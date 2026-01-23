「リーマン・ブラザーズ」から371億円を詐取した男、ついに”クロサギ”と直接対決へ

発売から1年半経っても読み継がれる『リーマンの牢獄』

'24年5月に出版された『リーマンの牢獄』は倒産した米投資銀行「リーマン・ブラザーズ」から371億円を詐取し、懲役15年の刑期を終えた齋藤栄功氏が著した回顧録である。

大豪邸に住み何人もの愛人を抱えた生活が犯罪発覚とともに一転。海外逃亡し、'08年6月、香港警察に拘束され、帰国後に警視庁に逮捕された。狂奔のマネーゲームを生き抜く悪漢小説の趣で発売から1年半が経過した今も読み継がれ、ドラマ化の話も進行。

齋藤氏は現在、オフィシャルサイトを立ち上げ、オリンパス元社長恐喝事件で冤罪を訴える被告の手記を公開するなど体験を活かした活動を展開している。

激しいバトルが予想される証人尋問

『リーマン』は、政界や金融界の内幕を暴いただけに波紋も呼んだ。なかでも齋藤氏の上前をはねた「黒崎」なる人物は、実名を明かした経済誌と齋藤氏が名誉を毀損したとして約2億円の損害賠償請求訴訟を起こした。詐欺師を騙す悪を「クロサギ」と呼ぶが、黒崎はそれをもじったものだ。

地下銀行で海外に犯罪収益を飛ばし齋藤氏の逃亡の手助けをしながら十数億円を騙し取った手口は鮮やかだが、具体的にどう行われたのか--。1月27日、齋藤氏と黒崎氏の証人尋問が東京地裁で予定される。激しいバトルとなりそうだ。

【こちらも読む】『批判は覚悟している…リーマンから371億円を騙し取り、懲役15年を食らった男が獄中で綴った「書籍の中身」』

「週刊現代」2026年2月2日号より

【こちらも読む】批判は覚悟している…リーマンから371億円を騙し取り、懲役15年を食らった男が獄中で綴った「書籍の中身」