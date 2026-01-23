「雲龍型」と「不知火型」はもともと逆だった!?…横綱土俵入りの”100年以上続く誤解”

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『285キロの小錦を超えた“歴代最重量力士”「大露羅」の巨漢ならではの悩みとは』より続く。

横綱土俵入り

国技館に大相撲を見に行ったとしよう。

「中入り」の横綱土俵入りは、大相撲観戦の大きな楽しみではないだろうか。横綱不在、あるいは横綱の休場で土俵入りがないと、切符代を1,000円くらい損した気分になる。

その横綱土俵入り。雲龍型と不知火型、2つの型があるのは相撲ファンには常識だろう。この型は、「一門に伝わるのが○○型だから、新横綱も○○型だ」といった決まりはない。65代横綱貴乃花と66代横綱若乃花は、弟貴乃花が雲龍型で、兄若乃花が不知火型だった。72代横綱稀勢の里は雲龍型だが、師匠である59代横綱隆の里は不知火型だった。

稀勢の里以来の「日本出身横綱」となった大の里は、師匠と同じ雲龍型を選んだ。

雲龍型と不知火型。これは、江戸時代末期〜明治初期の横綱だった10代雲龍と11代不知火にちなんだ呼び名なのだが、実は、雲龍は現在の不知火型に近い所作で土俵入りを行い、不知火は雲龍型に近い型だったらしい。

明治期に、所作と名称が入れ違ったとされている。なぜ、そんなことになったのか。

雲龍型と不知火型

その前に、2つの型の違いを簡単に説明しよう。

横綱土俵入りは「せり上がり」こそ、最大の見せどころだ。稀勢の里が選んだ、攻めと守りを表現する雲龍型は右腕を広げ、左腕はひじを畳んで手のひらを胸元にあてがって、せり上がる。一方、白鵬が選んだ、攻めに徹する不知火型は両手を広げてせり上がる。

ところが、江戸時代の雲龍と不知火の土俵入りは、この左腕の形が逆だったとされる。

その根拠が、1869（明治2）年に撮影された、不知火本人と13代横綱鬼面山の写真だ。

フェリーチェ・ベアトというイギリス人写真家は、幕末から明治初期の日本を写真画像に残した。そのベアトが撮影した1枚に、日本語訳で《相撲取り、すなわちレスラー その2》と題された写真がある。

どこかの座敷で撮影されたとみられる写真には、2人の太刀持ちと、2人の紋付き袴姿の親方、それに1人の行司、そして、綱を締めた不知火と鬼面山が写されている。

問題は、両横綱の腕の形だ。

雲龍型だったとされる鬼面山は両手を広げ、両腕を広げる不知火型の元となっている不知火は左腕を畳んでいるのだ。

呼び名の混乱

この呼び名の混乱は、ベアトの写真から42年後に生まれた。

現在の不知火型を完成させたのは、1911（明治44）年6月に22代横綱に昇進した太刀山だ。両手を広げてせり上がる型を考案した。その手本は雲龍か、不知火か。相撲博物館に残る当時の新聞スクラップを見ると、太刀山の昇進直後から、呼び名が混乱している。

同年5月5日付の時事新報は、

《最も土俵入に巧者なりとの評ありし不知火光右衛門の型を取りしもの》

と記している。

一方、同じ日付の日本新聞は

《片屋入りは雲龍の型》の見出しで、こんな太刀山の談話を紹介している。

《庄之助が此型を行つたほうが好しからうと薦めたから遣る事にしました。是れが本式のもので横綱雲龍即ち後に追手風になった人の型ださうです》

本来は「太刀山型」と呼ぶべき型を戦前から戦後にかけて「不知火型」として定着させてしまったのが相撲評論家の故彦山光三氏だ。当時の故実研究の第一人者で、言説が検証なしに引用され、定着したらしい。

「好きにやれ」

では、そもそも不知火の土俵入りは、どのような型だったのか。1904（明治37）年、東京朝日新聞は元日から「横綱物語」を連載。幕末から明治期に随一の相撲通とされた「丸上老人」への取材内容が記されている。本名を板倉又四郎という商人で、本場所は毎日欠かさず相撲観戦にかけつけたという。財産を使い果たしても相撲観戦をやめなかったとされる好角家だ。

現在の土俵入りは、徳俵近くと土俵中央で二度、柏手を打つ。だが120年前の朝日新聞によると、当時は柏手を三度打つのが一般的だった。そして、

「右手を前方へ延ばし左手を下腹部に宛ると共に体を引立てゝ、両手を左右に水平に延ばす丈であるのだ」

言葉通りに受け取ると、当時は現在の雲龍型に近い所作のあとで立ち上がり、両手を広げるのが従来の横綱土俵入りだったようだ。

だが、丸上老人によると不知火は、立ち上がるだけだった土俵入りに、せり上がりを加えた。太刀山がせり上がる際に両手を広げる型にアレンジし、現在の「不知火型」を完成させた、と想像できる。

大乃国（現芝田山親方）が横綱に昇進した際、同じ二所ノ関一門の元横綱である先代琴櫻、2代目若乃花、隆の里らが雲龍型を細かく指導した。だが、その様子に「土俵の鬼」と呼ばれた初代若乃花が一喝した。

「好きにやれ。横綱がやれば、それが横綱土俵入りだ」

土俵入りは、それぞれの時代の横綱が自由にアレンジし、現代に伝わっていったのではないだろうか。土俵の鬼の「好きにやれ」という言葉が、横綱土俵入りの本質かもしれない。

『東京大空襲で炎上する「両国国技館」で命を懸けて守られたものとは…相撲界が100年にわたり継承する「賜杯」の正体』へ続く。

【つづきを読む】東京大空襲で炎上する「両国国技館」で命を懸けて守られたものとは…相撲界が100年にわたり継承する「賜杯」の正体