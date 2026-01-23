フランケンシュタインへの「誤解」──廣野由美子さんと読む、メアリ・シェリー『フランケンシュタイン』【NHK100分de名著ブックス】

廣野由美子さんによるメアリ・シェリー『フランケンシュタイン』読み解き

小説『フランケンシュタイン』は、しばしば「最初の本格的SF」として位置づけられます。科学者が「人間に似たもの」を創り出すというストーリーは、ますます現実味を帯び評価が高まっていますが、クローンやロボット、生成AIなどが近い将来、さらに人類に近づくとき、我々はどの道を選ぶのでしょうか？





メアリが『フランケンシュタイン』執筆の着想を得たスイス・ジュネーヴ湖畔の別荘

フランケンシュタインへの誤解

「フランケンシュタイン」と聞いて、多くの人が思い浮かべるイメージとは、どのようなものでしょうか。顔には傷痕が走り、首にはナットが突き刺さった巨大な男。唸り声をたてながら、破壊するだけの存在。こんなところではないかと想像します。



まず、確認しておかなければならないのは、「フランケンシュタイン＝怪物」ではないということです。フランケンシュタインとは怪物を創った科学者の名前で、怪物自身には名前がありません。作中では、怪物（モンスター）、被造物（クリーチャー）、鬼（フィーンド）、悪魔（デーモン）など、一般名詞でしか呼ばれない存在にすぎないのです。



この「フランケンシュタイン＝怪物」の誤りに関しては、権威ある辞書『オックスフォード英語辞典』（OED）に、次のような記述があります。該当箇所を訳します。

シェリー夫人の小説『フランケンシュタイン』（一八一八年）のタイトルキャラクター（主題役）で、人間の姿をした怪物を創って生命を与えた人物。一般には、創り手に恐怖を与え、ついには破滅させる怪物を指す典型的な名称として、隠喩的に誤用されている。

続けて、いくつかの「誤用」の例が示されます。つまり、本国イギリスにあっても長きにわたって、フランケンシュタインとは怪物の名であるという誤りが数多く見られたのです。あらためて、ここでその間違いを正しておきたいと思います。



さて、フランケンシュタインのイメージとしてまず想起されるのは、一九三一年公開の映画『フランケンシュタイン』において、ボリス・カーロフが演じた怪物です。有名なビジュアルで、一般的なイメージは、ここから広まったと考えることもできます。



『フランケンシュタイン』は、カーロフ主演のこの映画を一例として、演劇、映画、テレビドラマ、漫画、パスティーシュ小説など数多くの翻案作品が作られてきました。いずれもその視覚的なイメージがあまりにも強烈なために、原作自体が持つテキストとしての価値から、著しい逸脱と変容が生じるという現象が起きました。もちろん、翻案ものに価値がないと私は言いたいわけではありません。しかし、観る者に恐怖を感じさせる映像作品の恰好のネタとして、あるいは典型的でありふれたゴシック小説としてのみ、『フランケンシュタイン』を評価する風潮には疑問を感じずにいられません。作品に文学としての価値を取り戻すことが、本書の眼目となります。

作品を彩る詩情豊かな自然描写

メインストーリーは、おそらくご存じの方が多いかと思います。科学者であるヴィクター・フランケンシュタインが死体を材料にして人造人間を創り、世に放ってしまう。この人造人間（＝怪物）が、やがて次々と殺人を犯す──というものです。死屍累々ですから、たしかに作品には恐ろしい醜悪な描写も出てきます。



しかし、実はそれにもまして、美しい描写で作品が満ち溢れていることに気づきます。文学史上の分類で言えば、ウィリアム・ブレイク、ウィリアム・ワーズワース、サミュエル・テイラー・コールリッジなどに代表される「ロマン主義」に属する『フランケンシュタイン』は、この思潮の影響が色濃く、壮大なアルプスの山々や湖などの美しい自然描写がちりばめられています。ワーズワースやコールリッジ、そして作者メアリ・シェリーの夫であるパーシー・ビッシュ・シェリーの詩の一節が、実際に引用されてもいます。



たとえば、インゴルシュタットの大学生だったヴィクターが、ひとり自宅の研究室にこもって人造人間の製作に熱中していたころに、このような描写があります。

こうして私が研究に没頭して心も魂も奪われている間に、夏は過ぎていった。このうえもなく美しい秋の季節だった。畑がこれほど豊かな収穫をもたらし、葡萄がこれほどたわわに実るときはない。しかし私の目は、そのような自然の魅力に気づくこともなかった。

