を呼んでいた。自分がなぜ、そんな反応をするのかを知りたいと願うルクランと、ルクランを守りたいと思うジェード。それぞれの思いをよそに、ふたりは壮大で複雑な運命の糸に絡め取られていく。

物語に込められた生態系への深い関心

----拝読いたしまして、読書の醍醐味に感じたのが、これまで信じていた世界観がひっくり返る瞬間です。タイトルの『神の蝶、舞う果て』の先にあるものは本当に衝撃的でした。

＜神が下された糧＞であるラムラーと人間、そして＜神の蝶＞と＜蝶の影＞の関係性は、実際の自然界における関係性から着想を得られた部分もあるのでしょうか。

『神の蝶、舞う果て』を書こうと思ったとき、なぜ、ああいう関係性を思い浮かべたのか、まったく覚えていないのですが、私はずっと、様々な生き物の間にある繋がりや、関係性に興味がありました。

蜂や蝶などが花の蜜をもらう代わりに花粉を運ぶことはよく知られていますが、極めて稀ではあるものの、ある昆虫と植物が、とても密接な関係を築いていることもありますよね。一種の昆虫が一種の植物の花粉だけを運ぶ絶対送粉共生のような、互いに強く依存しあっている生き物同士の関係があるって、興味深いと思いませんか？

『神の蝶、舞う果て』は異世界の物語で、この中で描いた生き物たちの関係は私が作り上げたものですから、私たちの世界における絶対送粉共生などとは異なりますが、私は、多くの生命が組み込まれて巡っている生態系のあり方に、とても心を惹かれるのです。

この世は実に複雑で、不思議な、生き物同士のやり取りで成り立っていて、私たちもまた、その中に組み込まれて、何らかの役割を果たして生きているわけですが、普段の暮らしの中で、そのことに気づくことって、なかなかなかったりしますよね。

でも、私たちが、そういう生態系の姿に気づかずに生きることで、多くの生き物に、知らず知らずのうちに被害を与え、巡り巡って自分たちも困ったことになったりする。

『神の蝶、舞う果て』は多分、そういうことが頭の中にあって、書いた物語だったのだろうと思います。

「物語とは、別の人生を生きる生々しい経験をさせる何か」

----世界観がひっくり返る瞬間は、大事件の前にもありました。

平等な関係であるはずのラトゥール出身のカタゼリム（降魔士）と話しているときに、自分たちの母語だけが共通語として使われていることの意味に、改めて気づかされるシーンです。

こうした、他者との出会いによって、無自覚だった前提が揺らぐ瞬間というのは、現実の私たちの日常でも起こることで、それゆえに読者が理解しやすいことだとも思います。

この出来事が補助線となって、大事件が起きて世界観がひっくり返ったとき、読者は物語世界で起きたことを、自分ごととして捉えられるのではないかと思ったのですが、架空の世界にリアリティを持たせるうえで、心を砕かれている点はどのようなところでしょうか。

十代の頃に、ローズマリ・サトクリフの歴史物語に出会ったのですが、彼女が書いた物語を読んでいる間、私は、主人公たちに同化したような感じになって、見たこともない、遥か昔のイギリスの深い森の中を歩き、煮炊きをする匂いを嗅いでいました。

そして、彼らと共に、つらく厳しい人生を生きて、喜びと哀しみを味わいました。

私にとって「物語」とは、そういう、人をひとつの世界の中に没入させて、別の人生を生きる生々しい経験をさせる何か、なのです。

ですから、書いているとき、私はその世界の中にいるのです。目の前に展開し、音も匂いも感じているすべてを、どう言葉で表現するかを考えるのに必死で、「架空の世界にリアリティをもたせる」というようなことを考える余裕もありません。

ただ、日々の暮らしや、フィールドワークなどの様々な経験を通して、いつの間にか私の中に溜まっていたものが、没頭して物語を書いているときに、知らず知らずのうちに滑りでてきて、私に、書くべきものを見せてくれているのかもしれません。

そうやって書くことで、私の物語を読んでくださる読者が、十代の頃の私のような経験をしてくださっているのだとしたら、これ以上の喜びはないです。

物語の中に入り、その世界を生きて、初めて、ただ説明されて理解した、ということとは本質的に異なる、生々しい衝撃をともなったなにかが読者に伝わっていくのだと思うので。そのとき、人は、他者の視点で「これまで思ってもみなかった世界の姿」を見る経験をするのかもしれません。

ある意味、それは、カタゼリム（降魔士）たちが経験したことに似ているのかもしれませんね（笑）

「カタゼリム」の誕生理由、そして名称に込める思い

----カタゼリム（降魔士）のように、先生の作品には独自の呼び名が数多く登場します。こうした名称には、どのような意味や役割を込めているのでしょうか。また、どのようなプロセスで生まれてくるのでしょうか。

え〜とですね、実は、ただ頭に浮かぶんですよ（笑）

語感から受ける印象が自分の中にあるイメージと一致するのでしょうね。

たとえば、「ルクラン」と「キャサイン」では、受ける印象が違うでしょう？ 「カタゼリム」と「バッシャン」でも、違いますよね。

カタゼリム（降魔士）は、「降魔士」だけでは、「降魔」を仏教における意味で思い浮かべてしまう可能性が高いので、あくまでも、この物語世界での意味をもつ名称であることが読者に伝わるように、カタゼリムという名称を作ってみました。

そうそう、「カタゼリム」も今回修正した部分です。連載していたときは、別の意味にとられる可能性に気づいていなかったので、ただ降魔士としていましたが、今回読み直してみて、その可能性に気づいたので、新たに作りました。

名称は、文化やアイデンティティに関わる大切なものですから、異世界に暮らしている人々のことを思いながら、毎回、せっせと作っているのですが、全部、日本語で済めば楽だし、読者も読みやすいのになのになあ、と、いつも思います（笑）

『神の蝶、舞う果て』から『香君』へと続く創作の系譜

----本作の連載終了後に、『獣の奏者』『鹿の王』『香君』などの作品を発表されています。先生ご自身の創作の流れの中で、『神の蝶、舞う果て』はどのような位置にある作品だと感じていらっしゃいますか。

『獣の奏者』で、私は、主人公たちが生きている生態系の中での、他の生き物たちとの関わりが引き起こす様々を描き、『鹿の王』では、人の身体の内と外に存在する細菌やウイルスが、人の生き死にだけでなく生態系や人間社会の様々とも関わっていることを描きました。

そして、『香君』では、生き物たちが香りでコミュニケーションしている様子を描くことで、自分たちが生きている生態系の中の、私たちには気づくことが難しい生き物たちの関係を描きました。

つまり、これらの物語は、「守り人」シリーズにおけるナユグのような「主人公たちにとっての異世界」を経ることで自分たちの世界について知る、という形ではなく、主人公たちが、それまでとは別の視点を得ることで、自分たちがその一部である生態系に、どう組み込まれているのかを知る物語で、私が、そういう物語を初めて意識的に描いたのが『神の蝶、舞う果て』だったのではないかと思うのです。

私のデビュー作『精霊の木』も、いま考えてみると、「自分たちがその一部である生態系の姿」に気づく話ですが、花と蝶と人、のような、日常の中で、いつも目にしている生き物なのに、その関係性が見えていないことを描いたという意味で、『神の蝶、舞う果て』は、その後の物語への流れに繋がっていく物語だったのだろうな、と思うのです。

