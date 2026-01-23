「第3の世界」が、「実利と遺恨」からあえてG7と距離を置く理由…10ヵ国に拡大したBRICSが目指す「脱ドル化」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈英米に見捨てられた「南アフリカの黒人」を救ったのはロシア人だった…南アフリカが指摘する「ウクライナ戦争の根本原因」と貫く「戦略的中立」〉に引き続き、「権力の再配分」を狙うBRICSの戦略目標などについて詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

「第3の世界」

豊富な外交経験と博覧強記の知識を駆使し、グローバルサウス（新興・途上国）の論理と行動をよどみなく語るスークラルだが、この説明については正直、もどかしい思いを禁じ得なかったのも事実である。

「戦略的中立」という言葉でくるんでみても、どっちつかずの態度は結局、侵略行為を黙認し、ロシアを利することになる。当事者同士の交渉実現の見通しが立たなかっただけに、余計にその感を強くした。

ただ、忘れてはならないことは、南アは決して例外ではなく、同じような立場を取る国が少なくないということだ。国連総会での投票行動を見ると、ロシア非難に賛同せず、決議案に棄権票を投じた国は平均して2割を超す。

第46代アメリカ大統領ジョー・バイデンは「『民主主義』対『専制主義』」の二元論に立ち、ロシアを強く非難したが、そうした構図に収まりきらない南アのような国々が、国連の193加盟国の5分の1ほどあるということだ。

その大半はグローバルサウス（新興・途上国）のメンバーである。冷戦時代、西側にも東側にも属さず、インドネシアのバンドンに集結した「アジア・アフリカ（AA）会議」の流れをくむ「第3の世界」とも言える。

ロシアのウクライナ侵攻後、日米欧はようやくグローバルサウスに目を向け、仲間に取り込む重要性を認識するようになった。それ自体は歓迎すべき変化だが、一朝一夕には進まないだろう。

新興・途上国が先進7ヵ国（G7）主導の「ロシア包囲網」に距離を置き、「戦略的中立」を保ち続けるのは、ロシアのエネルギーや武器、食料などに頼っているという実利的理由だけではない。

そこにはグローバルノース（北半球の先進国）への遺恨がある。何世紀にもわたる植民支配、苛烈を極めたアパルトヘイト、南の貧困・格差への無関心……。渦巻く思いは西側への「失地回復（レコンキスタ）」を試みるプーチンや習近平とも通じる。

スークラルは「北の驕り」に怒り、パンドールは「南の疎外感」を国連総会で訴えた。インド外相のジャイシャンカルは「ヨーロッパの問題こそ世界の問題」という「独善とご都合主義」に強く異を唱えた。

ユーラシア・グループ会長のクリフ・カプチャンは言う。「多くの新興・途上国は結局、ロシアとの貿易を飛躍的に拡大した。日米欧がロシアに科した制裁の実効性を低下させる上で重要な役割を果たしたのだ」

「権力」の再配分

スークラルに言わせれば、BRICSは「権力の再配分」を目指している。置き去りにされてきたグローバルサウス（新興・途上国）に発言権を与え、先進国や戦勝国に有利な国際秩序を是正しようとしている。

しかし、グローバルノース（北半球の先進国）には「真の改革意欲が見られない」と嘆く。「なぜなら、既得権を握っているからだ。反アパルトヘイト闘争に関わった私の経験でも、既得権を持つ者は新参者にそれを譲ろうとはしない」

「権力の上座に座る国々を追い出そうというわけではない。グローバルノースはなお大きな力を持つ。（世界経済や国際政治の理事会の）テーブルを広げ、椅子を増やすよう求めているだけだ」

2024年10月、ロシア西部カザンで開かれた第16回BRICS首脳会議では、主催国ロシアと中国の呼びかけで、基軸通貨である米ドルへの依存を減らし、自国通貨による決済を拡大する方策が話し合われた。

BRICSが15年に立ち上げ、通称「BRICS銀行」（本部・上海）と呼ばれる新開発銀行は、アメリカ主導のブレトンウッズ体制に対抗し、新興・途上国のインフラ整備のために融資する「グローバルサウス版の世界銀行」を目指す。

グローバルサウスの「共通の家」として、南の国々を磁石のように引き寄せるBRICS。戦後秩序に風穴をあけ、「脱ドル化」という戦略目標を実現できるのか。25年1月、インドネシアを新たに迎え、10ヵ国体制となった。

＊

さらに〈BRICSは途上国の「単なる代弁者ではない」…世界の貧しい国々がBRICSへの加入を熱望する、国際政治における「置き去り」の現実〉では、BRICSについて詳しくみていく。

【つづきを読む】BRICSは途上国の「単なる代弁者ではない」…世界の貧しい国々がBRICSへの加入を熱望する、国際政治における「置き去り」の現実