（第四章）

ヴィクター自身は実験に夢中で外の世界を見なかったとしても、これを読む私たちには、外部にはこのうえなく美しい自然が広がっていたのだと想像できます。ヴィクターの心が陰鬱で醜い世界に閉じこもっているとき、外の世界は輝いている──このコントラストは巧みです。



あるいは、ヴィクターが人造人間の製作を終え、疲労によりしばらく寝込んだあと、親友クラヴァルの看病によって回復するシーンを見てみましょう。彼らはインゴルシュタットの周辺を徒歩で旅行します。

澄みわたった空と緑の野原は、私を歓喜で満たした。まさに神々しいばかりの季節だった。生け垣には春の花が咲き、夏の花がすでに蕾をふくらませていた。（……）日曜日の午後、大学へ戻ってみると、農民たちはダンスをし、会う人誰もが陽気で幸せそうに見えた。

（第六章）

このあとヴィクターは悲劇的な事件（弟ウィリアムの死）を伝える父からの手紙を受け取りますが、その直前には目に染みるような、うららかな五月の自然の描写がなされているのです。まさにロマン主義の精神の表出とも言える、きらきらとした詩情豊かな自然描写が描き込まれていることが、かえって怪物の醜さや行為のおぞましさを際立たせます。光と影の対立を作り出すことによる文学的効果が感じられるのです。

さて、メアリ・シェリーが『フランケンシュタイン』を出版した一八一八年というのは、たとえばジェイン・オースティンの『説得』が、作者の没後一年たって出版されたのと同年です。現実的な金銭問題や、結婚相手探しといったテーマが、あからさまに、風刺の効いたカラッとした調子で語られるオースティンのリアリズム小説と比較してみると、両者には同時代とは思えないほどの作風の違いがあります。



イギリスでは一八三七年からヴィクトリア朝時代が始まりますが、この時期は小説の黄金期です。ディケンズやサッカレー、ブロンテ姉妹、ジョージ・エリオット、トマス･ハーディ……と、華々しいリアリズムの作家たちが活躍する時代です（ただし、ブロンテ姉妹の作品には、ロマン主義的な要素もとどめられています）。他方、メアリ・シェリーはその前の、ロマン派詩人の精神が息づいていた時代の影響を強く受けています。文明や文化と対立する野性的な自然や、人間の荒々しい情念に関心を向けるのが、ロマン主義の特徴だと言えます。



ところで、小説は「人間とは何か」という問題を描く文学ジャンルです。人間にはいろいろな側面があり、日常生活における人間関係の機微を感じたり、いかにして財産や身分を上昇させるかといった世俗的野心に捕らわれたりするのも、人間的な一面です。そうした真実を狭い世界でえぐり出しているのがオースティンです。一方で、科学によって生命を創造することの倫理的是非をめぐって苦悩するのも、人間の真の姿であり、メアリ・シェリーはそちら側の探究へと向かいました。もし『フランケンシュタイン』にオースティン的な要素が加わったなら（オースティンは、ゴシック小説を風刺した小説『ノーサンガー・アビー』を書いています）、怪物も科学者もみな滑稽な存在として皮肉たっぷりに描かれ、テイストはがらりと変わってしまったことでしょう。

『フランケンシュタイン』の語りの構造

『フランケンシュタイン』の文体は一人称です。小説の語りの形式には、大きく分けると、一人称と三人称とがあります。作品中に登場する人物が、「私」と名乗って語るのが、一人称形式。それに対して、作品世界の外にいて、物語中のすべての人物や事柄について把握している「全知の語り手」が、彼／彼女／彼らについて語るのが、三人称形式です。『フランケンシュタイン』は「私」が語りますが、語り手はひとりではなく、複数存在するという特徴があります。



冒頭に登場し、まず語り出すのはイギリス人の青年ウォルトンです。彼は北極探検に向かう旅の途上、イギリスにいる姉、マーガレット・サヴィル夫人（頭文字がメアリ・シェリーと同じＭ・Ｓであることが興味を引きます）に宛てて手紙を書きます。その口調は総じて興奮気味です。なぜなら、ひとつには人跡未踏の地への旅の興奮があるから。もうひとつには、旅の途中で興味深い人物と出会い、彼についての話を姉に伝えようとしているからです。その出会った相手が、ヴィクター・フランケンシュタインでした。この小説は、ウォルトンによる四通の手紙から幕が開けられます。



