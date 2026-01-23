「誰もが得をする」という平等論の限界…高度経済成長が望めない日本で、私たちがすべきこと

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？

経済学が見落としてきたものとは？

1月22日発売の講談社現代新書の新刊『今こそ経済学を問い直す』（中村隆之 著）では、気鋭の経済思想家が私たちを支配してきた価値観を疑い、成長なき時代の「大問題」に挑みます。

本記事では、〈格差拡大の真の問題は「人間が人間を対等に見られなくなり、富者は貧者を下等の存在とみなす」こと…経済学が苦手としてきた「必要」が、今問われる理由〉に引き続き、「誰もが得をする」という平等論の限界などについて詳しくみていきます。

※本記事は中村隆之『今こそ経済学を問い直す』（講談社現代新書）から抜粋・編集したものです。

「誰もが得をする」という平等論の限界

通常の経済学には規範として「平等」を主張できるロジックがないと述べたが、規範としてではなく、効率の観点から論ずるならば──平等にすることが、誰かの損・誰かの得ではなく、皆の得になるならば──、通常の経済学のなかで平等を主張できる(6)。経済学のなかで「必要」がどう位置づけられるかを整理してきたので、近年盛んなこの効率としての平等論にも一言触れておこう。

平等にした方が効率的だと言えるのは、例えば次のような場合である。貧しい家庭に生まれた子供が高度な教育を受けることができず、成人してから低所得になるという事態を考えよう。高度な教育を受けられればその能力を発揮でき、成人後に高所得の職に就けたとすれば、それを妨げた不平等な現状には効率上の無駄がある。よって、貧しい家庭を減らすことが、効率性の観点から望ましい。

このような効率性に重点を置いた平等論は、だから平等にした方がよいのだという主張が受け入れられやすいというメリットを持つ。もちろん私も、教育を充実させることで誰もが得をするならば、それには大いに賛成である。しかし、後に論ずるが、「誰もが得をするからよい」という経済学によく登場する思考法は、望ましい関係性やそのための対話をなしで済ます効果も持っていることを指摘しておきたい。

関係性のなかの協同の利益

くりかえしになるが、「必要」は、社会的吟味を経たものである。一市民としてのあなたの立場を考えれば、同じく一市民であるわれわれとして、それは妥当なものだと考えられて、はじめて「必要」と言える。それは、満たすべきものとして認めるということであり、損得の問題ではない。たとえ損であろうと、ある「必要」は満たされる「べき」であり、それがよい社会（＝人と人の関係）というものなのだ。人と人が関係性のなかでどうあるべきかが議論され、どうすべきかが決まる。そのとき当然、人と人が関係を持つことによる利益、つまり協同の利益を意識する。

例えば、『今こそ経済学を問い直す』の「はじめに」で述べたような、非生産貢献者が社会のなかで活動しているのを見て、「生産＝価値」の次元で言えば、商売ベースでの質を伴ったサービスを提供してはいないけれど、彼らなりに楽しそうにやっている、ということをよしとする鷹揚な心を持つとしよう。それは決して上から目線ではなく、非生産貢献者たちが活躍する社会に共に生きていることを喜ぶものであり、そこには人生を生きるという共通の課題に直面している人びとが互いに刺激を与え合うような関係性が見いだされる。

ところが、「誰もが得をする」ということでそれをよしとすると、人間どうしの関係性についての議論がなくなってしまうのである。すでに述べたが、すべてを経済成長で解決していこう──さまざまな「必要」はあるだろうが、それは経済成長による成果を分配することによって解決していくだろう──という考え方は、もはや採れない。「誰もが得をする」という上積み分の協同の利益があるからと言って、議論を回避し、誤魔化し続けることはできない。経済成長が不可能な今だからこそ、われわれは、こうした誤魔化しに頼ることなく、関係性のなかで見いだされる真の協同の利益について、議論をすべきである。

経済学の内側にある平等論は、誰もが得をするという主張だから受け入れられやすい。もちろん、誰もが得をする制度や政策が見つかるならば喜ばしいのだが、誰もが得をするのでなければ平等についての主張ができないのであれば、平等論の射程を狭めてしまう。真の協同の利益についての対話があれば、表面的な損得の議論を超えて、あるべき平等について──すなわちどのような「必要」に応えるべきかについて──、社会としての一定の理解が得られるはずである。もちろん簡単ではないが、本書はこれを追求する。

本書の構成

先に問題とした「誰もが得をする」からよしとする経済学的な思考法は、「生産＝価値」と同じく、経済学の出発点から埋め込まれていたものである。なので、われわれは、これを乗り越えるために、経済思想史を振り返ることにする。

第一章では、経済学の出発点であるアダム・スミスに、すでに顕著にこの経済学的な思考法が見いだせることを示す。一方、これを乗り越えた価値観を提示しているのがカール・マルクスなので、両者を対照させて述べる。

第二章では、正統派経済学──ジョン・S・ミルとマーシャル──が、スミス以来の経済学的思考法の枠内であったことを示す。彼らは労働者階級の貧困という問題に真剣に取り組んだが、非生産貢献者の「必要」には応えがたいとする現実認識を持っていた。

第三章では、ジョン・M・ケインズを取り上げる。ケインズの経済学は市場の自動調整機能を否定したので、市場が公正な評価を与えるとは言えなくなった。それは、所得の安定、リスクへの保障、公正な評価を求める「必要」に応えるべきだということを意味し、その考え方が第二次大戦後の福祉国家体制につながる。

第四章では、その福祉国家体制について述べる。第二次大戦後、福祉国家体制は、「必要」に配慮するという理念をもって開始され、高度成長という大きな成果を達成した。しかし、経済成長の下で「誰もが得をする」分配をくりかえすことで、なぜ「必要」に応えるのか、なぜ分配するのかを考えなくなった。経済学的な思考法の特徴（＝成長追求／誰もが得をする／「必要」は従）が顕著に出たと言える。

経済成長率が低下した一九七〇年代、「必要」に応えるという理念を捨て、市場こそが正しいとする新自由主義（ネオリベラリズム）が採用された。「必要」への配慮を捨てるのではなく、取り戻すためには、どの「必要」に応えるべきかについての社会的な対話──経済学が苦手とすること──をする以外ない。

第五章では、アイリス・M・ヤングの「責任の社会的つながりモデル」について述べる。支配される側、抑圧されている側の声を聴くことから正義についての議論が始まるというヤングの考えは、どの「必要」に応えるべきかについての社会的な対話を再建するという本書の目的に合致する。

第六章では、ヤングの構想に足りない部分を補い、「必要」を表明でき、かつそれに応える経済的資源もあるような新しい仕組み──CSR（企業の社会的責任）支出の義務化と必要ポイント制──を提起する。

最後に、「必要」を表明し、それに応える仕組みを新たに作ることの意義を、エリノア・オストロムの多中心的思考という観点から述べる。

