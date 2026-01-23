「中道改革連合」を生み出しはしたが…公明党の「消滅」が意味する戦後日本の繁栄と安定の終わり

「中道改革連合」も一寸先は闇

政治の世界は「一寸先は闇」と言われるが、高市早苗氏が日本初の女性首相に就任して以来、激しく動いている。公明党が政権与党から離脱したため、自民党は維新の会と連立を組んだ。ただ、維新の会は地方議員の国保逃れが明るみに出た上、代表の吉村洋文大阪府知事と大阪市長が辞職し、出直し選挙に臨むことになり、その評判はすこぶる悪い。

一方で、公明党は立憲民主党と中道改革連合という新党を結成することになり、両党の衆議院議員はほとんどが、そこに参加する。一方、両党の参議院議員と地方議会議員については、それぞれの党に残る形になる。これは、1994年に新進党が結成された時に似ている。

そして、高市首相は衆議院の解散に打って出た。内閣に対する支持率が高いうちにということだろうが、いったい選挙結果がどうなるのか。中道改革連合がどの程度浸透し、また支持を得られるかが未知数の段階では、それを予測することはかなり難しい。

あるいは、選挙結果がはかばかしくなければ、中道改革連合はすぐに解体するのではないかとも言われている。そうなれば、両党の衆議院議員は元の党に戻ることになるだろうが、結党以来60年以上の歴史を持つ公明党が消滅の方向にむかっていることは間違いない。

「言論出版妨害事件」

公明党の主な支持母体になっているのは、日本で最大の新宗教教団、創価学会である。創価学会は、戦前1930（昭和5）年に「創価教育学会」として誕生し、4年後の2030年には創立100周年を迎える。

戦前の創価教育学会はそれほど多くの会員を抱えておらず、社会的に注目されるようになるのは戦後においてで、とくに1950年代半ばから始まる高度経済成長の時代になってからだった。それ以降、日本の経済が驚異的な発展をとげる中で、創価学会は巨大教団へとのし上がっていった。

創価学会は、1955年には統一地方選挙に候補者を立て、東京都議会や区議会で53名を当選させた。翌年には参議院選にも候補者を立て、全国区で2名、大阪地方区で1名を当選させた。

この時期、候補者になったのは創価学会の中に設けられた文化部という組織の部員たちだった。1961年には公明政治連盟が結成され、64年には公明党が誕生している。公明党は67年の衆院選で一挙に25名を当選させ、野党第3党に踊り出た。第1党が日本社会党で、第2党が民主社会党である。

公明党が大きく躍進したことは、既成の政党や政治勢力から強く警戒された。この時代、公明党の議員になったのは創価学会の幹部であり、公明党と創価学会は一体の関係にあった。そのため、1960年代後半になると、公明党や創価学会を批判する書物が数多く出版されるようになる。

そこで起こったのが、1969年暮れからの「言論出版妨害事件」であった。これは、公明党や創価学会が、自分たちを批判する書物の出版を差し止めたようとしたり、圧力を加えたものである。対象になった書物はいくつかあったが、その代表が政治評論家の藤原弘達による『創価学会を斬る』であった。

当時、藤原はテレビにも数多く出演しており、人気者だった。そのため、公明党・創価学会は、自民党の幹事長だった田中角栄の手を借り手まで、『創価学会を斬る』の出版を断念させようとした。そのことが明るみに出て、公明党・創価学会は世間の批判を浴びる。

この時期、池田大作が創価学会の第3代会長で、公明党の事実上の党首と見なされていた。池田自身もそうだが、公明党の議員も、近い将来において池田が内閣総理大臣になることを夢見ていた。それだけ、創価学会の会員の増加は著しく、公明党が単独で政権をとることもあり得ると考えられたのである。

ただし、事件を起こしたことで、その夢はついえ、池田は謝罪に追い込まれる。公明党と創価学会は政教分離を行い、公明党の議員はすべて創価学会の幹部を辞めた。また、池田自身、衆議院への出馬を断念した。

都市下層民を取り込んだ創価学会

公明党・創価学会が、こうした事件を起こした背景には、1960年代後半になると、驚異的な高度経済成長にブレーキがかかり、創価学会の会員もそれほど増えなくなっていたことがあげられる。

創価学会が高度経済成長の時代に急拡大したのは、その波に乗って地方から都市へと出てきた低学歴の人間たち、いわゆる「金の卵」を吸収したからである。彼らは労働力として期待されたものの、小卒や中卒であったため、零細企業や町工場、商店などにしか勤められず、生活は貧しく不安定だった。

