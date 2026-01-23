Çä¾å¥¼¥í¤Ê¤Î¤ËŽ¢²ÈÄÂ¤Î¹â¤¤¸¶½ÉŽ£¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤¿¡ÄÁÏ¶È½é´ü¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼Ž¥Æ£ÅÄ»á¤Ë¤è¤ë·èÃÇ¤Î¿¼¤¤ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¿¸¡Ø¾¡Éé´ã ¡Ö²¡¤·°ú¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÄ³Ø¤Ê¤Î¤Ë¡Ö°ò¤Ã¤Ý¤¯¡×¸«¤¨¤¿½÷»Ò³ØÀ¸
¡Ò1993¡¡Îø¤ò¤·¤¿¡¡oh¡¡·¯¤ËÌ´Ãæ¡¡ÉáÄÌ¤Î½÷¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¡Love¡¡¿Í°ã¤¤¡¡oh¡¡¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ó¡Êclass¡Ö²Æ¤ÎÆü¤Î1993¡×ºî»ì¡§¾¾ËÜ°ìµ¯¡¢ºî¶Ê¡§º´Æ£·ò¡¢ÊÔ¶Ê¡§½½ÀîÃÎ»Ê¡Ë
¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ýÁñ¤ÎÍÀþÊüÁ÷¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿1993Ç¯¤Î²Æ¤ÎÆü¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤¤¤¤¤è¤Ê¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤Ð²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¤í¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢²½¾Ñ¤â¤í¤¯¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¥¸¥ã¡¼¥¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò³ØÀ¸¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£»ä¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎËÜ¸üÌÚ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿¹¤ÎÎ¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¹¹¤Ë30Ê¬¤â¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÄ»³³Ø±¡¤Î¶µÍÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê¸½ºß¤Ï°ÜÅ¾ºÑ¤ß¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÔ¿´¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦½÷»Ò¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤Ï°ò¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿Í¤Ï¡¢´Ä¶¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£3Ç¯À¸¤Ë¿Êµé¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Âç³ØÌ¾¤ÎÄÌ¤êÀÄ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê³Ø¿©¤ËºÂ¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤ÈÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢Èþ½÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÏÆ±¤¸¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¹¤ÎÎ¤¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢Æ±¤¸¿Í¤Ç¤â¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÃæ¿È¤Þ¤ÇÅÄ¼Ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢É½»²Æ»¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Í¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£³¹¤æ¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¡¹¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï»ä´Þ¤á¡¢ÃË»Ò¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙÎ±Ç¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç³Ø¤Ë¤¤¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´°÷Î±Ç¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ø¶È¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¡¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤³¤¤¤Ä¤è¤ê¥Þ¥·¤À¤È°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤¬»ä¤Î¸¶ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¿Í¤Ï¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿ï½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ë¡Ö¸¶½É¡×¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±
1998Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¸¶½É¤ÎÌÀ¼£ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¹½¤¨¤¿¡£Çä¾å¥¼¥í¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Æ¤Ï³ä¹â¤Î²ÈÄÂ¤À¤±¤É¡¢¼ã¼Ô¤ÎºÎÍÑ¤ò¸«±Û¤·¤¿Àè¹ÔÅê»ñ¡£ÆâÄê¤ò½Ð¤·¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÂç¼êÄ®¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê²ñ¼Ò¤ÈÌÂ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸¶½É¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÉ½»²Æ»¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ï½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£»ä¤¬½ÂÃ«¶áÊÕ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¹¤¬¸µµ¤¤ÇÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Åö»þ¡¢½ÂÃ«¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£½Â¤¤¡Ê¥Ó¥¿¡¼¡ËÃ«¡Ê¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î½ÂÃ«¤ÏÇ®¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Ð¥Ö¥ë¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤âÅê»ñ²È¤â¿Íºà¤â½ÂÃ«¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2000Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥ëÆâ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦Â¾¼Ò¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¡¢¥Ó¥ëÁ´ÂÎ¤Ë³èµ¤¤¬Þý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¼ä¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ä¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ð¤«¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ãæ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¢£¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×
ÅÚÃÏ¤ä¥Ó¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬¿Í¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ë¤â¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£ÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯»È¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¬100¡ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤È¡¢ÆÈºÛ¼Ô¤«½¡¶µ¤ß¤¿¤¤¤Ç²ø¤·¤¤¤«¤é¤À¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Î¶õµ¤´¶¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¤Ç¤â¿¶¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÂ¿¿ô¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãæ´Ö¤Î¿Í¤â±Æ¶Á¤µ¤ì¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÅÁÀ÷¤¹¤ë¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶õµ¤¤¬Ì¢±ä¤¹¤ì¤Ð¡¢·Ð±Ä¤Ï¶¯¤¯Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤¬¤É¤Á¤é¤Ë·¹¤¯¤«¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¶õµ¤´¶¤Ë¤Ï¾ï¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤Þ¤Ë°ì¿Í¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò»µ¤»¶¤é¤·¤Æ¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÂçÂ¿¿ô¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤¤¤«¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¶õµ¤´¶¤¬·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¡×¤Ë²ñ¼Ò¤òÃÖ¤¯
ÁÈ¿¥¤ËÎÉ¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤´¶¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤À¡£
»ä¤Ï²ñ¼Ò¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¹Êó¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°·¤¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò°÷¤ËÇ¤¤»¤º¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â²ñ¼Ò¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é»ö¶ÈÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¾å¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ»ö¤ò½ñ¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áý¤¨¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¥À¥á¤ÊÍýÍ³¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤´¶¤ËÉÒ´¶¤Ê»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î³ô²ÁÆ°¸þ¤Ë¤Ïµ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼ÒÆâ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢Á°¸þ¤¤Ê¶õµ¤¤¬°î¤ì¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÇÉ¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤¿¤ê¡¢Âç·¿¼õÃí¤Ê¤É¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´¼Ò°÷¤Î¥á¡¼¥ë¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡£»×¤¤¤Ä¤¯¸Â¤ê¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¥É¥ó¥ÁÏ¶È¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö½¸ÃÄ±¿¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤Ï´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡×¡Ö¿Í¤Ï¿Í¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¿»ä¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç²¿¤È¸À¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ò¾å¼ê¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢±Æ¶Á¤Ã¤Æ¶õµ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
¤½¤ì¤¬ÀèÆü¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î°ÂÅÄüÏÉ×ÁÏ¶È²ñÄ¹¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö½¸ÃÄ±¿¡×¤È¤¤¤¦ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£±¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È°ì¸«¥ª¥«¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Åª¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö½¸ÃÄ±¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ÂÅÄ²ñÄ¹¤ÎÂ¤¸ì¤À¤½¤¦¤À¡£
----------
Æ£ÅÄ ¿¸¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò
1973Ç¯¡¢Ê¡°æ¸©»ª¹¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£97Ç¯¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¸½¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£98Ç¯¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤·¤ÆÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡¢14Ç¯¤ËÅì¾Ú°ìÉô¡Ê¸½Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë¤Ø»Ô¾ìÊÑ¹¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¢¿··ÐºÑÏ¢ÌÁÉûÂåÉ½Íý»ö¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø½ÂÃ«¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯¼ÒÄ¹¤Î¹ðÇò¡Ù¡Øµ¯¶È²È¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡ØÍ«Ýµ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶á´©¤Ë¡Ø¾¡Éé´ã¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£ÅÄ ¿¸¡Ë