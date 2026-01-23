清朝最後の皇帝、宣統帝愛新覚羅溥儀が、1912年の中華民国建国で廃帝となり、1917年の張勲の復辟で皇帝に返り咲くも、わずか12日間でクーデターは失敗。そんなさなかの1920年、当時15歳の溥儀に水墨画を教える帝師に採用された、東京府生まれ、大連育ちの18歳〈一条剛〉が、犬丸幸平氏の『このミステリーがすごい！』大賞・大賞受賞作『最後の皇帝と謎解きを』では主人公兼探偵役を務める。

舞台はもちろん紫禁城。民国政府は廃帝後も溥儀に一定の歳費を与え、財産の維持管理を名目に宦官らと住まわせていたが、ある時、〈李宝徳〉という老宦官に請われ、初めて城を訪れた剛に、溥儀は会うなりこう命じるのだ。〈紫禁城には、数多くの美術品が眠っている〉〈それらの贋作を作成してもらいたい〉〈朕は、もう一度復辟して、皇帝に返り咲きたいのだ。そのための資金を、紫禁城内の美術品を売り払って調達する〉と。

こうして元家政婦で母親代わりの〈李太太〉と暮らす胡同の家から城に通い、書画を教えるふりをしつつ本物を模写し、すり替える秘密の計画が始まるのだが、その間にも黄金の甍を戴くこの聖なる空間では不穏な事件が続発するのだった。

「元々は満洲国を舞台にした小説を書こうとしていて、ひとつ手前の清朝についても学ぶ中で、浅田次郎先生の『蒼穹の昴』や映画『ラストエンペラー』と出会い、魂を揺さぶられるほど感動してしまったんです。

それで紫禁城を舞台にした小説に挑戦してみようと方向転換したわけですが、『蒼穹の昴』でいえば僕らには想像もできないような環境に育ち、宦官になって自ら未来を切り開いてきた春児が蒼穹の昴の意味するところを知る場面ですとか、『ラストエンペラー』での溥儀と英語教師のジョンストンの関係性ですとか……、あ、ごめんなさい。今思い出してもグッときちゃって。

とにかく国も年齢も全然違う2人の関係が美しくて、スコットランド人のジョンストンが友人になれるなら、日本人だってなれるかもしれないと閃き、剛が溥儀の隣で様々な事件を解決するこの設定が生まれました」

奇しくも『名探偵コナン』連載開始年の1994年生まれ。「特典の『名探偵図鑑』に御手洗潔とあるのを見て、島田荘司先生の『占星術殺人事件』を図書館で借りて読んだのが、推理小説好きになるきっかけでした」

その後はいったん離れた読書を、就活終了後に再開。「読む」から「書く」へもそう時間はかからなかった。

「もちろん応募しては落ちての連続でした。当初は館ものや本格系の話が多かったんですけど、徐々に社会派といいますか、村上龍先生の『半島を出よ』とか、朝鮮人の特攻問題と甲子園を絡めた神家正成先生の『赤い白球』のように、元々興味のある近現代史や東アジア史を扱ったものの方が、自分の思いを素直にぶつけられそうな気がして。

それで歴史ものに初めて挑戦したのがこの作品で、歴史もミステリーも昔から好きなのに、なぜ組み合わせようと思えなかったのか、今でも不思議です（笑）」

第一章「傍若無人の廃帝」以降、基本的に1話につき謎が1つ解決する読みやすい構成。また各章末に廃帝自身が心情を綴る〈「溥儀の日記」〉が付されているのも、探偵役と違う角度で事態を眺められ、興味深い。

何より、溥儀も剛も若く、成長途上だけに、普通なら衝突は必至。が、宦官長の〈王翁徳〉ですら皇帝には絶対服従で、何ら反論されない孤高の人は、剛が〈人が死ぬということは、悲しいことです〉と苦言を呈し、本音で接するほど、〈どこかうれしそう〉なのだ。

ちなみに傍若無人は元来〈勝手に振る舞うさまを示す言葉ではないということをご存じですか〉と、翁徳が〈傍らに人が無の若く〉の由来となった秦代の故事について剛に教えるように、紫禁城独自の風習や階級、同じ時期に入宮した宦官が同じ字をもつ〈排行〉制度などが、蘊蓄というよりは謎を解くカギや背景として、直接絡んでくるのも必見だ。

旅で仲良くなった中国人の悲しい顔

「翁徳と宝徳と御膳房のトップの〈劉永徳〉は同期で、兄弟も同然なのになぜか仲違いしているとか、皇帝と翁徳は主従以外の関係にはなれないのかとか、縦横の関係を各世代に亘って描いたのも、そうした史実ありきだったりするんですね。

資料を読み、知識が増えるほど、やはりその時代の人達の生活が見えてくるし、これは使える、あれも使えると、紫禁城にあるもので謎を構成したり、かと思うと本筋とは関係ない知識が読者サービス的に読めるのも、僕らコナン世代にとっては楽しみのひとつなので」

あの日、剛を迎えに来た宝徳の謎の死や、光緒帝の作と伝わる龍の絵に勝手に目を入れた犯人を推理する第二章「画竜点睛を願う者」。そして驚天動地の結末まで、本書は全4章の構え全体がミステリー性を孕み、かつ剛と皇帝との間に芽生えた友情の行方の物語でもある。

例えば自分を〈倭鬼〉と蔑む人に剛は思う。〈消えることのない恨み辛み〉〈日中を隔てる溝は、底が見えない。友情という種子をばら蒔いても、花が溝から顔を出すには何十年、いやおそらく何百年とかかる〉と。

「満洲国成立前夜にあたるこの頃の日中関係は本当に複雑で、それでもお互いを思う気持ちは何かしら育てられるんじゃないかという思いを、剛と溥儀の関係には込めたといいますか。

僕は大学時代に世界中を旅していた時期があって、ある時、アフリカのナミブ砂漠のツアーに中国人の3人組がいたんです。3人とも物凄く優しくて面白くて、すぐ仲良くなったんだけど、別れ際にFBを交換しようとしたら物凄く悲しい顔をして、中国でFBは禁止されているからって……。

そうやっていろんな人と接していくうちに、民族や差別の問題が一番の興味の対象になっていたというか。人種とは何かとか、国とは何かとか、特に本人よりも環境や時代のせいで複雑になっている問題に、思いが強いのかもしれません」

そう。これは思いのミステリーなのだ。誰かを失う悲しみや友情という言葉の意味を初めて知った溥儀の思いや、大連にいる官吏の父〈完雨〉への剛の愛憎半ばする思い。義和団事件で家族を失った太太の思いや、かつては西太后にも仕えた静海出身の翁徳の思いなど。多くの思いを鏤め、連作推理劇に仕立てた著者自身、取材中もこみあげる思いを偽れず、度々声を詰まらせたほど、熱くてまっすぐな期待の新人推理作家だった。

【プロフィール】

犬丸幸平（いぬまる・こうへい）／ 1994年生まれ。大阪府箕面市出身。京都産業大学英米語学科卒。在学中からバックパッカーとして中東や南米など約40か国を訪問。就活終了後に小説の執筆を開始。現在は友人とパキスタン絨毯の輸入に従事。「とにかく小説を書く時間が欲しくて、贅沢しなければ食べられる分だけ働いています」。本作で第24回『このミステリーがすごい！』大賞の大賞を受賞しデビュー（原題は「龍犬城の絶対者」）。趣味は大学時代に始めた筋トレ。165cm、70kg、B型。

構成／橋本紀子

※週刊ポスト2026年1月30日号