ウォルトンは、氷海で溺れかかっているヴィクターを発見し、救助します。船で療養しながら、ヴィクターがウォルトンに数日間にわたって語り聞かせた話──これが、第二の語りであり、作品の大部分を占めます。かねてより親友をほしがっていたウォルトンは、悲嘆に沈みつつも高貴な精神を垣間見せるヴィクター・フランケンシュタインにたちまち親愛の情を寄せます。第四の手紙には、こんな一節があります。

この神々しいさすらい人にぼくが夢中になっているのを見て、姉さんは笑うでしょうか？ 姉さんだって彼に会ったら、笑いはしませんよ。あなたは世間から引っ込んで、本を読んで勉強し、教養を磨いてきた人だから、ちょっと好みが難しい。でも、だからこそ、姉さんならこの不思議な男の並はずれた長所が、よくわかると思います。

（第四の手紙）

このような調子で、ウォルトンは姉の共感を求めます。したがって、手紙の読み手であるサヴィル夫人の立場に身を置く読者もまた、ヴィクターに対して共感を抱きやすくなるという仕組みになっているわけです。



また、物語を構成する人間関係において最も部外者であるウォルトンの語りから作品をはじめたという点にも注目してみましょう。いきなり人造人間の創造の場面からはじまるよりも、闘志に燃えた青年ウォルトンのうわずった口調の手紙──それはかえって、彼が世間知らずの平凡な若者であることを暴露していると言えるかもしれません──から物語世界へ入ったほうが、読者にとっては自然に作品のなかに誘い込まれていくような気がするのではないでしょうか。ここには、たんに恐怖を駆り立てるための作り話ではなく、人間が生きる現実をリアリスティックに描こうとした作者の意図がうかがわれます。



ウォルトンの手紙に続いて、第二の語り手ヴィクター・フランケンシュタインによる物語がはじまり、さらにそこには、怪物の語りが含まれていく──というように、全体的に入れ子構造になっているわけです。

本書『NHK「100分de名著」ブックス メアリ・シェリー フランケンシュタイン 本当の「怪物」は、誰なのか』では、



・第1章 「怪物」の誕生

・第2章 疎外が邪悪を生み出す

・第3章 科学者の「罪」と「罰」

・第4章 「怪物」とは何か？

・ブックス特別章 ＡＩ時代のフランケンシュタイン



という構成で、時代を先取りした古典的名作を読み解きます。

著者

廣野由美子（ひろの・ゆみこ）

1958年生まれ。京都大学文学部（独文学専攻）卒業、神戸大学大学院文化学研究科博士課程（英文学専攻）単位取得退学。学術博士。山口大学教育学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を経て、現在、京都大学国際高等教育院副教育院長、同大学名誉教授。専門分野は、英文学、イギリス小説。1996 年、第4回福原賞受賞。著書に、『批評理論入門──「フランケンシュタイン」解剖講義』『小説読解入門──「ミドルマーチ」教養講義』（以上、中公新書）、『ミステリーの人間学──英国古典探偵小説を読む』『シンデレラはどこへ行ったのか──少女小説と「ジェイン・エア」』（以上、岩波新書）、『深読みジェイン・オースティン──恋愛小説を解剖する』（NHKブックス）、『謎解き「嵐が丘」』（松籟社）ほか。訳書に、ジョージ・エリオット『ミドルマーチ』1 ～ 4（光文社古典新訳文庫）ほか。

※刊行時の情報です。

■『NHK「100分de名著」ブックス メアリ・シェリー フランケンシュタイン 本当の「怪物」は、誰なのか』より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビなどは、記事から割愛している場合があります。



※本書における『フランケンシュタイン』はじめ、英文作品からの引用部分については、著者の日本語訳によります。

※本書は「NHK100分de名著」において、2015年2月に放送された「メアリ・シェリーフランケンシュタイン」のテキストを底本として加筆・修正し、新たにブックス特別章「ＡＩ時代のフランケンシュタイン」、読書案内を収載したものです。