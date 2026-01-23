華々しい学生経験を持つ”成功者”も入社後に陥る可能性が！ 就活生必見の「自己分析」デメリット

学生優位と言われる昨今でも、自分の希望する企業への就活がうまくいくかどうかは別の話。そこで、就職活動を控えるすべての学生に、楽に面接上手になれる書籍『面接の赤本 2028年度版 (本当の就職テスト)』から、就職活動に必ず役立つ「自己分析しない就活法」をご紹介。

自己分析の結果を絶対だと思い込む危険性！

華々しい成功体験をしている学生の場合、自己分析をすると華々しい成功体験が次々と書き出せる。アピールできる材料が山のように見つかる。もともとあった自信がさらに大きくなる。

そういう人は、自己分析で長所を挙げれば、山のように出てくる。自信はさらに大きくなる。

親や兄弟、友人から「自分の長所・短所は何か？」を聞き取りする項目が自己分析にはあるが、自分が長所と思っているところを他人も挙げてくれる。「お前にはこんな長所もあんな長所もある。だって、この成功もあの成功もしているのだから」と他人から言われ、ますます自信は強化される。

「膨大な手間と時間をかけて出したのだから、自己分析の結果は正しいものだ」と自分で思い込んでしまう。自己分析の結果を絶対視してしまう。

自分の長所を活かす仕事以外はやりたくない！

自己分析の結果、「自分は常にリーダーだった。小学校から少年野球チームのキャプテン、中高でも野球部のキャプテンだった。面接でもリーダーシップをアピールし、それを評価されて、採用された。自分は会社に入ってもリーダーシップを発揮するのだ」と思い込んでいる学生が時々いる。

ところが入社して数年は、新人として働き、リーダーシップを発揮する場面はない。上司や先輩から叱られることもある。すると、「自分は就活でリーダーシップをアピールし、面接ではほぼ落ちたことがない。内定も10社とった。そうか！ ここは自分のいるべき会社ではないのか！ 自分を歓迎してくれる会社はいくらでもあるから転職しよう！」と入社してすぐに辞めてしまうのだ。

自分の使命以外の仕事はやりたくない！

このように、自己分析の結果、「自分の長所を活かす仕事以外はやりたくない人」になることがあるのだ。

さらに、自己分析の結果、「自分の使命以外の仕事はやりたくない！」とまで思い込んでいる人もいる。

例えば、自己分析を熱心にやり、志望の企業から内定をもらった人の場合、「自分の使命はマーケティングだ。マーケティングで素晴らしい世界を作るのだ。

それをアピールし、評価されて、採用された。入社したら、マーケティング部門で活躍するぞ」と使命に燃えた人がいるとする。

ところが、いざ入社してみると上司から、「入社して3年は営業職だ。飛び込みの営業だ。その中で優秀で適性があると認められた者が花形のマーケティング部門に配属される……こともある」と告げられることはよくある話だ。

すると、自己分析で自分の核や使命に目覚めているので、「ここは自分の使命を実行できる会社ではなかった」と簡単に辞めてしまう。もしくは、自分の使命と会社での仕事とのギャップに悩み、ウツになることもある。

自己分析による強烈な思い込みは入社後に弊害！

このように、華々しい成功体験をしている学生が自己分析をすると、成功体験を再確認し、自分の長所に強烈な自信を持つようになる。自分の核や使命に目覚め、非常に意識の高いアピールをするので、面接では成功しまくるし、内定も数多く取れる。

しかし、自分の長所に過剰な自信を持ち、自分の核や使命感に固執するため、入社後に非常に使いづらい人材になり、すぐに会社を辞めてしまうという残念な結果になることが多い。

一方で、自己分析なしで就活し、入社した学生の場合は、強烈な思い込みがない。だから、どんな仕事であっても、それなりに柔軟に適応することができるのだ。

華々しい経験を持たない人必見！ 就職活動・面接の定番「自己分析」「他己分析」のデメリットとは