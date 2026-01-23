ヤクザにも引かない最凶「木山兄弟」…指名手配された違法スカウト集団「ナチュラル」トップの「生々しい評判」

最凶スカウトグループの「ボス」

ついに日本最凶と呼ばれる風俗スカウトグループのトップの男に指名手配がかけられた――。

警視庁は1月21日、スカウトグループ「ナチュラル」のトップ・小畑寛昭容疑者（40歳）を全国指名手配し、公開捜査へと踏み切った。

「小畑容疑者は近年、警視庁が壊滅作戦を進めるスカウトグループ『ナチュラル』のトップの人物。夜の街では別名である『木山兄弟』の兄として知られています。他にも西田など西方、小長谷など名前を使い分けていました。今回の容疑は、2023年に東京・渋谷区の繁華街でスカウト行為を行う見返りとして、暴力団組員の男性にみかじめ料60万円を支払ったというものです。

警視庁は2025年1月にも小畑容疑者の逮捕状を請求し、強制捜査を行いましたが、本人は直前に逃亡。現在も行方をくらましています。小畑容疑者の逃亡劇には、警察内部の内通者による情報漏洩の可能性が指摘されています」（全国紙社会部記者）

一代にして日本最大とされるスカウトグループを作り上げた小畑容疑者とはいかなる人物なのか。暴力団関係者はこう語る。

優秀なビジネスマンという一面も…

「ナチュラルを巨大グループにしたのは木山兄弟で間違いない。特に兄の小畑は見た目こそ強面だが、実際に話をしてみると腰が低く、話題も豊富で口も達者。いわゆる半グレというよりは優秀なビジネスマンという印象が強い。グループの創成期は他のグループとの揉めごとも多かったが、若い子がトラブルを起こすと必ずといっていいほど小畑が前に出て話をつけていた。兄は肝が据わっていて、相手がヤクザだろうがなんだろうが引かずに交渉する。だからナチュラルは一目置かれる存在になっていった」

組織作りもまた通常のスカウトグループとは一線を画す存在だったという。ナチュラル関係者はこう語る。

「ナチュラルは所属するメンバーも桁違いに多く、膨大なスカウトマンを管理するためにピラミッド型の組織図を形成した。その頂点にいたのが木山兄弟だった。また独自のアプリを開発するなどして、仕事の効率化を徹底。組織の名前が売れていくほどに人も集まり、収入もうなぎのぼりとなっていった。

最盛期の幹部たちの収入は月に数千万に及び、そのなかから末端のメンバーへ報酬を配っていくのがナチュラルのシステム。スカウトの方法もマニュアル化し、若い子たちに対して『頑張れば稼げる』という意識を植え付けていく。その影響から、これまでアルバイト感覚だったスカウトを本業する連中まで増えていった。そういう意味ではナチュラルは革新的な組織だったと思う。

くわえて厳格なルール作りを行っていたのもナチュラルの特徴。例えば警察に捕まった際の費用は折半。警察にパクられても『個人スカウト』と言い通して、決してグループの名前や存在は出さない。その代わりに弁護士費用などの諸経費は本人とグループで折半するといった明確な規定があった」

グループ内は殴る蹴るの制裁が横行…！

一時は全国に1500人ものスカウトマンたちが所属し、年間の売り上げは約44億円にものぼっていたというナチュラル。だが、勢力を拡大するうちに暴力集団へと変貌を遂げていったという。

「一度、若い子がグループのカネを持ち逃げしたことがありましたが、そのときはすぐに捕まり、丸坊主にされたうえ、他のメンバーの前で幹部連中から殴る蹴るの制裁を受けていました。ヘタをこくとこうなるぞという見せしめの意味もあったと思います。次第にルール違反による罰金制度や暴力といった恐怖支配が行われるようになり、やめたくてもやめられないというメンバーが増えていった」（前出・ナチュラル関係者）

警察による本格的なナチュラルの摘発劇からおよそ1年。捜査の手はついに組織のトップに君臨する小畑容疑者の背中まで届きつつある。

【こちらも読む】『六本木襲撃事件の関係者や元関東連合メンバーの写真も…！カンボジアで「見立真一滞在説」が浮上している「恐ろしすぎる理由」』

