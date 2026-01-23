「世界的なマグロ人気」のせいで「日本のクロマグロ釣り」が大幅規制…厳しくなり続ける漁業管理下でクロマグロは釣れなくなるのか？

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

大人気の「クロマグロ釣り」

それから2年余りたった2024年10月1日、NPO法人スポーツフィッシング推進委員会と公益財団法人日本釣振興会、一般社団法人全日本釣り団体協議会、一般社団法人日本アングラーズ協会の4団体は連名で、遊漁によって釣りが可能なクロマグロの上限の拡大や、採捕禁止期間中にもキャッチ・アンド・リリースによる遊漁ができるよう求める要望書を水産庁の森健長官（当時）に提出した。

釣り関連団体が、国へ要望書を提出した背景には、WCPFCが2025年以降の漁業による漁獲枠が大型魚で5割引き上げられたことがあるほか、クロマグロ釣りが再開されたとは言っても、各期間、すぐに上限に達し、長い禁止期間を待たなければならなかったことが挙げられる。

例えば2024年度には4〜5月の2ヵ月で計5トン、6〜8月は、各月8トン、9〜12月の3ヵ月は計5トンなどと、過去の釣り実績を参考に、上限が配分されていた。

ところが、マグロ釣りは年間を通じて人気が高く、各期間1週間と持たずに上限に達し、長く禁止となるケースが多かった。全日本釣り団体協議会の幹部によると、「2023年4月、1人で4日間に4匹、総重量で1.2トンものクロマグロを釣り上げた人もいた」という。

釣り上げたマグロについては、漁師とは異なり販売は禁止。ただ、数百キロもあるマグロを何本も釣り上げているだけに、「飲食店に売りさばいているのではないか」と疑われるケースがあったほか、実際に販売していると指摘された釣り人もいるという。

多くの人に釣りを楽しんでもらうために

こうした経緯を経て同委では、2025年度のクロマグロ遊漁について、まずは、多くの釣り人にできるだけ長い期間、釣りを楽しんでもらうため、1日1匹ではなく、毎月1人1匹までとした。

釣り人からは「もっと釣りたい」と反発する声もあったが、遊漁関連団体からは「釣りが可能な期間をできるだけ長くするためにやむを得ないルール変更」（全日本釣り団体協議会幹部）とみている。

釣って持ち帰る際の報告期限については、従来の陸揚げ後3日以内から「翌日まで」に短縮。報告事項は、これまでのマグロ重量、陸揚げ日、釣った海域だけでなく、陸揚げ場所とマグロの長さがわかるような写真、計量方法などが追加された。

このほか、クロマグロ釣りの上限については、2024年度までの40トンから漁業同様に5割増の60トンとし、1〜3ヵ月ごとに設定されていた上限は、毎月5トンに変更された。

キャッチ・アンド・リリースについては何度でも可能だが、各月、持ち帰りの総量が上限に達した時点で禁止となる。「持ち帰らずに海へ放すのだから、上限に関係なく、いつでも釣らせてほしい」という声が多いものの、受け入れられなかった。

なぜかというと、「釣り上げればクロマグロは死んでしまうことが多い」という漁業者の声が多いほか、持ち帰り目的かどうか、はたから見て判断が付きにくいこともあるため。持ち帰り報告が上限に達した時点で、キャッチ・アンド・リリースも含めて、これまで同様にクロマグロ釣りは全面禁止とした。

管理体制の強化は「必要不可欠」

ただ、罰則の「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」については、それまで年度内に2度の違反が判明した場合であったが、2025年4月からは「2年度内」に延長された。これにより、長くても1年経てばリセットされた違反も、2年間有効になるため、違反の抑制効果が期待できると水産庁はみている。

マグロ釣りに、上限を決めて報告制を導入したのは2021年。同庁は、「クロマグロについては漁業だけでなく、釣りへの規制強化は不可欠。報告制で実態把握が少しずつ進んでいるが、まだ十分ではない」とみている。

より厳格なマグロ釣りの管理を目指し、同庁は2026年度から釣り人や遊漁船とプレジャーボート運航者に対する事前届け出制を導入する方針で、今後もクロマグロ釣りに関する規制は強化される見通しとなっている。

このように、日本周辺のクロマグロ管理については、ルール無視の規制逃れといった課題はあるものの、漁業・遊漁の両面で管理策が整いつつある。日本では古くから刺身文化が定着し、世界一の消費国としてあらゆる海域でマグロを生産、消費してきた。

ただ、近年は和食ブームや健康志向などにより、欧米や中国をはじめ、世界的に寿司人気が上昇。マグロ漁業・資源への関心は高く、中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）のほか、各海域で国際的な漁業管理機関によるマグロ管理策が進められている。

WCPFCのほか、大西洋では「大西洋まぐろ類保存国際委員会」（ICCAT）によるクロマグロなどを対象とした管理策が敷かれており、南半球を広く回遊するミナミマグロについては「みなみまぐろ保存委員会」（CCSBT）が管理措置を決定し、資源を守りつつ漁業活動を継続できるような取り組みがなされている。

