「健康食にこだわり過ぎる病気」をご存じですか？ 食に対して過剰なほどに口うるさく面倒な人たち

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

食へのこだわりが病気になるとき

食べることは日常生活の一部ですし、食物や食べ方の好みや多少の偏りは誰にでもあることでしょう。しかし、それが行き過ぎると「病気」とみなされることもあります。それが、食行動異常とか摂食症と呼ばれる精神疾患のグループです。

よく知られているのは、実際には痩せていても、自分が太っていると思い込んでしまい、食事を過剰に制限する「神経性やせ症／神経性無食欲症」（アノレキシア・ネルヴォーザ、俗にいう「拒食症」）でしょう。このアノレキシアの場合には、たんに痩せるだけではなく、栄養不足や電解質のバランス異常によって、生命に危険が及ぶこともあります。

また、発作的に無茶食いをして、その結果、肥満にならないように、過剰なダイエットやエクササイズ、意図的な嘔吐、下剤の服用などをする状態は「神経性過食症」（ブリミア・ネルヴォーザ）と呼ばれています。なお、ネルヴォーザというのは、「神経性」という意味です。神経質なことを「ナーバス」といいますが、同じ語源です。

これらの精神疾患は、すでに精神医学界で確立された病名です。それらに加えて、2010年代からは、別のタイプの食へのこだわり--食べ物の量ではなく質への過剰な執着--もまた、病気ではないかという議論が活発になり始めています。

それは、自分が「健康的」と信じる食べ物に過剰に執着して、そのルールを破ってしまうと罪悪感で苦しんだり、そのルールに従わない他人を見ると自身が苦痛を感じてしまったりする状態のことです。程度の違いはあれ、身の回りにそんな「食に対して過剰なほどに口うるさく面倒な人」はいませんか。

そうした人びとに対しては、「オルトレキシア・ネルヴォーザ」という立派な「病名」まで提案されています（以下、オルトレキシアと略します）。

ちなみに、「オルト」というのは、オーソドックス（正統派）の「オーソ」と同じ語源で、ギリシャ語で「正しい」という意味です。「レキシア」は、ギリシャ語で「食欲（オレキシス）」という単語に由来しています。そのため、オルトレキシアは「神経性正食症」と訳される場合もあります。

もともとは、1997年に、スティーブン・ブラットマン医師の作った用語でした。彼は、2000年に『健康食品ジャンキー：オルトレキシア・ネルヴォーザ：健康食という強迫観念を克服する』（未邦訳）という本も書いています。この本は、医学界でも好意的に受け取られました。1980年代までは彼自身も厳格なヴィーガンで、そのころの極端な考え方を反省して、オルトレキシアという病気に思い至ったといいます。

国際疾病分類には、今のところ掲載されていませんが、ネットだけでなく、専門の学術誌でもじわじわと話題になっています。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】健康食へのこだわりが強すぎると、何が起きるのか…意外と知らない「食に関わる病気の実態」