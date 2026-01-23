在京CIA要員は高市自民党の「勝利」をトランプ政権に報告…高市総理「圧勝後」に直面する米中交渉のリアル

与党で「安定多数」を目指す

高市早苗首相は1月19日夕方6時からの記者会見で、23日召集の通常国会冒頭で衆議院を解散すると正式表明した。衆院選の日程は1月27日公示・2月8日投開票で実施される。

記者団から今衆院選での獲得議席目標・勝敗ラインを聞かれた高市氏は、「与党で過半数を目指す」とした上で、「首相としての進退をかける」と明言した。とんでもない話だ。

自民党の現有議席196に日本維新の会の現有議席34を足した230議席は、3議席増で衆院過半数（233）を達成できる。よって実質的には衆院の17常任委員会の委員長を独占できる「安定多数」（243）に届く13議席増を目指すと明言したと受け止める向きが永田町では支配的である。因みに、自民単独での過半数には37議席増が必要。

米ワシントンからの興味深い最新情報がある。米国家安全保障会議（NSC）のカナパシー・アジア担当上級部長や国務省のデソンブレ国務次官補（東アジア太平洋担当）ら対日政策実務責任者は、4月に予定されるトランプ大統領の国賓としての中国訪問に注力するホワイトハウス高官から、3月の高市首相訪米を「レバレッジ」として利用できないかと打診されたというのだ。

謎解きはこうである。

米政府は「勝利」を確信

昨秋11月7日の衆院予算委員会での首相答弁「台湾有事は存立危機事態」が習近平国家主席の逆鱗に触れた日中関係は現在、二進も三進も行かない状態にある。その高市氏率いる自民党が総選挙で勝利して訪米するのか、それとも辛勝後の訪問なのかは天と地ほどの差がある。

前者であれば、トランプ氏は勝利の余勢を駆って訪米した高市氏にきちんと箍をはめてあるから懸念無用と習氏に言い募ることができる。トランプ氏は、最大の関心事である対中交渉にアドバンテージを掌中に収めて臨めるのだ。

詰まるところ、在京米国大使館政治部は衆院解散・総選挙で自民党の勝敗に関する情報収集・分析に全力を挙げている。

それだけではない。年初のベネズエラ攻撃で判明したことだが、事前に米中央情報局（CIA）工作員を首都カラカスに派遣し、情報収集を含め諜報活動を行ったように、在京CIA要員も選挙における高市＝自民党に関する情報収集に傾注している。

そして逐次ホワイトハウスに報告されたことから、早くもトランプ米政権は高市氏率いる与党勝利と確信するに至ったというのだ。

だが、第51回衆院選の予想は「丁半賭博と同じ」との指摘が少なくない。新たに立憲民主党（野田佳彦代表）と公明党（斉藤鉄夫代表）が合流し、結成された「中道改革連合（中道）」の先行きが見通せないのである。

野党第1党「中道」が、果たして与党の自民・維新連立にどこまで肉薄できるのかの見立てが難しい。まさに未体験ゾーン突入なのである。