当時の創価学会の第2代会長だった戸田城聖は、創価学会の会員になり、信仰活動を実践すれば、「現世利益」を得られると説いた。それは、都市下層に位置づけられた会員たちには大きな魅力で、戸田は、相手を論破してでも会員にする「折伏」を奨励した。その結果、会員たちは、他の宗派の信仰を持つ人間の家に上がり込んで折伏し、その家の仏壇や過去帳を焼き払ったりもした。

それによって、創価学会は危険でやっかいな宗教として忌み嫌われることにもなったのだが、都市下層の人間たちを取り込んだことは社会の安定に寄与した。もし創価学会が存在しなければ、都市下層の人間たちは生活苦から、スラムで生活するようになったかもしれないし、選挙で公明党と競合した日本共産党の党員になっていたかもしれない。

そうなれば、日本に社会主義、あるいは共産主義の政権が生まれていたかもしれないし、そうした政党が与党に参加していたかもしれない。それは、日本の戦後社会を大きく変えたはずだ。

日本を安定化した自公連立

池田が32歳の若さで会長に就任したのは1960年のことである。その年は、日米安保条約の改定の年にあたっており、安保反対闘争はかなりの盛り上がりを見せた。ところが、池田創価学会は中立の立場をとり、反対闘争に与しなかった。それは、創価学会の会員が元来、政治的には保守的で、むしろ自民党に近いことを意味していた。

そのことがやがて公明党が自民党と組んで連立政権を生むことにつながっていく。新進党の結成はその5年前で、創価学会の会員票があったために、新進党は大きく躍進した。それは、自民党にとっては脅威であり、機関誌では池田のスキャンダルを暴いたりするようになる。

それは逆に、自民党が政権の座に居続けるためには、創価学会票が必要だということである。自民党は、スキャンダル記事の件で創価学会に謝罪してまで、公明党と連立を組んだ。小沢一郎の自由党が先に自民党と連立し、公明党がそこに加わる形になったのだが、その当時は、連立を組まなければ、かなりの数の自民党の候補者が落選したであろうと指摘された（蒲島郁夫『戦後政治の軌跡』岩波書店）。

自民党が長期低落傾向にあることは間違いない。1991年には約546万人の党員を抱えていたが、2024年末の時点では100万人をわずかに超えるまでに落ち込んでいる。それも、農協や日本医師会、日本遺族会といった支持母体が軒並み力を失ってきたからで、公明党と連立を組んでいなければ、とっくに政権の座を追われていたはずだ。

公明党が自民党と連立を組んでから、それを解消するまで26年過した。その間、一度は民主党が政権を奪取した時期はあったものの、連立は予想以上に長く続いた。その間に、小泉内閣や安倍内閣のような長期政権が生まれたのも、創価学会票あってのことである。公明党・創価学会は、連立政権の維持に大きく貢献し、ここでも社会の安定に寄与した。今、そのことを私たちは改めて認識する必要がある。

創価学会弱体化の本当の意味

ところが、創価学会は、自民党の支持母体と同様に確実に弱体化している。それも、高度経済成長の時代に入会した会員が高齢化した上、その後が続かなかったからだ。私は、地方議会における公明党の候補者の得票数に着目してきたが、4年ごとに行われる選挙で、おおむね15パーセント票を減らしている。ここのところ、そのトレンドは変わっておらず、党勢を回復する兆しはまったく見えない。国政選挙でも、公明党の票は相当に減ってきた。

それも、支持母体である創価学会の会員が減少してきた上に、彼らが選挙に熱を入れなくなったからである。池田も亡くなり、旧婦人部、現在の女性部の会員たちが「池田先生のために」選挙に邁進することもなくなった。

今回の選挙で、従来の公明党票がすべて中道改革連合に流れることは考えにくい。ただ、たとえ高市政権が延命に成功しても、そこに強固な支持基盤があるわけではない。自民党でさえ、無党派層、あるいは無関心層頼みになっている。いつそうした層が他党へ流れていくとも限られない。

政治が安定性を失えば、それぞれの政党は、なんとか得票数を伸ばそうとポピュリズムの傾向を強めていく。今回の選挙公約で、それぞれの政党が消費税の減税をいっせいに掲げたところにすでにそれが現れている。そのことは将来に禍根を残すはずだ。

NHKの朝ドラ「ばけばけ」の視聴者は、毎日、「日に日に世界が悪くなる」、「毎日難儀なことばかり」と聞かされている。創価学会が力を失った日本社会は、まさにその歌詞の方向にむかっているのである。

