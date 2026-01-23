豊洲一の「嫌われ者」？すしざんまいが６年ぶりに《マグロ初セリ》に動いた”まったく粋じゃない”ウラ事情

新春の風物詩として知られる、東京・豊洲市場でのマグロの初セリ。今月5日朝、最高級ブランドの青森県大間産の本マグロが姿を現すと、5億1030万円の史上最高値で競り落とされた。

落札者は「お寿司と言えば！」の掛け声でおなじみ、寿司チェーン「すしざんまい」を展開する喜代村の社長・木村清氏。同氏は2019年のマグロの初セリでも、当時最高値となる3億3360万円で競り落としていたが、今回は実に“6年ぶり”の落札、記録更新となった。

だが、そんなおめでたいニュースとは裏腹に、市場関係者は意外にも冷ややかで「あれは粋じゃないね」とバッサリ。また、同業他社の寿司チェーン店の経営陣も一様に「木村さんはだいぶ無理したね。相当会社が切羽詰まってるんだろう」とつぶやく。

いったい今回のマグロ初セリの裏側には、すしざんまいのどんな事情、思惑が隠されているのか――。

「粋じゃない」と名指しで非難されても

そもそもなぜ、新春恒例の「マグロ初セリ」はなぜ“粋”と言われるのか。その時期に初めて漁獲・収穫される「初物」は、その時期に初めて収穫・漁獲される食材を指し、総じて縁起がよく、福を呼ぶといわれている。「初物を食べると七十五日寿命がのびる」なんてことわざもあるくらいだ。

同時に、マグロを水準よりも高値で落札することは漁師や漁協組合など漁業関係者にとっての“ご祝儀”になる。ただでさえマグロはそもそも仕入れ値が高く、握り寿司ではウニなどと並んで特に原価率が高いネタ。今回、すしざんまいは5億1030万円で落札しているが、一貫あたりおよそ5万円でも元が取れるか分からない計算だ。

それを通常料金で客に提供するとなれば、当然店側は大赤字。ゆえに、身を切ってでも日頃からお世話になっている関係各所、そしてお客様に“還元したい”という姿勢を受けて、“粋”と表現するわけだ。

ところが、「すしざんまい」に至ってはこれに当てはまらない、と市場関係者たちは口々に言う。波紋を呼んだのが、初競りから翌々日の1月7日、都内の有名寿司店「新橋鶴八」が自身のSNS「Threads（スレッズ）」アカウントに投稿した内容だ。

〈豊洲市場の鮪の卸業者からは、すしざんまいは通年冷凍の養殖マグロしか買わないのに、年始の初セリの時、生の本鮪を買うので好意の目はありません。やはり、通年生の本鮪を買ってくれる方に初セリの鮪を買ってほしいようですが。すしざんまいに限らず、独自のルートで仕入れをする方は、豊洲市場でのウケは悪いです。（以下略）〉

消費者目線なら「1年に1度でも5億円の大金を落とすなら十分、上客では」と思いがちだが、実際にはそうとはならず、豊洲市場のすしざんまいに対する見方はかなり厳しいものになっているようだ。

ただ、どれだけ周囲に「粋じゃない」と批判されようと、今回のマグロ初セリはすしざんまいにとって“至上命題”だったのかもしれない。その背景について、業界に詳しい回転寿司評論家の米川伸生氏が解説する。

「一番マグロを競り落とした店」という金看板

（以下、米川氏）寿司業界における「すしざんまい」の立ち位置からまず話したい。これが今回の話の大きなポイントとなる。なぜ、「すしざんまい」は５億円もの巨費を投じ、一番マグロを競り落としたのか。

テレビのニュースを通じて、「すしざんまい」という存在を知っている方は全国規模で見ても相当数いるだろうが、実際に店に行ったことがある方はほんの一握り。大手回転寿司チェーンのようにどこにでもあるわけではないし、そもそも高級店なのか大衆店なのか、はたまた回転寿司なのか、その実情についてもよく知らないはずだ。

知っているのは一番マグロを競リ落とす有名店であり、マグロが美味しそうな店という認識であり、その結果「機会があれば行ってみたい店」と思われている。これが寿司業界における「すしざんまい」の立ち位置であろう。

