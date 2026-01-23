健康食へのこだわりが強すぎると、何が起きるのか…意外と知らない「食に関わる病気の実態」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

食に関わる病気（摂食障害）とは

食に関わる病的な状態として、世界的に認められているのは、「神経性やせ症」と「神経性過食症」に加えて、食べ過ぎに自制が利かなくなる「過食性障害」、食べ物でないものを食べてしまう「異食症」、食べたものを逆流させることを繰り返す「反芻症」、極端に偏食する「回避・制限性食物摂取症」などがあります。

オルトレキシアは、（本人の信じる）ヘルシーな食事にこだわるという意味では、偏食（回避・制限性食物摂取症）の一種ともいえますが、偏食だけにとどまらない独特な行動パターンがあるといわれています。

最初、オルトレキシアは、本人の特殊な好き嫌いや信念ではなく、持病を克服したいとか、たんにヘルシーになりたいという願望から始まります。そのことには、病的なところや異常さはまったくありません。アメリカでの研究によると、心臓病を経験した後に医学的な食事指導を受けたことや、医学的な健康セミナーの食事アドバイスの内容を厳守したことがきっかけになって、オルトレキシアにまで進んでいくこともあるといいます。

他人からみると多少おかしなダイエット理論に基づいていたとしても、自分の信じる健康食にこだわること自体は病気でもなんでもありません。それは、その人の生き方や価値観の問題だからです。誤解がないように、そのことは、はっきりさせておきましょう。

しかし、オルトレキシアを病気と主張する研究者によれば、健康食へのこだわりが過剰になると、次のリストにあるようなことが起きてくるといいます。この段階になれば、本人も苦痛を感じたり、日常の社会生活に支障を来したりするため、専門的なケアやサポートが必要になるというのです。

・食事がヘルシーかどうかに強く不安をもつようになり、不健康と感じる食事を見ると恐怖感を抱く。

・食事のルールに過剰にこだわって、儀式のような食べ方をしたり、1日中食事のことで頭がいっぱいになって、仕事や学業や交友関係に支障が出たりする。

・外食や付き合いで自分がヘルシーな食事をできなかったとき、罪悪感をもったり、自己処罰的に絶食や解毒のための極端なダイエットをしたりする。

・結果として、食事の種類が制限され、健康を害するほど極端に痩せてしまうこともある（ただし、当人は痩せたいと望んでいるわけではなく、ヘルシーな食事をすること自体が目的）。

・自分の食事のルールから外れた他人のことを、無分別な人として軽蔑したり、家族の場合は同じ食事をとるよう強制したりするようになる。

・時間がたつにつれて、あるダイエット理論から別のダイエット理論に鞍替えすることもあるが、土台にある「過剰なこだわり」は変わらない。

そういえば、知り合いに……と思った人は多いのではないでしょうか。

オルトレキシアの診断基準

参考までに、いま使われている診断基準（2016年にトマス・ダンとブラットマンが発表した草案）を示しておきます。精神医学的な言い回しの翻訳なのでわかりにくいですが、要するにこれまでに説明した内容です。

基準A 「健康的」な食事への強迫観念。

ダイエット理論または一連の信念（具体的な詳細は個人ごとに異なってもよい）で定義される。

不健康と認識された食品の選択と関係して、極度の感情的苦痛が生じることが特徴的である。

食事選択の結果として体重減少が生じるかもしれないが、体重減少が主目的ではない。

基準Aは、次の存在によって証明される。

1 最適な健康を促進すると本人が断定的に信じる制限の多い食事習慣に関する強迫的な行動および／または精神的な思い込み。

2 自分で決めた食事ルールに違反した場合、病気に対する過剰な恐怖、個人的な不浄感、および／または不安や恥を伴う否定的な身体感覚が生じる。

3 食事制限は時間とともにエスカレートし、食品群全体の除去を含むようになる。浄化または解毒とみなされる“クレンジング（部分断食）”の頻度が徐々に高くなったり、厳しくなったりする。このエスカレーションは一般に体重減少につながるが、体重を減らしたいという願望はないか、隠されているか、健康的な食事についての考え方に従属している。

基準B 強迫行為と精神的なこだわりは、次のいずれかを満たす場合に、臨床的な機能障害となる。

1 栄養失調、重度の体重減少、または食事制限によるその他の医学的合併症。

2 健康的な食事に関する信念や行動により、2次的に、個人的な苦痛や、社会、学校、仕事において、機能が障害される。

3 肯定的な身体イメージ、自己価値、アイデンティティ、および／または満足度が、自分で定義した「健康的な」食行動の遵守に過度に依存している。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること