「パパが買ってくれたんだって」娘が口にする「友だちの話」にざわつくシングルマザーの心中

33歳三者三様の女性の人生を描く

「こんな自分が母親でこの子は可哀想と、自分を呪う日々、この本を読んだら、そっと背中を叩かれたような気持ちになった」

「読み終わって、これでいいんだって言われた気がする」

「ふたりの親友に対して失言してしまったゆみの表情!! わかる〜と心に刺さり、思わず、他の2冊も購入しました」

これは、漫画『33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合』（鈴木みろ著/KADOKAWA）についてSNSに投稿された、読者の感想の一部である。

3巻で構成されている『33歳という日々』シリーズは、高校時代親友だった3人の女性が、15年後それぞれの置かれた人生で、もがきながらも進もうとする姿を描いたものだ。

1冊目『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』の主人公エリは長年付き合った彼と「一生仲良し夫婦でいられる」と思って結婚。だが3年経っても望んでいた子どもはできず、夫との関係にも亀裂ができ始める。

2冊目『33歳という日々 独身彼なし、このみの場合』の主人公このみは、美人で華やか、周りからは「高望みしている」と思われているが、実際は恋愛すらままならず、ひとりきりの夜を孤独に過ごしている。

そして第3弾の本書『33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合』は、シングルマザーとして娘の笑顔を守り抜く決意はしたが、子育てに迷い、職場で罪悪感を持つなど、悩み多きゆみの日々を描く。

FRaU webではこれまで、4歳の娘ネネとふたりで暮らすゆみの胸中をお伝えしてきた。

大企業の正社員として働くゆみは、28歳で思いがけず妊娠。出産後まもなく夫は家を出て行った。

「これから訪れる不平等や悲しみの分、完璧なお母さんになって、ネネの笑顔を守り抜く」。そう決意し、必死に踏ん張ってきた。けれども、すべてを自分ひとりで背負う責任の重さや、弱音を吐く相手すらいない孤独に押しつぶされそうになる日もある。

また、経済的な不安はないが、職場は仕事も多く、みな忙しいのに、子育て中の自分は、残業ができない。毎日早々と帰宅することに罪悪感を持ちながら、できるだけ迷惑をかけない働き方を選ぶしかない。

そんな中で舞い込んできたプロジェクトリーダーの話。部署で唯一の子持ち女性である課長からの期待の言葉に、ゆみの心は揺れ動く。

保育園から出てきた娘は

育児と仕事の両立をするため、ワーママたちは様々な知恵を使い、助けを乞い、努力を怠らない。

お助け家電を購入し、食材の宅配サービスを利用し、親や公共のヘルパーさんを頼み、時には自分をリフレッシュさせる時間を捻出したり、職場と家で心を切り替える努力をしたり……

残業確約の同僚に罪悪感を持ちつつ帰宅するゆみもまた、職場のストレスを家庭に持ち込まないよう努力をしているのだろう。

一方で、親を待つ子どもの笑顔は、悩みも苦しさも一瞬にして吹き飛ばし、「この子がいてよかった」と思わせてくれるものでもある。

けれどもその日の帰りにネネが持ち出した話は、ゆみの胸に小さな波紋を広げていく。それは、誕生日プレゼントに父親から犬を送られた友だちの話。

「ネネも犬飼いたい」。

さらに、ネネの口からふいに語られる「パパ」という言葉が、ゆみの心をざわつかせる。

成長とともに増えていく問いに、どう向き合えばいいのか。答えに詰まるゆみの姿は、「完璧でありたい」母親の心の葛藤を表している。

◇SNSに上がった感想の中に、「大切だからこそ子どもに優しく、誠実でありたいと思うのに、怒るより叱る、きちんと伝えて理解してもらう、そんな子育てを理想としていたのに、気付けば自分の感情に振り回されて、大事な子どもに心無い言葉をぶつけ、自己嫌悪で自分のことが嫌いになって……」という、投稿があった。

子どもを大切に思う気持ちは確かなのに、日々の忙しさに追われ、つい感情をぶつけてしまうのは、誰しもが経験することだろう。

『33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合』は、そんな自己嫌悪する自分を客観的に見られるきっかけを与えてくれる。

投稿の最後には、「この本をこのタイミングで手に取れて幸せです」とあった。

第6話「犬を飼えないのは『パパがいないから？』しつこく理由を訊く娘に持った33歳シングルマザーの罪悪感」に続く。

【第6話】犬を飼えないのは「パパがいないから？」しつこく理由を訊く娘に持った33歳シングルマザーの罪悪感