飲食業では「どうやって新規の客を店に呼び込むか？」というのがまず大きな課題となる。CMや雑誌広告を出稿できるところはごくわずかで、いまは口コミやSNSなどに力をいれる店がほとんどだ。人々に実際に店に行ってみたいという行動を起こさせるためには、ただ美味しいという情報だけでは暖簾に腕押し。実際に食べなくても「美味しいに違いない」という特別な情報性が人を動かす最大の武器になる。

その点において「一番マグロを競り落とした店」という金看板はとてつもない効果を発揮している。一番マグロは食べられないにしてもわざわざ訪れる方は後を絶つことはないはずだ。

初セリによる一時の隆盛、そして経営不振に…

しかし、である。「すしざんまい」を運営する株式会社喜代村の経営状況は厳しいと言わざるを得ない。

コロナ禍前の2019年の売上高296億円に対して、2024年は181億円。店舗数もピークの62店舗から45店舗（2026年1月現在）へと減少している。2020年を最後に一番マグロから離れていた喜代村が、今回、6年ぶりに競り落としたのはそのあたりの事情が関係しているのではないか。

「すしざんまい」がはじめて一番マグロを落札したのは2007年のこと。413万円という例年とほぼ変わらぬ価格だったが、マスコミを巻き込んだことで「初競り」そのものが大きな話題となった。

それまでの「すしざんまい」は深夜に行ける手軽な寿司店、として夜遅い時間に働く人々に重宝されていたイメージだったが、これを機に一般客や観光客が増加していくことになる。その後、香港の板前寿司に一番マグロは譲っていたが、2012年から6年連続で喜代村が落札し、「マグロ大王」たる地位を確たるものとした。

特に初の１億円超えとなった2013年はフィーバーぶりも加熱し、インバウンド観光客にも知れ渡るようになった。そして企業として過去最高益を出した2019年には3億3360万円という史上最高額で落札し、海外からの取材も一気に増えたと聞く。

つまり「すしざんまい」の隆盛は初競りによってもたらされたと言ってさしつかえない。

窮地に立つ“どっちつかず”の大衆寿司店

ここで冒頭の話に戻らせていただく。「すしざんまい」の立ち位置についてだ。

現在、寿司業界での勝ち組は超高級店と回転寿司の二者といえる。最も苦戦しているのが、いわゆる大衆寿司と呼ばれるジャンル。最近では東京近郊で37店舗を運営していた「寿し常」グループが自己破産するなど町寿司を含め、大衆寿司全体が厳しい状況に置かれている。

非日常と最高の満足感を与える高級寿司店と日常の贅沢を手軽に楽しめる回転寿司に挟まれて、大衆寿司店はどっちつかずの印象が強く、その陣地を着実に侵されている。まさに「すしざんまい」がその立場にあるのだろう。

都内をはじめとする観光地の人気高級寿司店は、海外客の増加で予約がますます取りにくく、東京にある北海道の人気回転寿司店「根室花まる」や北陸の雄「金沢まいもん寿司」もインバウンド需要がすごぶる高く、店舗によっては客の半数以上が外国人観光客という日も少なくない。

長時間行列してでも食べたいと思うのは、旅行の目的にこれらの回転寿司店に行くことが含まれているということだ。これは外国人に限った話ではなく、札幌や金沢への国内旅行客にも共通しており、繁忙期の「金沢まいもん寿司金沢本店」ではオープンと同時に6時間以上待ちという事態に発展することが何度もあるという。

店に対する敷居の低さと味やサービスに対する信頼感、そしてご当地性やオリジナリティなど期待感やワクワク感に満ちあふれ、行列してでも食べたい、というお客たちのモチベーションにつながっている。しかし、「すしざんまい」のような「機会があれば行きたい店」ではこうはならない。

結局のところ「すしざんまい」の悲劇は、高級回転寿司店の東京進出と密接に関連していると考えている。それはオーナー企業の悲劇であり、変わらない、変えられない企業そのもの悲劇なのだ。

つづく【後編記事】『「５億円マグロも効果なし」すしざんまいが経営不振に陥る《当然の理由》…変化を怠ったワンマン経営ついに限界か』でも、「すしざんまい」の根本的な問題を深掘りしていく。

