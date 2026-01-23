【2026年は山火事多発の恐れ】山林火災から地域を守る「林野火災注意報・警報」の運用が開始！たき火や喫煙が処罰の対象になるケースも…気象予報士が教える今季の危険度と対策

2026年1月、関東各地で山林火災が相次いだ。冬特有の乾燥と風が重なり、消火活動が長期化するケースも出ている。今年は太平洋側を中心に乾燥しやすい気象条件が続く見通しで、山林火災が多発する可能性がある。

しかし、こうした山火事は突発的な災害ではない。火災が起きやすい条件は事前に分かっており、それを知らせる制度も存在する。それが林野火災注意報と林野火災警報だ。2026年から全国の市町村で運用が始まったこの制度は、罰則につながる行動制限まで含まれているにもかかわらず、現時点では十分に知られているとは言い難い。相次ぐ山火事を背景に、この新しい制度の仕組みと課題を整理していく。

冬〜春は山火事シーズン 今年も相次ぐ火災

2026年1月、関東で山林火災が相次いだ。8日には山梨県上野原市と大月市にまたがる扇山で火災が発生し、乾燥と風の影響で延焼が続き、鎮火までに時間を要している。また11日には神奈川県秦野市の丹沢山系や群馬県桐生市の吾妻山周辺でも山林火災が発生している。いずれの火災も人的被害は確認されていないものの、消防や自衛隊が出動し、避難指示や入山規制が行われるなど、地域への影響は小さくなかった。

山火事は冬から春にかけて多い。林野庁によると、国内で発生する林野火災の約7割は1月から5月に集中している。冬は北寄りの季節風が強まりやすく、太平洋側では空気が乾燥するため、ひとたび出火すると火が広がりやすい条件がそろう。

（図：山火事の月別発生件数（令和2年〜6年の平均） 出典：林野庁HP）

さらに春先になると、行楽や登山、山菜採りなどで山に入る人が増え、農作業に伴う枯れ草焼きなども行われる。出火原因を見ると自然発火は少なく、多くが人的要因であり、気象条件と人の行動が重なることで火災リスクが高まる構図が見えてくる。

これまでの火災情報と制度の限界

火災の発生しやすさを知らせる情報としては、これまでも気象庁が発表する乾燥注意報や火災気象通報があった。これらは、乾燥や強風といった気象条件を伝える情報で、火災リスクを把握する参考にはなるものの、住民の具体的な行動と直接結びつくものではなかった。

また、気象情報とは別に、火災予防のための制度として「火災警報」が以前から存在している。火災警報は消防法に基づき市町村長が発令できるもので、火災が発生しやすい状況にあることを住民に知らせる役割を担ってきた。ただし、従来の火災警報は注意喚起の色合いが強く、火の使用を一律に禁止する制度ではなかった。

実際には、警報を受けて自治体が火の使用制限などを別途出し、その制限に違反した場合に処罰される仕組みであり、どの段階で何を控えるべきなのかが分かりにくい面もあった。

2026年から始まった林野火災注意報・警報

こうした課題を踏まえて創設されたのが、林野火災注意報と林野火災警報である。この制度は、山林火災に特化し、短期間と長期間の少雨や乾燥といった条件が重なった段階で注意報を発令し、さらに強風が加わるなど火災が大規模化しやすい状況では警報を発令するという、危険度に応じた段階的な仕組みを採っている。

乾燥注意報が気象条件を示す情報であるのに対し、林野火災注意報・警報は火災リスクそのものを直接伝え、住民の行動判断につなげることを意図した制度だ。特に警報は、屋外での火の使用を原則として控えるべき状況であることを明確に示す点に特徴がある。

なお、発令の考え方は全国で概ね共通しているが、どの区域を対象とするのか、どの時期に運用するのかといった点は自治体ごとに異なる。

発令時に求められる行動

林野火災注意報や警報が発令された場合、まず意識すべきなのは、山林やその周辺で火を使わない行動を徹底することだ。火入れやたき火、野焼きを行わず、喫煙も控える必要がある。屋外での火の使用は、火の粉が飛びやすく、思わぬ延焼につながりかねない。

注意報の段階では、こうした行動は主に注意喚起や努力義務として位置づけられている。一方、警報が発令されている状況では、より強い行動抑制が求められる段階であり、出火すれば被害が急速に拡大するおそれがある。

林野火災注意報や警報そのものに、独立した罰則が設けられているわけではない。罰則の根拠は消防法や条例にあり、警報を受けて自治体が出す火の使用禁止などの制限に違反した場合に、処罰の対象となる。

ただし、林野火災警報では、警報が発令される段階で火の使用を原則として禁止する運用が明確にされており、行動と法的拘束力の関係が分かりやすくなっている点が、従来との大きな違いだ。

春にかけて高まる山林火災リスク 2026年の気象の特徴とは

2026年の冬から春にかけては、例年以上に山林火災のリスクが高まる可能性がある。最新の3か月予報では、西日本の太平洋側と沖縄・奄美では降水量が少ない予想が出ており、乾燥した状態が長引く見通しだ。冬の太平洋側では、南岸低気圧が定期的に通過することで雨や雪が降り、空気の乾燥が一時的に解消されるのが平年の特徴である。しかし今季は、南岸低気圧の通過が少なく、雨の機会が限られている。

(図：2月から4月の降水量の予報 提供：ウェザーマップ)

背景の一つとして、フィリピンの東海上付近で低気圧が発達しやすい気圧配置が続いている点が挙げられる。この影響で、日本の南岸を進む低気圧の影響を受けにくく、本州の太平洋側まで十分な降水が届きにくい状況となる。結果として、晴天が続き、空気の乾燥が解消されにくい日が多くなる。

さらに春先にかけても高気圧に覆われやすい時期があり、まとまった雨が少なければ、実効湿度は下がったままとなり、燃えやすい状態が続く。気温の上昇とともに人の活動が活発になる時期と、乾燥しやすい気象条件と人の活動増加が重なることで、山林火災の発生・拡大リスクは一段と高まると考えられる。

(図：2月から4月の気圧配置 提供：ウェザーマップ 一部筆者加筆)

山火事を減らすために

相次ぐ山火事を受けて導入された林野火災注意報・警報は、出火前の段階で危険性を共有し、行動を変えることを目的とした制度である。山火事は自然災害のように見えるが、その多くは人の行動が引き金となっており、防げる火災も少なくない。

2026年の冬から春にかけては、乾燥が続きやすい気象条件が予想されており、「火を出さない行動」がより重要になるシーズンだ。林野火災注意報や警報に目を向け、火種を作らないという基本的な行動を徹底できるかどうかが、今後の山火事が減るかどうかを左右するだろう。

